यूपी में है दुनिया का सबसे गर्म शहर, आखिर क्यों बदल रहा यहां का इकोसिस्टम?  

भारत
Abhay Sharma | May 19, 2026, 03:58 PM IST
1.क्यों बढ़ रहा है बांदा का तापमान?
IMD के अनुसार, सोमवार को बांदा दूसरी बार दुनिया का सबसे गर्म शहर बन गया, यहां अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.1 डिग्री ज्यादा था. बता दें कि इससे पहले 28 अप्रैल को भी बांदा 47.6 डिग्री तापमान के साथ दुनिया का सबसे गर्म शहर बना था. यह शहर 'तंदूर' बन चुका है, जिसके पीछे की वजह भी आपको जान लेनी चाहिए. (AI Image)
2. बेहिसाब खनन, पहाड़ों के विनाश से बिगड़ा इकोसिस्टम?
उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मौजूद बांदा शहर की पहचान केन और यमुना जैसी नदियों से है. लेकिन, आज के समय में यहां बेहिसाब खनन, पहाड़ों के विनाश और कागजी वृक्षारोपण की वजह से देश के सबसे गर्म जिलों में शुमार हो गया है. जलवायु परिवर्तन तो है ही, पर इसकी असली वजह मानवीय लालच और नियमों की अनदेखी है. (AI Image)
3.खनन बन रही है इसके पीछे की वजह
रिपोर्ट्स के मुताबिक, केन और यमुना जैसी नदियां होने के बावजूद यहां बड़े स्तर पर हो रहे मौरंग (रेत) खनन ने इलाके के प्राकृतिक संतुलन को काफी नुकसान पहुंचाया है. यहां बहने वाली नदियों मे खनन का काम बरसात के कुछ महीने को छोड़कर, वैध व अवैध रूप से सालभर चलता है. इससे जमीन की नमी तेजी से कम हो रही है, जिससे आसपास का तापमान और ज्यादा बढ़ने लगा है. (AI Image)
4.पहाड़ों को तोड़ने, पेड़ों की कटाई और हरियाली कम
इसके अलावा विशेषज्ञों का मानना है कि आसपास के इलाकों में पहाड़ों को तोड़ने, पेड़ों की कटाई और हरियाली कम होने से भी गर्मी का असर यहां बढ़ा है. पहले जो इलाके पेड़-पौधों और प्राकृतिक संसाधनों से ढके रहते थे, आज वहां बंजर जमीन और धूल भरा वातावरण है. दूसरी ओर कागजों पर होने वाले वृक्षारोपण और पर्यावरण नियमों की अनदेखी ने भी इकोसिस्टम को कमजोर किया है. (AI Image)
5.जलवायु परिवर्तन
जलवायु परिवर्तन भी बांदा में बढ़ती गर्मी का एक बड़ा कारण है, लगातार बढ़ते तापमान, कम बारिश, सूखती नदियां और लंबे समय तक चलने वाली लू ने इस इलाके को आग की भट्टी जैसा बना दिया है. यहां के किसान ज्यादातर एक फसली खेती ही करते हैं, गर्मियों में यहां खेत खाली पड़ा रहता है, जिससे यहां और अधिक गर्म पड़ता है. (AI Image)
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