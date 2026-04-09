भारत का वो राज्य जिसमें दिखती है फ्रांस की झलक, यहां दो बार मनाया जाता है आजादी का जश्न!

5 . दो बार क्यों मनाया जाता है आजादी का जश्न?

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पुडुचेरी का एक रोचक फैक्ट यह भी है कि यहां साल में दो बार आजादी का जश्न मनाया जाता है. दरअसल, इसके पीछे की कहानी कानूनी और कूटनीतिक है. 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी मिली, तब भी पुडुचेरी फ्रांस के अधीन था. 1 नवंबर 1954 को पुडुचेरी व्यावहारिक रूप से आजाद तो हो गया, लेकिन कानूनी रूप से भारत का हिस्सा 16 अगस्त, 1962 को De Jure संधि के बाद बना. जिसके बाद पुडुचेरी को आधिकारिक रूप से आजाद माना गया. इसी वजह से पुडुचेरी के लोग 16 अगस्त को भी 'आजादी दिवस' मनाते हैं. (फोटो: AI)

