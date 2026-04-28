दुनिया के इन शहरों में नहीं है ट्रैफिक लाइट! फिर कैसे करते हैं मैनेज, लिस्ट में भारत का भी एक शहर

1 . इन शहरों में 'ट्रैफिक सिग्नल' नहीं!

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दुनियाभर में सड़कों पर लाल, पीली और हरी बत्तियां देखना आम बात है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां बिना इन लाइटों के ही ट्रैफिक मजे में चलता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यह सच है. जानिए उन खास जगहों के बारे में जहां 'ट्रैफिक सिग्नल' का कोई नामोनिशान नहीं है.

