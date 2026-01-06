कौन थे सुरेश कलमाड़ी? जानें वायुसेना के जांबाज पायलट से लेकर राजनीति तक, कैसा रहा पूर्व केंद्रीय मंत्री का सफर

3 . भारतीय वायुसेना के जांबाज 'फाइटर'

राजनीति में कदम रखने से पहले कलमाड़ी ने देश की सीमाओं की रक्षा की. 1960 के दशक की शुरुआत में उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में दाखिला लिया. इसके बाद वे भारतीय वायुसेना (IAF) में एक लड़ाकू पायलट के रूप में नियुक्त हुए. उन्होंने न केवल 6 वर्षों तक अपनी सेवाएं दीं, बल्कि 1965 और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में सक्रिय रूप से हिस्सा लेकर अदम्य साहस का परिचय दिया. सेना छोड़ने से पहले, उन्होंने दो साल तक एनडीए में ट्रेनर के रूप में भावी अधिकारियों को प्रशिक्षित भी किया.