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भारत का वो राज्य जिसमें दिखती है फ्रांस की झलक, यहां दो बार मनाया जाता है आजादी का जश्न!

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भारत का वो राज्य जिसमें दिखती है फ्रांस की झलक, यहां दो बार मनाया जाता है आजादी का जश्न!

Puducherry Interesting Facts: पुडुचेरी का पहले नाम पांडिचेरी था. जिसे 2006 में बदलकर आधिकारिक रूप से Puducherry कर दिया गया. इस नाम का मतलब ‘पुडु’ (नया) और ‘चेरी’ (गांव) यानी नया गांव है.

रईश खान | Apr 09, 2026, 06:19 PM IST

1.पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव

पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव
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पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए आज (9 अप्रैल) वोटिंग हो रही है. राज्य में कुल 30 विधानसभा सीटें हैं, जिनके लिए कुल 294 उम्मीदवार मैदान में हैं. कुल 9.5 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग करके इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. पुडुचेरी अपनी खूबसूरती के साथ-साथ रोचक इतिहास के लिए भी जाना जाता है. जिसका इतिहास भारतीय और यूरोपीय (खासकर फ्रांसीसी) प्रभावों का अनोखा मिश्रण है. यह देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है, जहां दो बार आजादी का जश्न मनाया जाता है.

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2.फ्रांस ने कब किया था पुडुचेरी पर कब्जा?

फ्रांस ने कब किया था पुडुचेरी पर कब्जा?
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यह क्षेत्र समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था और रोमन साम्राज्य से भी व्यापारिक संबंध थे. 1674 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुडुचेरी में अपना नियंत्रण स्थापित किया और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया. फ्रेंकोइस मार्टिन (Francois Martin) को यहां पहला गवर्नर बनाया गया.
 

3.ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच हुई जंग

ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच हुई जंग
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18वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच काफी संघर्ष भी हुआ था. पुडुचेरी कई बार अंग्रेजों के हाथों में गया, लेकिन फिर बाद में फ्रांसीसियों को लौटा दिया जाता. आखिरकार 1814 में 'पेरिस संधि' के बाद स्थायी रूप से फ्रांसीसियों के अधीन हो गया. (फोटो: AI)
 

4.आजादी से पहले क्या था पुडुचेरी का नाम?

आजादी से पहले क्या था पुडुचेरी का नाम?
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आजादी से पहले तक पुडुचेरी चार अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों- पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यनम में बिखरा हुआ था. इन सभी क्षेत्रों में फ्रांस ने अपना हेडक्वार्टर बना रखा था. उस दौरान पुडुचेरी का नाम पांडिचेरी (Pondicherry) हुआ करता था. आजादी के बाद 2006 में इसका नाम बदलकर आधिकारिक रूप से पुडुचेरी रखा गया, जिसका अर्थ है 'नया गांव (New Village).
 

TRENDING NOW

5.दो बार क्यों मनाया जाता है आजादी का जश्न?

दो बार क्यों मनाया जाता है आजादी का जश्न?
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पुडुचेरी का एक रोचक फैक्ट यह भी है कि यहां साल में दो बार आजादी का जश्न मनाया जाता है. दरअसल, इसके पीछे की कहानी कानूनी और कूटनीतिक है. 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी मिली, तब भी पुडुचेरी फ्रांस के अधीन था. 1 नवंबर 1954 को पुडुचेरी व्यावहारिक रूप से आजाद तो हो गया, लेकिन कानूनी रूप से भारत का हिस्सा 16 अगस्त, 1962  को De Jure संधि के बाद बना. जिसके बाद पुडुचेरी को आधिकारिक रूप से आजाद माना गया. इसी वजह से पुडुचेरी के लोग 16 अगस्त को भी 'आजादी दिवस' मनाते हैं. (फोटो: AI)
 

6.आज भी दिखती है फ्रेंच विरासत की झलक

आज भी दिखती है फ्रेंच विरासत की झलक
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पुडुचेरी (Puducherry) आज भी फ्रेंच विरासत के लिए जाना जाता है. उसकी सड़कों, इमारतों और खानपान में फ्रांस की झलक साफ दिखाई देती है. यहां फ्रेंच भाषा आधिकारिक भाषाओं में शामिल है. साथ ही तमिल, तेलुगु और मलयालम भी बोली जाती हैं. (फोटो: AI)

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