Sonam Wangchuk की वो खोज, जिसने बदली लद्दाख की तस्वीर; जानें उन्हें क्यों मिला था 'रैमन मैग्सेसे' अवॉर्ड?

1 . Sonam Wangchuk Hunger Strike

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सोनम वांगचुक का नाम आज एक ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में लिया जाता है. उन्होंने लद्दाख के भूगोल के साथ-साथ वहां की शिक्षा प्रणाली को भी पूरी तरह से बदल दिया है. फिलहाल सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनका समर्पण चर्चा का विषय बना हुआ है. तो इसी के साथ, आइए उस शख्सियत के बारे में जानते हैं, जिन्हें 2018 में एशिया के प्रतिष्ठित 'रैमन मैग्सेसे' पुरस्कार से नवाजा गया था, पर ये सम्मान वांगचुक को क्यों मिला था, आइए जानते हैं.