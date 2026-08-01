ऋषिकेश में कांच के फर्श वाले बजरंग सेतु पर जाने के लिए फीस लगेगी, जानिए कितने पैसे खर्च करने होंगे

6 . बजरंग सेतु पर जाने का समय

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PWD विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रवीण कर्णवाल ने बताया है कि पर्यटकों को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच ग्लास फुटपाथ पर जाने की इजाजत होगी. पुल का कंक्रीट वाला हिस्सा चौबीसों घंटे खुला रहेगा और इसका इस्तेमाल मुफ़्त में किया जा सकेगा. (सभी तस्वीरें - ANI)