कौन थे सुरेश कलमाड़ी? जानें वायुसेना के जांबाज पायलट से लेकर राजनीति तक, कैसा रहा पूर्व केंद्रीय मंत्री का सफर

Pragya Bharti | Jan 06, 2026, 10:25 AM IST
1.Suresh Kalmadi Dies At 82
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश कलमाड़ी अब हमारे बीच नहीं रहे. 82 की उम्र में लंबी बीमारी के बाद कलमाड़ी का निधन हो गया. उनके निधन से राजनीतिक व खेल जगत में शोक की लहर है.
भारतीय राजनीति और खेल जगत के कद्दावर व्यक्तित्व सुरेश कलमाड़ी का जीवन साहस, उपलब्धि और सेवा का अनूठा मिश्रण रहा. उनका सफर केवल संसद के गलियारों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने आसमान की ऊंचाइयों से लेकर खेल के मैदानों तक अपनी अमिट छाप छोड़ी.
2.Who is Suresh kalmadi?
सुरेश कलमाड़ी का नाम भारतीय राजनीति और खेल प्रशासन में बहुत प्रमुखता से लिया जाता है. उनका जीवन एक सैनिक के अनुशासन, एक पायलट के साहस और एक राजनेता की दूरदर्शिता का अनूठा मिश्रण था.
3.भारतीय वायुसेना के जांबाज 'फाइटर'
राजनीति में कदम रखने से पहले कलमाड़ी ने देश की सीमाओं की रक्षा की. 1960 के दशक की शुरुआत में उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में दाखिला लिया. इसके बाद वे भारतीय वायुसेना (IAF) में एक लड़ाकू पायलट के रूप में नियुक्त हुए. उन्होंने न केवल 6 वर्षों तक अपनी सेवाएं दीं, बल्कि 1965 और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में सक्रिय रूप से हिस्सा लेकर अदम्य साहस का परिचय दिया. सेना छोड़ने से पहले, उन्होंने दो साल तक एनडीए में ट्रेनर के रूप में भावी अधिकारियों को प्रशिक्षित भी किया.
4.खेल जगत में योगदान और विवाद
कलमाड़ी लंबे समय तक 'इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन' (IOA) के अध्यक्ष रहे. उनके कार्यकाल में ही भारत ने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स (CWG) की मेजबानी की थी. हालांकि, इन खेलों के आयोजन में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उन्हें काफी विवादों और कानूनी कार्रवाइयों का सामना भी करना पड़ा था.
5.पुणे के प्रति समर्पण
पुणे के विकास में कलमाड़ी का योगदान अतुलनीय रहा है. उन्होंने शिक्षा, संस्कृति और स्थानीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए. उनके परिवार की जड़ें कर्नाटक से थीं, लेकिन उनके कार्यों ने उन्हें पुणे और महाराष्ट्र का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया.
6.पारिवारिक पृष्ठभूमि
कलमाड़ी का परिवार मूल रूप से कर्नाटक का रहने वाला था, लेकिन उनके पिता डॉ. के शामराव ने पुणे में बसकर वहां शिक्षा और समाजसेवा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया. सुरेश कलमाड़ी ने अपने पिता की विरासत को राजनीति के माध्यम से आगे बढ़ाया.
