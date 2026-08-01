ऋषिकेश में कांच के फर्श वाले बजरंग सेतु पर जाने के लिए फीस लगेगी, जानिए कितने पैसे खर्च करने होंगे

भारत
Shivendra Rai | Aug 01, 2026, 07:29 PM IST
1.बजरंग सेतु पर जाने के पैसे लगेंगे
ऋषिकेश में हाल ही में बने बजरंग सेतु पर घूमने जाने वाले पर्यटकों को अब इसके ग्लास स्काईवॉक पर चलने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे. दरअसल, नरेंद्र नगर के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) ने यूजर फीस लागू करने के लिए एक SOP तैयार की है.
2.राज्य सरकार से मिली मंजूरी
नरेंद्र नगर के PWD विभाग ने जो SOP तैयार की है, उसे उत्तराखंड की राज्य सरकार से भी मंजूरी मिल गई है. फीस से जुड़े नियम जल्द ही लागू किए जा सकते हैं.
3.कितनी होगी एंट्री फीस?
ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, विभाग जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू करेगा. इसके बाद ल पर बने ग्लास वॉकवे पर जाने के लिए बच्चों से 50 रुपये और वयस्कों से 100 रुपये का शुल्क लिया जाएगा.
4.देश का पहला ग्लास-फ्लोर वाला पुल
ऋषिकेश में गंगा नदी पर बना बजरंग सेतु भारत का पहला ग्लास-फ्लोर वाला केबल सस्पेंशन ब्रिज है. यह 132 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है. इस पुल को ऐतिहासिक लक्ष्मण झूले की जगह लेने के लिए बनाया गया है.
5.क्यों लिया जा रहा है शुल्क?
PWD विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रवीण कर्णवाल के मुताबिक, यह शुल्क इसलिए तय किया गया है क्योंकि लोगों की सुविधा और सुरक्षा के लिए लगभग 48 लोगों की जरूरत होगी. ये लोग 3 शिफ्ट में काम करेंगे. शुल्क के पैसे से इन्हें वेतन दिया जाएगा.
6.बजरंग सेतु पर जाने का समय
PWD विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रवीण कर्णवाल ने बताया है कि पर्यटकों को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच ग्लास फुटपाथ पर जाने की इजाजत होगी. पुल का कंक्रीट वाला हिस्सा चौबीसों घंटे खुला रहेगा और इसका इस्तेमाल मुफ़्त में किया जा सकेगा. (सभी तस्वीरें - ANI)