दुनिया के इन शहरों में नहीं है ट्रैफिक लाइट! फिर कैसे करते हैं मैनेज, लिस्ट में भारत का भी एक शहर

भारत
Gaurav Barar | Apr 28, 2026, 12:30 PM IST
1.इन शहरों में 'ट्रैफिक सिग्नल' नहीं!
दुनियाभर में सड़कों पर लाल, पीली और हरी बत्तियां देखना आम बात है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां बिना इन लाइटों के ही ट्रैफिक मजे में चलता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यह सच है. जानिए उन खास जगहों के बारे में जहां 'ट्रैफिक सिग्नल' का कोई नामोनिशान नहीं है.
2.भूटान- जहां पुलिस के हाथ काफी हैं
पड़ोसी देश भूटान की राजधानी थिम्पू दुनिया की इकलौती ऐसी राजधानी है जहां एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है. 1995 में यहां ट्रायल के तौर पर कुछ लाइटें लगाई गई थीं, लेकिन वहां के लोगों को वह पसंद नहीं आईं. उन्हें मशीनों से ज्यादा इंसानों पर भरोसा था. (Image- X@inside_bhutan)
3.देखने में किसी डांस से कम नहीं लगता नजारा
आज भी वहां चौराहों पर पुलिस वाले एक सुंदर से केबिन (गजीबो) में खड़े होकर बड़े ही कलात्मक अंदाज में हाथों के इशारों से ट्रैफिक संभालते हैं. यह नजारा देखने में किसी डांस से कम नहीं लगता.
4.भारत की सिग्नल-फ्री सिटी
राजस्थान का कोटा शहर, जिसे हम कोचिंग हब के रूप में जानते हैं, भारत का पहला ऐसा शहर है जो ट्रैफिक लाइट से मुक्त है. कोटा के अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने शहर की सड़कों का नक्शा ही बदल दिया.
5.समय की बचत, प्रदूषण भी कम
यहां इतने फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए गए हैं कि आपको कहीं रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ती. ट्रैफिक बिना रुके अपनी रफ्तार से चलता रहता है, जिससे न सिर्फ समय बचता है बल्कि प्रदूषण भी कम होता है.
6.सार्क द्वीप- यहां गाड़ियां ही नहीं हैं!
इंग्लिश चैनल में स्थित सार्क द्वीप की कहानी तो और भी दिलचस्प है. यहां कारें चलाना मना है. लोग यहां साइकिल, घोड़ा-गाड़ी या पैदल ही सफर करते हैं. जब गाड़ियां ही नहीं हैं, तो भला ट्रैफिक लाइट की जरूरत किसे होगी? यहां के लोग खुद ही आपस में तालमेल बिठाकर सड़कें सुरक्षित रखते हैं.
7.किरिबाती- इज्जत और संस्कार से चलता ट्रैफिक
प्रशांत महासागर में बसे इस छोटे से देश में ट्रैफिक को संभालने के लिए लाइटों के बजाय आपसी सम्मान और परंपराओं का सहारा लिया जाता है. यहां के ड्राइवर बहुत ही विनम्र हैं और ट्रैफिक संकेतों का पालन अपनी जिम्मेदारी समझकर करते हैं. उनके लिए सड़क सुरक्षा का मतलब एक-दूसरे का ख्याल रखना है.
8.पलाऊ और तुवालु
पलाऊ और तुवालु जैसे छोटे द्वीपीय देशों में भी ट्रैफिक लाइट नहीं मिलेगी. यहां की आबादी कम है, इसलिए ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बस कुछ साइनबोर्ड्स और आपस में बातचीत ही काफी होती है. यहां की धीमी और शांत जिंदगी में लाल बत्ती की हड़बड़ी के लिए कोई जगह नहीं है.
9.लिकटेंस्टीन- राउंडअबाउट का कमाल
यूरोप के पहाड़ों के बीच बसे इस अमीर देश में ट्रैफिक लाइट के बजाय ढेर सारे राउंडअबाउट (चौराहे) और स्टॉप साइन का इस्तेमाल होता है. यहां के ड्राइवर पैदल चलने वालों का बहुत सम्मान करते हैं और उन्हें रास्ता देने के लिए खुद गाड़ी धीमी कर देते हैं. अगर कभी भीड़ बढ़ जाए, तो पुलिस मदद के लिए आगे आ जाती है.
10.वेटिकन सिटी- पैदल चलने वालों का राज
दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी ज्यादातर पैदल चलने वालों के लिए बना है. यहां गाड़ियां बहुत कम हैं और जहां हैं भी, वहां बैरियर्स और साइनबोर्ड्स की मदद से उन्हें कंट्रोल किया जाता है. यहां के रास्तों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, लेकिन बिजली से जलने वाली सिग्नल लाइटें गायब हैं.