दुनिया की इकलौती सबसे तेज ट्रेन, जिसकी स्पीड हवाई जहाज को भी कर देती है फेल; बिना लोको पायलट के दौड़ती है सरपट

4 . भारत की सबसे तेज ट्रेन

4

वहीं, भारत की बात करें तो सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसकी अधिकतम गति 180 किमी/घंटा है. यह ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलती है. वंदे भारत एक्सप्रेस 8 घंटे मे 771 किमी का सफर तय करती है.