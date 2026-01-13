दुनिया की 5 सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी, जानें किस नंबर पर आती है भारत की इसरो?

7 . रोस्कोस्मोस

रूस की रोस्कोस्मोस (Roscosmos) स्पेस एजेंसी दुनिया की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है, जिसने सोवियत संघ की अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण योगदान दिया. रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के साथ संबंधों में तनाव के कारण रोस्कोस्मोस को लगभग 2.1 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है. जिससे उसके रिसर्च पर असर पड़ा है. रूस रोस्कोस्मोस के लिए हर साल लगभग 180 बिलियन रूबल (लगभग 2.1 बिलियन डॉलर) बजट खर्च करता है.