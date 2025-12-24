धर्मेंद्र से लेकर शिबू सोरेन तक... 2025 में भारत ने खोए अपने कई रत्न

भारत
राजा राम | Dec 24, 2025, 05:45 PM IST
1.राजनीतिक जगत को गहरा आघात पहुंचा
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा के निधन से राजनीतिक जगत को गहरा आघात पहुंचा. संगठन और संसद में उनकी भूमिका को हमेशा याद किया जाएगा. वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का भी निधन हो गया. वे लोकसभा अध्यक्ष जैसे प्रतिष्ठित संवैधानिक पद पर भी रह चुके थे और भारतीय राजनीति में उनका योगदान लंबे समय तक याद किया जाएगा.
2.कई यादगार फिल्में दिए
सिनेमा प्रेमियों के लिए सबसे बड़ा झटका दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का जाना रहा. उन्होंने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में और कालजयी किरदार दिए.
3.गोवर्धन असरानी
कॉमेडी और सशक्त अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले गोवर्धन असरानी ने भी 2025 में दुनिया को अलविदा कहा. उनकी संवाद अदायगी आज भी दर्शकों को हंसाती है.
4.हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन
हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीचंद हिंदुजा के निधन से उद्योग जगत में शून्य पैदा हुआ. उन्होंने भारतीय बिजनेस को वैश्विक पहचान दिलाई.
5.महाभारत’ के कर्ण
टेलीविजन इतिहास में ‘महाभारत’ के कर्ण के रूप में अमर हुए अभिनेता के जाने से छोटे पर्दे का एक स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया.
6.फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के लिए बड़ी क्षति
हास्य अभिनय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले सतीश शाह का निधन फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के लिए बड़ी क्षति रहा.
7.सामाजिक न्याय की आवाज कमजोर हुई
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन आदिवासी राजनीति के मजबूत स्तंभ थे. उनके जाने से सामाजिक न्याय की आवाज कमजोर हुई.
8. कला और प्रशासन दोनों क्षेत्रों में शोक
अनुभवी अभिनेता अच्युत पोद्दार और पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन ने कला और प्रशासन दोनों क्षेत्रों को शोकाकुल किया.
9.2025 ने कई युगों का अंत देखा
‘कांटा लगा गर्ल’ शेफाली जरीवाला, अभिनेता देब मुखर्जी और ‘भारत कुमार’ मनोज कुमार के निधन के साथ 2025 ने कई युगों का अंत देखा.