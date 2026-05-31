Electricity Consumption: इस देश में होती है बिजली की सबसे ज्यादा खपत, जानिए टॉप 5 में किस नंबर पर है भारत

1 . दुनिया के किस देश में होती है बिजली की सबसे ज्यादा खपत?

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Highest Electricity Consumption Country: दुनिया भर में तेजी से बढ़ती आबादी, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के दौर में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है. क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली किस देश में खर्च होती है और इस लिस्ट में भारत किस नंबर पर है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इसके बारे में... (AI Image)