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भारत

संकट में काम आएगा 'ब्लैक गोल्ड'! चीन-जापान के पास है भारी स्टॉक, जानिए लिस्ट में भारत कहां?

इस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिक तेल भंडार विकसित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसने अमेरिका जैसे विकसित देशों को भी पीछे छोड़ दिया है.

Gaurav Barar | Apr 30, 2026, 03:54 PM IST

1.इमरजेंसी के लिए रखते हैं लाखों-करोड़ों बैरल तेल

इमरजेंसी के लिए रखते हैं लाखों-करोड़ों बैरल तेल
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दुनिया की ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं के बीच केवल पैसों या हथियारों की ही नहीं, बल्कि तेल की भी एक बड़ी जंग चल रही है. जिस तरह हम अपने घर में मुसीबत के समय के लिए थोड़ा पैसा बचाकर रखते हैं, ठीक वैसे ही दुनिया के बड़े देश इमरजेंसी के लिए लाखों-करोड़ों बैरल तेल बचाकर रखते हैं.  
 

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2.चीन के पास है सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व

चीन के पास है सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व
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यूएस एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (IEA) की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन इस समय दुनिया का सबसे बड़ा 'तेल का गुल्लक' (Strategic Oil Reserve) बनकर उभरा है. जानिए चीन इतना आगे कैसे निकल गया और भारत इस रेस में कहां खड़ा है.
 

3.क्या होता है स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व?

क्या होता है स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व?
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इसे ऐसे समझिए कि अगर कल को कोई युद्ध छिड़ जाए या खाड़ी देशों में कोई बड़ी मुसीबत आ जाए जिससे कच्चा तेल आना बंद हो जाए, तो देश का क्या होगा? गाड़ियां रुक जाएंगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और बिजली गुल हो सकती है. इसी संकट से बचने के लिए देश जमीन के नीचे बड़े-बड़े टैंकों या गुफाओं में कच्चा तेल भर कर रखते हैं. इसे ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) कहा जाता है.

4.चीन तेल का नया बादशाह

चीन तेल का नया बादशाह
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चीन ने पिछले कुछ सालों में अपनी भंडारण क्षमता को इतनी तेजी से बढ़ाया है कि उसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है. रिपोर्ट बताती है कि चीन के पास अब दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिक तेल भंडार है. IEA का अनुमान है कि देश ने औसतन हर दिन 1.1 मिलियन बैरल कच्चा तेल अपने भंडार में जोड़ा, जिससे दिसंबर 2025 तक कुल रणनीतिक तेल भंडार लगभग 1.4 बिलियन बैरल तक पहुंच गया.

TRENDING NOW

5.लंबे समय तक चल सकती है अर्थव्यवस्था

लंबे समय तक चल सकती है अर्थव्यवस्था
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चीन ने केवल सरकारी खजानों में ही नहीं, बल्कि अपनी कमर्शियल कंपनियों को भी भारी मात्रा में तेल स्टॉक करने को कहा है. आज चीन के पास इतना तेल है कि वह बिना किसी आयात के भी लंबे समय तक अपनी अर्थव्यवस्था चला सकता है.

6.अमेरिका और जापान की स्थिति

अमेरिका और जापान की स्थिति
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कभी अमेरिका इस लिस्ट में नंबर-1 हुआ करता था. अमेरिका के पास लुइसियाना और टेक्सास के पास जमीन के नीचे नमक की गुफाओं में भारी भंडार है. हालांकि, हाल के समय में तेल की कीमतों को काबू में करने के लिए अमेरिका ने अपने भंडार से काफी तेल निकाला है, जिससे उसका स्टॉक थोड़ा कम हुआ है. 10 अप्रैल 2026 तक, भंडार घटकर लगभग 409 मिलियन बैरल रह गया था.

7.जापान के पास करीब 100-120 दिनों का एडवांस कोटा

जापान के पास करीब 100-120 दिनों का एडवांस कोटा
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जापान इस मामले में तीसरे नंबर पर आता है. जापान के पास अपनी कोई प्राकृतिक तेल संपदा नहीं है, इसलिए उसने बहुत पहले से ही एक विशाल बैकअप प्लान बना रखा है. उसके पास करीब 100-120 दिनों का एडवांस कोटा हमेशा तैयार रहता है. दिसंबर 2025 तक, सरकार के स्वामित्व वाले भंडार की कुल मात्रा 263 मिलियन बैरल थी.

8.भारत कहां खड़ा है?

भारत कहां खड़ा है?
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अब बात करते हैं भारत की. भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है. ऐसे में हमारे लिए तेल का भंडार होना बेहद जरूरी है. फिलहाल, भारत इस रेस में थोड़ा पीछे जरूर है, लेकिन हम तेजी से काम कर रहे हैं.

9.मौजूदा क्षमता कितनी है?

मौजूदा क्षमता कितनी है?
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भारत के पास अभी विशाखापत्तनम, मंगलौर और पादुर (कर्नाटक) में तीन बड़े भूमिगत स्टोरेज हैं. यहां करीब 5.33 मिलियन मीट्रिक टन तेल जमा किया जा सकता है. यह भंडार भारत की लगभग 9 से 10 दिनों की जरूरत को पूरा कर सकता है. अगर हम देश की तेल कंपनियों, जैसे IOCL, BPCL, के पास मौजूद स्टॉक को भी मिला लें, तो भारत के पास कुल 65 से 70 दिनों का बैकअप रहता है. इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व्स लिमिटेड के अनुसार, मार्च 2025 तक भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में 21.4 मिलियन बैरल कच्चा तेल जमा था.

10.भविष्य का प्लान

भविष्य का प्लान
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सरकार दूसरे चरण में ओडिशा और राजस्थान जैसी जगहों पर और भी बड़े स्टोरेज बनाने की तैयारी कर रही है. लक्ष्य यह है कि कम से कम 90 दिनों का इमरजेंसी कोटा भारत के पास हमेशा सुरक्षित रहे. बहरहाल, आज के दौर में तेल ही असली सोना' है. हमें न केवल अपना तेल भंडार बढ़ाना होगा, बल्कि सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ भी तेजी से मुड़ना होगा, ताकि विदेशी तेल पर हमारी निर्भरता कम हो सके. 

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