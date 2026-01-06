FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

उद्योग,परिवहन प्रस्तावों पर निर्णय होगा, सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक जारी, यूपी- लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक, बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी | लोगों ने खुद ही अवैध निर्माण तोड़ना शुरू किया, संभल में हथौड़े से अवैध निर्माण हटाया जा रहा, आज 3 अवैध घरों पर होना था बुलडोजर एक्शन, यूपी के संभल में अवैध निर्माण पर कार्रवाई | लखनऊ- KGMU धर्मांतरण मामले पर बड़ी खबर, पुलिस ने रमीज के माता-पिता को गिरफ्तार किया, इनाम की राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार की

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
2026 Shubh Muhurat: इस साल शादी से लेकर गृहप्रवेश और वाहन खरीदने के हैं ये शुभ मुहूर्त, जानें पूरे साल की शुभ तारीखें

इस साल शादी से लेकर गृहप्रवेश और वाहन खरीदने के हैं ये शुभ मुहूर्त, जानें पूरे साल की शुभ तारीखें

पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का 82 की उम्र में निधन, लंबे समय से बीमार कांग्रेस नेता ने पुणे में ली अंतिम सांस

पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का 82 की उम्र में निधन, लंबे समय से बीमार कांग्रेस नेता ने पुणे में ली अंतिम सांस

Sakat Chauth Moonrise Time 2026: आज रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त से लेकर चांद निकलने का समय

आज रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त से लेकर चांद निकलने का समय

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कभी कॉलेज नहीं गए लेकिन 'हौसले की डिग्री' से पास कीं 12 सरकारी परीक्षाएं, जानें IPS संदीप चौधरी की सक्सेस स्टोरी

कभी कॉलेज नहीं गए लेकिन 'हौसले की डिग्री' से पास कीं 12 सरकारी परीक्षाएं, जानें IPS संदीप चौधरी की सक्सेस स्टोरी

कौन थे सुरेश कलमाड़ी? जानें वायुसेना के जांबाज पायलट से लेकर राजनीति तक, कैसा रहा पूर्व केंद्रीय मंत्री का सफर

कौन थे सुरेश कलमाड़ी? जानें वायुसेना के जांबाज पायलट से लेकर राजनीति तक, कैसा रहा पूर्व केंद्रीय मंत्री का सफर

Numerology: बातों के मोह जाल में फंसा लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, शब्दों के आकर्षण से अपनी बात मनवा ही लेते हैं 

बातों के मोह जाल में फंसा लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, शब्दों के आकर्षण से अपनी बात मनवा ही लेते हैं

HomePhotos

भारत

कौन थे सुरेश कलमाड़ी? जानें वायुसेना के जांबाज पायलट से लेकर राजनीति तक, कैसा रहा पूर्व केंद्रीय मंत्री का सफर

सुरेश कलमाड़ी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने रक्षा, राजनीति और खेल, तीनों क्षेत्रों में गहरी छाप छोड़ी. उनके निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में एक युग का अंत हो गया है.

Pragya Bharti | Jan 06, 2026, 10:25 AM IST

1.Suresh Kalmadi Dies At 82

Suresh Kalmadi Dies At 82
1

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश कलमाड़ी अब हमारे बीच नहीं रहे. 82  की उम्र में लंबी बीमारी के बाद कलमाड़ी का निधन हो गया. उनके निधन से राजनीतिक व खेल जगत में शोक की लहर है. 
भारतीय राजनीति और खेल जगत के कद्दावर व्यक्तित्व सुरेश कलमाड़ी का जीवन साहस, उपलब्धि और सेवा का अनूठा मिश्रण रहा. उनका सफर केवल संसद के गलियारों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने आसमान की ऊंचाइयों से लेकर खेल के मैदानों तक अपनी अमिट छाप छोड़ी.

Advertisement

2.Who is Suresh kalmadi?

Who is Suresh kalmadi?
2

सुरेश कलमाड़ी का नाम भारतीय राजनीति और खेल प्रशासन में बहुत प्रमुखता से लिया जाता है. उनका जीवन एक सैनिक के अनुशासन, एक पायलट के साहस और एक राजनेता की दूरदर्शिता का अनूठा मिश्रण था.

3.भारतीय वायुसेना के जांबाज 'फाइटर'

भारतीय वायुसेना के जांबाज 'फाइटर'
3

राजनीति में कदम रखने से पहले कलमाड़ी ने देश की सीमाओं की रक्षा की. 1960 के दशक की शुरुआत में उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में दाखिला लिया. इसके बाद वे भारतीय वायुसेना (IAF) में एक लड़ाकू पायलट के रूप में नियुक्त हुए. उन्होंने न केवल 6 वर्षों तक अपनी सेवाएं दीं, बल्कि 1965 और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में सक्रिय रूप से हिस्सा लेकर अदम्य साहस का परिचय दिया. सेना छोड़ने से पहले, उन्होंने दो साल तक एनडीए में ट्रेनर के रूप में भावी अधिकारियों को प्रशिक्षित भी किया.

