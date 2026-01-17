काशी के मणिकर्णिका घाट का क्या है 94 अंक का रहस्य, चिता की राख पर क्यों लिखा जाता है ये नंबर?

2 . काशी में घमासान

कांग्रेस का कहना है कि मोदी-योगी सरकार पुनर्विकास के नाम पर काशी और हिंदू विरासत को ध्वस्त कर रही है. कॉरिडोर के नाम पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं. इस बीच वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यानथा ने कहा कि काशी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट से मणिकर्णिका घाट की तस्वीर बदलेगी.

