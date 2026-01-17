FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
RCB फैंस को मिली बड़ी खुशखबरी, IPL 2026 से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

RCB फैंस को मिली बड़ी खुशखबरी, IPL 2026 से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

'ईरान की जनता का हत्यारा है ट्रंप', अली खामेनेई की चेतावनी, किसी भी साजिशकर्ता को नहीं बख्शा जाएगा

'ईरान की जनता का हत्यारा है ट्रंप', अली खामेनेई की चेतावनी, किसी भी साजिशकर्ता को नहीं बख्शा जाएगा

भारतीय वायु सेना के वेटरन ने रिटायरमेंट के बाद खड़ा कर दिया कंस्ट्रक्शन एम्पायर, अनुशासन ने दिलाई सक्सेस

भारतीय वायु सेना के वेटरन ने रिटायरमेंट के बाद खड़ा कर दिया कंस्ट्रक्शन एम्पायर, अनुशासन ने दिलाई सक्सेस

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
काशी के मणिकर्णिका घाट का क्या है 94 अंक का रहस्य, चिता की राख पर क्यों लिखा जाता है ये नंबर?

काशी के मणिकर्णिका घाट का क्या है 94 अंक का रहस्य, चिता की राख पर क्यों लिखा जाता है ये नंबर?

होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

1 Billion Views पार करने वाला वो आइटम सॉन्ग, जिसमें एक्ट्रेस के मूव्स देख थिएटर में बजी थी सीटियां; YouTube पर बनाया रिकॉर्ड

1 Billion Views पार करने वाला वो आइटम सॉन्ग, जिसमें एक्ट्रेस के मूव्स देख थिएटर में बजी थी सीटियां; YouTube पर बनाया रिकॉर्ड

HomePhotos

भारत

काशी के मणिकर्णिका घाट का क्या है 94 अंक का रहस्य, चिता की राख पर क्यों लिखा जाता है ये नंबर?

Manikarnika Ghat News: मणिकर्णिका घाट को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है. यहां अंतिम संस्कार होने वालों को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है. इस घाट के बारे में कहा जाता है कि यहां 24 घंटे 365 दिन कभी चिता की आग नहीं बुझती.

रईश खान | Jan 17, 2026, 06:40 PM IST

1.मणिकर्णिका घाट की बदलेगी तस्वीर

मणिकर्णिका घाट की बदलेगी तस्वीर
1

काशी के मणिकर्णिका घाट की तस्वीर बदलने वाली है. इसके पुनर्विकास का कार्य तेजी से चल रहा है. लेकिन इस बीच इसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है. प्राचीन संरचनाओं को ढहाए जाने को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है.
 

Advertisement

2.काशी में घमासान

काशी में घमासान
2

कांग्रेस का कहना है कि मोदी-योगी सरकार पुनर्विकास के नाम पर काशी और हिंदू विरासत को ध्वस्त कर रही है. कॉरिडोर के नाम पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं. इस बीच वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यानथा ने कहा कि काशी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट से मणिकर्णिका घाट की तस्वीर बदलेगी.
 

3.क्या है मणिकर्णिका घाट का इतिहास?

क्या है मणिकर्णिका घाट का इतिहास?
3

बता दें, मणिकर्णिका घाट का लंबा इतिहास रहा है. यह हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है. कहा जाता है कि इस घाट पर जिसका दाह संस्कार होता है, वह जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा लेता है.
 

4.कैसे पड़ा मणिकर्णिका घाट का नाम?

कैसे पड़ा मणिकर्णिका घाट का नाम?
4

मणिकर्णिका घाट का नाम माता सती के कान के आभूषण (मणिकर्ण) से लिया गया है, जो यहां गिरे थे. एक कथा के अनुसार, जब भगवान शिव ने माता सती के शरीर को कंधे पर उठाया था, तो उनके कान का आभूषण यहां गिर गया था.
 

TRENDING NOW

5.24 घंटे 365 दिन जलती हैं चिताएं

24 घंटे 365 दिन जलती हैं चिताएं
5

मणिकर्णिका घाट को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है. यहां अंतिम संस्कार होने वालों को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है. इस घाट के बारे में कहा जाता है कि यहां 24 घंटे 365 दिन कभी चिता की आग नहीं बुझती.
 

6.मणिकर्णिका घाट के 94 अंक का रहस्य

मणिकर्णिका घाट के 94 अंक का रहस्य
6

इसके अलावा मणिकर्णिका घाट का एक रहस्य 94 अंक का भी है. यहां चिता जलने के बाद उसकी राख पर 94 नंबर लिखा जाता है. यह क्यों लिखा जाता है, इसका रहस्य क्या है? आइये जानते हैं.
 

7.मनुष्य के जीवन में कितने कर्म होते हैं?

मनुष्य के जीवन में कितने कर्म होते हैं?
7

दरअसल, हिंदू मान्यताओं के अनुसार, मनुष्य के जीवन में 100 कर्म होते हैं. जिनमें से 6 ईश्वर की इच्छा पर निर्भर होते हैं. जैसे- जीवन, मृत्यु, यश, अपयश, लाभ और हानि. बाकि 94 कर्म मनुष्य के नियंत्रण में होते हैं, जो उसके नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े होते हैं.
 

8.चिता पर लिखा जाता है 94 नंबर

चिता पर लिखा जाता है 94 नंबर
8

जब कोई व्यक्ति मरता है तो अंतिम संस्कार के बाद उसकी राख पर 94 अंक लिखा जाता है. इसका तात्पर्य है कि उसने अपने 94 कर्मों को पूरा कर लिया. अब वह मोक्ष पाने के लिए तैयार है. मतलब यह एक तरह का मुक्ति मंत्र है.
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
काशी के मणिकर्णिका घाट का क्या है 94 अंक का रहस्य, चिता की राख पर क्यों लिखा जाता है ये नंबर?
काशी के मणिकर्णिका घाट का क्या है 94 अंक का रहस्य, चिता की राख पर क्यों लिखा जाता है ये नंबर?
होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम
होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम
1 Billion Views पार करने वाला वो आइटम सॉन्ग, जिसमें एक्ट्रेस के मूव्स देख थिएटर में बजी थी सीटियां; YouTube पर बनाया रिकॉर्ड
1 Billion Views पार करने वाला वो आइटम सॉन्ग, जिसमें एक्ट्रेस के मूव्स देख थिएटर में बजी थी सीटियां; YouTube पर बनाया रिकॉर्ड
OTT Trending: 5000000000 बजट वाली 2 घंटे 28 मिनट की वो क्राइम-थ्रिलर, जिसमें धोखा खाने के बाद भी अक्षय कुमार ने निभाया था पति धर्म
OTT Trending: 5000000000 बजट वाली 2 घंटे 28 मिनट की वो क्राइम-थ्रिलर, जिसमें धोखा खाने के बाद भी अक्षय कुमार ने निभाया था पति धर्म
होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है विराट कोहली का नाम
होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है विराट कोहली का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Shukra Pradosh Vrat Katha: शुक्र प्रदोष व्रत पर जरूर पढ़ें ये कथा और भगवान शिव की आरती, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
शुक्र प्रदोष व्रत पर जरूर पढ़ें ये कथा और भगवान शिव की आरती, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
Rashifal 16 January 2026: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी
इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय 
मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
MORE
Advertisement