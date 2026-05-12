PM मोदी बार-बार तेल बचाने की बात क्यों करते हैं? जानिए भारत बाहर से खरीदता है कितना तेल

1 . पीएम मोदी ने फिर की तेल बचाने की अपील

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने भाषणों में तेल बचाने पर जोर देते हैं. हाल ही में उन्होंने घर से काम, तेल की बचत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की अपील की है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का प्रधान सेवक बार-बार यह अपील क्यों करता है? इसके पीछे कोई छोटी-मोटी बचत नहीं, बल्कि देश की आर्थिक आजादी और सुरक्षा का बहुत बड़ा गणित छिपा है.