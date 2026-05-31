Electricity Consumption: इस देश में होती है बिजली की सबसे ज्यादा खपत, जानिए टॉप 5 में किस नंबर पर है भारत

भारत
Abhay Sharma | May 31, 2026, 09:17 PM IST
1.दुनिया के किस देश में होती है बिजली की सबसे ज्यादा खपत?
Highest Electricity Consumption Country: दुनिया भर में तेजी से बढ़ती आबादी, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के दौर में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है. क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली किस देश में खर्च होती है और इस लिस्ट में भारत किस नंबर पर है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इसके बारे में... (AI Image)
2.जापान (Japan)
इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर है जापान, टेक्नोलॉजी, हाई-स्पीड इंडस्ट्री और आधुनिक शहरों की वजह से यहां बिजली की मांग काफी ज्यादा है. जापान में हर साल करीब 1,030 TWh बिजली की खपत करता है. (AI Image)
3.रूस (Russia)
इस लिस्ट में चौथा नंबर पर है रूस, यहां विशाल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और अत्यधिक ठंडे मौसम के कारण यहां बिजली का उपयोग ज्यादा होता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रूस में हर साल लगभग 1,176 TWh बिजली की खपत होती है. (AI Image)
4.भारत (India)
भारत इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. भारत में तेजी से बढ़ती आबादी, इंडस्ट्री, डिजिटल टेक्नोलॉजी और शहरों के विस्तार के कारण बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में हर साल करीब 2,083 TWh बिजली की खपत होती है. (AI Image)
5.अमेरिका (United States)
बिजली खपत के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका, जहां बड़े उद्योग, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई-टेक लाइफस्टाइल की वजह से बिजली की खपत ज्यादा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका में हर साल लगभग 4,536 TWh बिजली की खपत होती है. (AI Image)
6.चीन (China)
इस लिस्ट में पहले नंबर पर है चीन, जो दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली की खपत करने वाला देश है. फैक्ट्री नेटवर्क, भारी इंडस्ट्री और बड़ी आबादी के कारण यहां सबसे ज्यादा बिजली की खपत होती है. चीन अकेले हर साल करीब 10,573 TWh बिजली की खपत करता है. (AI Image)
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