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PM मोदी बार-बार तेल बचाने की बात क्यों करते हैं? जानिए भारत बाहर से खरीदता है कितना तेल

PM मोदी बार-बार तेल बचाने की बात क्यों करते हैं? जानिए भारत बाहर से खरीदता है कितना तेल

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PM मोदी बार-बार तेल बचाने की बात क्यों करते हैं? जानिए भारत बाहर से खरीदता है कितना तेल

भारत जैसे तेजी से विकसित होते देश के लिए ऊर्जा ही विकास का पहिया है, लेकिन इस पहिए को चलाने के लिए हमें दुनिया के अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है.

Gaurav Barar | May 12, 2026, 04:20 PM IST

1.पीएम मोदी ने फिर की तेल बचाने की अपील

पीएम मोदी ने फिर की तेल बचाने की अपील
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने भाषणों में तेल बचाने पर जोर देते हैं. हाल ही में उन्होंने घर से काम, तेल की बचत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की अपील की है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का प्रधान सेवक बार-बार यह अपील क्यों करता है? इसके पीछे कोई छोटी-मोटी बचत नहीं, बल्कि देश की आर्थिक आजादी और सुरक्षा का बहुत बड़ा गणित छिपा है.

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2.भारत कितना तेल आयात करता है? 

भारत कितना तेल आयात करता है? 
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भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है. हमारी समस्या यह है कि हमें जितना तेल चाहिए, उसका बहुत कम हिस्सा हमारे अपने देश में पैदा होता है. भारत अपनी जरूरत का लगभग 87% से 90% कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है.

3.तेल के बिल का बोझ

तेल के बिल का बोझ
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साल 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार, भारत का सालाना तेल आयात बिल लगभग ₹22 लाख करोड़ तक पहुंच गया है. हम मुख्य रूप से रूस, इराक, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका जैसे देशों से तेल मंगवाते हैं. भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 232.5 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल का आयात किया था.

4.विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा

विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा
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जब हम दूसरे देशों से तेल खरीदते हैं, तो हमें भुगतान डॉलर में करना पड़ता है. जितना ज्यादा तेल हम जलाते हैं, उतना ही ज्यादा डॉलर हमारे देश के खजाने से बाहर चला जाता है. अगर हम तेल बचाते हैं, तो यह कीमती विदेशी मुद्रा बचती है, जिसका इस्तेमाल देश में स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाने में किया जा सकता है.

TRENDING NOW

5.महंगाई पर लगाम

महंगाई पर लगाम
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अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें जरा भी बढ़ती हैं, तो भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ जाते हैं. इससे माल ढुलाई महंगी होती है और फिर सब्जी से लेकर दूध तक सब कुछ महंगा हो जाता है. तेल बचाना यानी महंगाई से सीधे मुकाबला करना है.

6.ऊर्जा आत्मनिर्भरता 

ऊर्जा आत्मनिर्भरता 
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PM मोदी का लक्ष्य है कि जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाए (2047 में), तब हमें ऊर्जा के लिए किसी दूसरे देश के सामने हाथ न फैलाना पड़े. इसे ही वे आत्मनिर्भर भारत कहते हैं. अगर हम आज से तेल बचाने की आदत नहीं डालेंगे, तो हम हमेशा खाड़ी देशों की राजनीति और युद्धों के दबाव में रहेंगे.
 

7.पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ी

पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ी
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तेल का अधिक इस्तेमाल यानी अधिक प्रदूषण. सरकार चाहती है कि हम तेल बचाएं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या एथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ बढ़ें. इससे प्रदूषण भी कम होगा और हमारे किसानों की आय भी बढ़ेगी.
 

8.सरकार क्या कर रही है?

सरकार क्या कर रही है?
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अब पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिलाया जा रहा है, जिससे करोड़ों रुपये का तेल आयात कम हुआ है. घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा करना ताकि बिजली के लिए कोयले या गैस पर निर्भरता कम हो. इलेक्ट्रिक कारों और स्कूटरों पर सब्सिडी देना ताकि सड़कों से तेल पीने वाली गाड़ियां कम हों.
 

9.आप क्या कर सकते हैं?

आप क्या कर सकते हैं?
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प्रधानमंत्री की अपील का मतलब यह नहीं है कि आप गाड़ी चलाना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है समझदारी से इस्तेमाल. रेड लाइट पर इंजन बंद करना, कारपूलिंग करना या हफ्ते में एक दिन साइकिल या मेट्रो का इस्तेमाल करना, आपकी यह छोटी सी बचत देश के ₹22 लाख करोड़ के बोझ को कम करने में बड़ी भूमिका निभाती है.

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