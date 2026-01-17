काशी के मणिकर्णिका घाट का क्या है 94 अंक का रहस्य, चिता की राख पर क्यों लिखा जाता है ये नंबर?

भारत
रईश खान | Jan 17, 2026, 06:40 PM IST
1.मणिकर्णिका घाट की बदलेगी तस्वीर
काशी के मणिकर्णिका घाट की तस्वीर बदलने वाली है. इसके पुनर्विकास का कार्य तेजी से चल रहा है. लेकिन इस बीच इसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है. प्राचीन संरचनाओं को ढहाए जाने को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है.
2.काशी में घमासान
कांग्रेस का कहना है कि मोदी-योगी सरकार पुनर्विकास के नाम पर काशी और हिंदू विरासत को ध्वस्त कर रही है. कॉरिडोर के नाम पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं. इस बीच वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यानथा ने कहा कि काशी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट से मणिकर्णिका घाट की तस्वीर बदलेगी.
3.क्या है मणिकर्णिका घाट का इतिहास?
बता दें, मणिकर्णिका घाट का लंबा इतिहास रहा है. यह हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है. कहा जाता है कि इस घाट पर जिसका दाह संस्कार होता है, वह जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा लेता है.
4.कैसे पड़ा मणिकर्णिका घाट का नाम?
मणिकर्णिका घाट का नाम माता सती के कान के आभूषण (मणिकर्ण) से लिया गया है, जो यहां गिरे थे. एक कथा के अनुसार, जब भगवान शिव ने माता सती के शरीर को कंधे पर उठाया था, तो उनके कान का आभूषण यहां गिर गया था.
5.24 घंटे 365 दिन जलती हैं चिताएं
मणिकर्णिका घाट को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है. यहां अंतिम संस्कार होने वालों को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है. इस घाट के बारे में कहा जाता है कि यहां 24 घंटे 365 दिन कभी चिता की आग नहीं बुझती.
6.मणिकर्णिका घाट के 94 अंक का रहस्य
इसके अलावा मणिकर्णिका घाट का एक रहस्य 94 अंक का भी है. यहां चिता जलने के बाद उसकी राख पर 94 नंबर लिखा जाता है. यह क्यों लिखा जाता है, इसका रहस्य क्या है? आइये जानते हैं.
7.मनुष्य के जीवन में कितने कर्म होते हैं?
दरअसल, हिंदू मान्यताओं के अनुसार, मनुष्य के जीवन में 100 कर्म होते हैं. जिनमें से 6 ईश्वर की इच्छा पर निर्भर होते हैं. जैसे- जीवन, मृत्यु, यश, अपयश, लाभ और हानि. बाकि 94 कर्म मनुष्य के नियंत्रण में होते हैं, जो उसके नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े होते हैं.
8.चिता पर लिखा जाता है 94 नंबर
जब कोई व्यक्ति मरता है तो अंतिम संस्कार के बाद उसकी राख पर 94 अंक लिखा जाता है. इसका तात्पर्य है कि उसने अपने 94 कर्मों को पूरा कर लिया. अब वह मोक्ष पाने के लिए तैयार है. मतलब यह एक तरह का मुक्ति मंत्र है.