संकट में काम आएगा 'ब्लैक गोल्ड'! चीन-जापान के पास है भारी स्टॉक, जानिए लिस्ट में भारत कहां?

9 . मौजूदा क्षमता कितनी है?

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भारत के पास अभी विशाखापत्तनम, मंगलौर और पादुर (कर्नाटक) में तीन बड़े भूमिगत स्टोरेज हैं. यहां करीब 5.33 मिलियन मीट्रिक टन तेल जमा किया जा सकता है. यह भंडार भारत की लगभग 9 से 10 दिनों की जरूरत को पूरा कर सकता है. अगर हम देश की तेल कंपनियों, जैसे IOCL, BPCL, के पास मौजूद स्टॉक को भी मिला लें, तो भारत के पास कुल 65 से 70 दिनों का बैकअप रहता है. इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व्स लिमिटेड के अनुसार, मार्च 2025 तक भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में 21.4 मिलियन बैरल कच्चा तेल जमा था.