4.खेल जगत में योगदान और विवाद

खेल जगत में योगदान और विवाद
4

कलमाड़ी लंबे समय तक 'इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन' (IOA) के अध्यक्ष रहे. उनके कार्यकाल में ही भारत ने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स (CWG) की मेजबानी की थी. हालांकि, इन खेलों के आयोजन में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उन्हें काफी विवादों और कानूनी कार्रवाइयों का सामना भी करना पड़ा था.

TRENDING NOW

5.पुणे के प्रति समर्पण

पुणे के प्रति समर्पण
5

पुणे के विकास में कलमाड़ी का योगदान अतुलनीय रहा है. उन्होंने शिक्षा, संस्कृति और स्थानीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए. उनके परिवार की जड़ें कर्नाटक से थीं, लेकिन उनके कार्यों ने उन्हें पुणे और महाराष्ट्र का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया.

6.पारिवारिक पृष्ठभूमि

पारिवारिक पृष्ठभूमि
6

कलमाड़ी का परिवार मूल रूप से कर्नाटक का रहने वाला था, लेकिन उनके पिता डॉ. के शामराव ने पुणे में बसकर वहां शिक्षा और समाजसेवा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया. सुरेश कलमाड़ी ने अपने पिता की विरासत को राजनीति के माध्यम से आगे बढ़ाया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कभी कॉलेज नहीं गए लेकिन 'हौसले की डिग्री' से पास कीं 12 सरकारी परीक्षाएं, जानें IPS संदीप चौधरी की सक्सेस स्टोरी
कभी कॉलेज नहीं गए लेकिन 'हौसले की डिग्री' से पास कीं 12 सरकारी परीक्षाएं, जानें IPS संदीप चौधरी की सक्सेस स्टोरी
कौन थे सुरेश कलमाड़ी? जानें वायुसेना के जांबाज पायलट से लेकर राजनीति तक, कैसा रहा पूर्व केंद्रीय मंत्री का सफर
कौन थे सुरेश कलमाड़ी? जानें वायुसेना के जांबाज पायलट से लेकर राजनीति तक, कैसा रहा पूर्व केंद्रीय मंत्री का सफर
Numerology: बातों के मोह जाल में फंसा लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, शब्दों के आकर्षण से अपनी बात मनवा ही लेते हैं 
बातों के मोह जाल में फंसा लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, शब्दों के आकर्षण से अपनी बात मनवा ही लेते हैं
Surya Remedies: 2026 में कुंडली में मजबूत करना चाहते हैं सूर्य तो गाय को खिलाएं ये चीजें, जरूर मिलेगी सुख समृद्धि
2026 में कुंडली में मजबूत करना चाहते हैं सूर्य तो गाय को खिलाएं ये चीजें, जरूर मिलेगी सुख समृद्धि
Diabetes Remedy: ये 6 फूल जो इंसुलीन रेग्युलेटर का डायबिटीज में करते हैं काम, इनका रस ब्लड शुगर तेजी से करता है कम
ये 6 फूल जो इंसुलीन रेग्युलेटर का डायबिटीज में करते हैं काम, इनका रस ब्लड शुगर तेजी से करता है कम
MORE
Advertisement
धर्म
Vivah Muhurat: जनवरी में नहीं गूंजेगी इसबार शहनाई, यहां पढ़ें 2026 में कब-कब हैं विवाह मुहूर्त  
जनवरी में नहीं गूंजेगी इसबार शहनाई, यहां पढ़ें 2026 में कब-कब हैं विवाह मुहूर्त
Premanand Ji Maharaj: क्या नाम में बदलने से चमक सकती हैं आपकी किस्मत, जानें इसको लेकर क्या बोले प्रेमानंद महाराज
क्या नाम में बदलने से चमक सकती हैं आपकी किस्मत, जानें इसको लेकर क्या बोले प्रेमानंद महाराज
Grahan 2026: 2026 की शुरुआत से लेकर अंतिम तक लगेंगे 4 ग्रहण, एक का भारत में लगेगा सूतक
2026 की शुरुआत से लेकर अंतिम तक लगेंगे 4 ग्रहण, एक का भारत में लगेगा सूतक
January Ekadashi: जनवरी में कब-कब पड़ेगी एकादशी? जानें सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त
January Ekadashi: जनवरी में कब-कब पड़ेगी एकादशी? जानें सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त
Rashifal 5 January 2026: आज इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल 
आज इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement