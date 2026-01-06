FacebookTwitterYoutubeInstagram
Photos

भारत

भारत

क्या आप जानते है ट्रेन के डिब्बों पर 5 अंक क्यों लिखे होते हैं? जान लिए तो खुल जाएगी रेल की पूरी कुंडली

ट्रेन के डिब्बों 5 अंकों का नंबर लिखा होता है. रेलवे इसे क्यों लिखता है और इसमें क्या जानकारी छिपी होती है अधिकतर लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम है. आइये हम बताते हैं.

रईश खान | Jan 06, 2026, 09:01 PM IST

क्यों लिखे जाते हैं ट्रेन कोच पर नंबर?

क्यों लिखे जाते हैं ट्रेन कोच पर नंबर?
1

इनमें एक है ट्रेन के डिब्बों (Train Coaches) पर लिखा 5 अंकों का नंबर, जिसके बारे में अधिकतर लोगों को मालूम ही नहीं कि उनका मतलब क्या होता है. लेकिन आज हम आपको इन अंकों के बारे में बताएंगे.

रेलवे क्यों करता है कोडिंग का इस्तेमाल?

रेलवे क्यों करता है कोडिंग का इस्तेमाल?
2

दरअसल, भारतीय रेलवे ट्रेन की जानकारियों के लिए कुछ कोडिंग का इस्तेमाल करता है. यह कोडिंग अल्फाबेट या नंबर में होती है. आपने अक्सर देखा होगा की ट्रेन के कोच पर 5 डिजिट का नंबर लिखा होता है.

ट्रेन कोच पर लिखे पहले 2 अंकों का मतलब

ट्रेन कोच पर लिखे पहले 2 अंकों का मतलब
3

इन पांच डिजिट के नंबर में पहले 2 अंक उस कोच के निर्माण वर्ष के होते हैं. यानी शुरुआत के 2 अंक बताते हैं कि ट्रेन का डिब्बा कौन से साल में बना था. अंतिम तीन अंक कोच की श्रेणी बताते हैं कि वह AC, स्लीपर या जनरल है.

कब लागू की गई ये पद्धति?

कब लागू की गई ये पद्धति?
4

यह प्रणाली 2010 में लागू की गई थी, ताकि ट्रेनों की संख्या में वृद्धि को प्रबंधित किया जा सके. जैसे- किसी कोट पर 04052 लिखा है. इसका मतलब है कि वह कोच 2004 में तैयार हुआ है. आखिरी की 3 डिजिट 052 बताती हैं कि वह स्लीपर कोच है.

इन नंबर्स से करें पहचान

इन नंबर्स से करें पहचान
5

अगर डिब्बे पर लिखी 5 डिजिट में से आखिरी तीन अंक 001-025 हैं तो AC First class हैं. 026-050 नंबर: कम्पोजिट 1AC + AC-2T, 051-100 नंबर: AC-2T, 101-150 नंबर: AC-3T, 151-200 नंबर: CC (AC Chair Car) है. वहीं, 200 से 400 नंबर के बीच स्लीपर कोच होता है.

700-800 नंबर के कोच किस चीज के होते हैं?

700-800 नंबर के कोच किस चीज के होते हैं?
6

इसके अलावा 400 से 600 अंक का मतलब जनरल कोच, 600 से 700 का चेयर कार कोच और उसमें बैठने के लिए प्री-रिजर्वेशन कराना अनिवार्य है और 700 से 800 के बीच नंबर है तो बैगेज कोच है.

