अगर ये काम नहीं किया तो 30 जून के बाद कट जाएगा आपका LPG कनेक्शन! जानिए सरकार का नया नियम

11 . महाराष्ट्र के मंत्री ने क्या कहा?

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मार्च महीने में, महाराष्ट्र के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने नागरिकों से आग्रह किया कि जिन इलाकों में PNG सेवा उपलब्ध है, वहां वे PNG कनेक्शन के लिए आवेदन करना शुरू कर दें, ताकि उन्हें अपना LPG कनेक्शन खोने का जोखिम न उठाना पड़े. उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक पाइपलाइन गैस की सुविधा नहीं ली है, भले ही उनके इलाके में यह सेवा उपलब्ध हो, वे 30 जून से पहले इसके लिए आवेदन करना शुरू कर दें. कनेक्शन कैसे दिया जाएगा, यह सेवा प्रदाता से जुड़ा मामला है. कंपनी इस बात को सुनिश्चित करेगी. (All AI Images)