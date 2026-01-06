क्या आप जानते है ट्रेन के डिब्बों पर 5 अंक क्यों लिखे होते हैं? जान लिए तो खुल जाएगी रेल की पूरी कुंडली

3 . ट्रेन कोच पर लिखे पहले 2 अंकों का मतलब

3

इन पांच डिजिट के नंबर में पहले 2 अंक उस कोच के निर्माण वर्ष के होते हैं. यानी शुरुआत के 2 अंक बताते हैं कि ट्रेन का डिब्बा कौन से साल में बना था. अंतिम तीन अंक कोच की श्रेणी बताते हैं कि वह AC, स्लीपर या जनरल है.