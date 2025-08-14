कौन हैं Sachin Tendulkar की होने वाली बहू Saaniya Chandhok? परिवार की नेटवर्थ जानकर हो जाएंगे हैरान

New RBI Rule: RBI ने बदल दिया नियम, अब कुछ घंटों में ही क्लियर हो जाएंगे चेक, पूरी डिटेल यहां जानें
भारत
Abhay Sharma | Aug 14, 2025, 01:06 PM IST
1.अर्जुन तेंदुलकर की शादी
बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर की जिस लड़की से शादी होने जा रही है, वह उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सानिया चंडोक हैं. बीते बुधवार यानी 13 अगस्त 2025 को क्यूट कपल्स ने एक दूसरे को इंगेजमेंट रिंग पहनाई, जल्द ही वह शादी के बंधन में भी बंध जाएंगे.
2.सानिया चंडोक
सानिया चंडोक रवि घई की पोती हैं और घई फैमिली मुंबई का एक बड़ा और मशहूर कारोबारी परिवार है, सानिया पब्लिक फिगर नहीं रही हैं और न ही वह सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव हैं.
3.सानिया चंडोक और सारा तेंदुलकर की दोस्ती
बताया जा रहा है कि सानिया चंडोक और अर्जुन की बहन सारा तेंदुलकर के बीच भी काफी पहले से गहरी दोस्ती है, सानिया पेट लवर हैं और उन्होंने लंद स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री ली है.
4.क्या करती हैं सानिया चंडोक?
सानिया चंडोक ने पढ़ाई के बाद पेट इंडस्ट्री की तरफ रुख किया, वह अब वह अपना खुद का 1 लग्जरी पेट स्पा सेंटर चलाती हैं , जिसमें प्रीमियम पेट सर्विस दी जाती है. सानिया मुंबई में Mr. Paws Pet Spa & Store LLP नाम से पेट सैलून और स्पा खोला, जिसकी वो डायरेक्टर हैं. बता दें कि इस कंपनी की सालाना कमाई करीब 90 लाख है.
5.क्या है फैमिली बैकग्राउंड?
सानिया चंडोक मुंबई के एक बड़े कारोबारी घराने से ताल्लुक रखती हैं. उनके दादा रवि घई ग्रेविस ग्रुप के मालिक हैं और उनके कई बिजनेस चलते हैं. आइसक्रीम ब्रैंड ब्रुकलिन क्रीमरी और बास्किन-रॉबिंस इंडिया का संचालन भी इसी ग्रुप के द्वारा किया जाता है.
6.होटल, फूड एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बड़ा नाम
सानिया के परिवार का मुंबई में इंटरकॉन्टिनेंटल होटल भी है. उनका परिवार फूड एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करता है और टर्नओवर कई सौ करोड़ का है. हालांकि सानिया के पिता गौरव घई का उनके पिता रवि घई से संबंध अच्छे नहीं हैं और दोनों के बीच पिछले लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा है.
7.कैसे हुई सानिया और अर्जुन की मुलाकात?
दोनों एक दूसरे को काफी वक्त से जानते हैं, दोनों के परिवार भी एक दूसरे के करीब माने जाते हैं. सानिया चंडोक और अर्जुन की बहन सारा तेंदुलकर के बीच भी काफी पहले से गहरी दोस्ती है, ऐसे में अक्सर सानिया और अर्जुन की मुलाकात होती रहती थी. सारा ने ही अर्जुन से सानिया को मिलवाया था.