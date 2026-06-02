अगर ये काम नहीं किया तो 30 जून के बाद कट जाएगा आपका LPG कनेक्शन! जानिए सरकार का नया नियम

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Gaurav Barar | Jun 02, 2026, 10:29 AM IST
1.दोहरे कनेक्शन को लेकर नए नियम
अगर आपके पास भी LPG और PNG, दोनों कनेक्शन है तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है. सरकार ने उन ग्राहकों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं जिनके पास दोहरे कनेक्शन हैं. इसका मकसद पूरे देश में 'एक घर, एक गैस कनेक्शन' का नियम लागू करना और PNG कनेक्शनों के विस्तार की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाना है.
2.LPG सिलेंडरों के विकल्पों की ओर मुड़ना जरूरी
पश्चिम एशिया में चल रहे मौजूदा संघर्ष के कारण LPG की भारी कमी हो गई है, हालांकि तेल मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि LPG वितरण में कोई रुकावट नहीं आएगी. फिर भी, वैश्विक ऊर्जा संकट का गहरा असर पड़ा है और LPG सिलेंडरों के विकल्पों की ओर मुड़ना अब बेहद जरूरी हो गया है.
3.क्या कहता है नया नियम?
LPG का आवंटन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बना हुआ है, लेकिन सरकार ने उन लोगों के लिए भी कई नियम-कायदों की घोषणा की है जिनके पास LPG और PNG, दोनों कनेक्शन हैं. नए LPG-PNG नियमों के तहत, अगर आपने PNG कनेक्शन ले लिया है, तो आपको अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा. अगर आपके इलाके में PNG का इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, तो आपको PNG कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा और उसके बाद अपना LPG कनेक्शन समाप्त करना होगा.
4.30 दिनों के भीतर करना होगा कनेक्शन सरेंडर
हाल ही में, 25 मई को, सरकार ने अपने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस संशोधन आदेश, 2026 में संशोधन किया. इस संशोधन का उद्देश्य उन घरेलू LPG उपभोक्ताओं को अतिरिक्त राहत और सुविधा प्रदान करना है, जो बाद में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन प्राप्त करते हैं. संशोधित नियमों के तहत, जिन LPG उपभोक्ताओं ने PNG कनेक्शन ले लिया है, उन्हें PNG कनेक्शन मिलने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपना LPG कनेक्शन समाप्त करना होगा.
5.ले सकते हैं ट्रांसफर वाउचर
हालांकि, सरकार ने एक बड़ी राहत की भी घोषणा की है. अपना LPG कनेक्शन खत्म करने के बाद भी, अगर आप किसी ऐसे इलाके में चले जाते हैं जहां PNG की सुविधा नहीं है, तो आप भविष्य में LPG कनेक्शन फिर से शुरू करने के लिए एक ट्रांसफर वाउचर ले सकते हैं.
6.इन ग्राहकों को मिलेगी राहत
इस बदलाव से उन ग्राहकों को काफी राहत और सुविधा मिलेगी, जो बाद में ऐसे इलाकों में जा सकते हैं जहां PNG का इंफ्रास्ट्रक्चर मुमकिन न हो. साथ ही, तेल मंत्रालय का मानना है कि यह नियम खास तौर पर उन कर्मचारियों, प्रवासी परिवारों, किराएदारों, छात्रों और/या परिवारों के लिए फायदेमंद है, जो ऐसे इलाकों में जा रहे हैं जहां PNG की सुविधा नहीं है.
7.न आवेदन, न मिलेगा रिफिल
मार्च 2026 में, एक सर्कुलर के अनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गैस सिलेंडर कनेक्शन के लिए नए नियम जारी किए. इनमें से एक नियम यह था कि जिस भी व्यक्ति के पास पाइप से आने वाली प्राकृतिक गैस (PNG) का कनेक्शन है और साथ ही घरेलू LPG कनेक्शन भी है, वह किसी भी सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनी या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए नए LPG कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं कर सकता, और न ही LPG रिफिल ले सकता है.
8.होटलों, रेस्टोरेंट को दी जा रही प्राथमिकता
सीधे शब्दों में कहें तो, अगर आपके पास PNG कनेक्शन है, तो आप न तो नए LPG कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं और न ही LPG रिफिल के लिए. शहरों में गैस सप्लाई करने वाली कंपनियां, कमर्शियल LPG की उपलब्धता से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए, अपने सभी गैस वितरण क्षेत्रों में होटलों, रेस्टोरेंट और कैंटीनों जैसे कमर्शियल संस्थानों को PNG कनेक्शन देने को प्राथमिकता दे रही हैं. ये कंपनियां हैं - IGL, MGL, GAIL Gas और BPCL.
9.तो रोक दी जाएगी LPG सप्लाई
नए आदेश के तहत, सरकार ने LPG ग्राहकों के लिए PNG कनेक्शन पर स्विच करने के लिए 3 महीने की समय-सीमा तय की है, बशर्ते उनके इलाके या क्षेत्र में PNG का इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो. आदेश में कहा गया है कि अगर किसी घर में PNG उपलब्ध होने के बावजूद वे PNG पर स्विच नहीं करते हैं, तो LPG की सप्लाई रोक दी जाएगी.
10.कोई खास डेडलाइन घोषित नहीं
किसी भी तरह की गैर-अनुपालन के कारण LPG कनेक्शन सस्पेंड किया जा सकता है. इस आदेश की घोषणा मार्च में की गई थी और PNG पर पूरी तरह से स्विच करने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया था, जो जून में खत्म हो रहा है. हालांकि, सरकार ने LPG कनेक्शन हटाने के लिए कोई खास डेडलाइन घोषित नहीं की है.
11.महाराष्ट्र के मंत्री ने क्या कहा?
मार्च महीने में, महाराष्ट्र के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने नागरिकों से आग्रह किया कि जिन इलाकों में PNG सेवा उपलब्ध है, वहां वे PNG कनेक्शन के लिए आवेदन करना शुरू कर दें, ताकि उन्हें अपना LPG कनेक्शन खोने का जोखिम न उठाना पड़े. उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक पाइपलाइन गैस की सुविधा नहीं ली है, भले ही उनके इलाके में यह सेवा उपलब्ध हो, वे 30 जून से पहले इसके लिए आवेदन करना शुरू कर दें. कनेक्शन कैसे दिया जाएगा, यह सेवा प्रदाता से जुड़ा मामला है. कंपनी इस बात को सुनिश्चित करेगी. (All AI Images)