यूपी में है दुनिया का सबसे गर्म शहर, आखिर क्यों बदल रहा यहां का इकोसिस्टम?  

3 . खनन बन रही है इसके पीछे की वजह

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, केन और यमुना जैसी नदियां होने के बावजूद यहां बड़े स्तर पर हो रहे मौरंग (रेत) खनन ने इलाके के प्राकृतिक संतुलन को काफी नुकसान पहुंचाया है. यहां बहने वाली नदियों मे खनन का काम बरसात के कुछ महीने को छोड़कर, वैध व अवैध रूप से सालभर चलता है. इससे जमीन की नमी तेजी से कम हो रही है, जिससे आसपास का तापमान और ज्यादा बढ़ने लगा है. (AI Image)