धर्मेंद्र से लेकर शिबू सोरेन तक... 2025 में भारत ने खोए अपने कई रत्न

1 . राजनीतिक जगत को गहरा आघात पहुंचा

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा के निधन से राजनीतिक जगत को गहरा आघात पहुंचा. संगठन और संसद में उनकी भूमिका को हमेशा याद किया जाएगा. वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का भी निधन हो गया. वे लोकसभा अध्यक्ष जैसे प्रतिष्ठित संवैधानिक पद पर भी रह चुके थे और भारतीय राजनीति में उनका योगदान लंबे समय तक याद किया जाएगा.

