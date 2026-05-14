कौन हैं केरल के नए CM वीडी सतीशन? जिनपर दर्ज हैं 18 केस, जानिए कितनी संपत्ति के हैं मालिक

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Gaurav Barar | May 14, 2026, 12:36 PM IST
1.केरल के नए सीएम के नाम का ऐलान
केरल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पिछले 10 दिनों से जारी राजनीतिक गतिरोध और गहन मंथन पर आखिरकार पूर्णविराम लग गया है. कांग्रेस आलाकमान ने अनुभवी नेता और छह बार के विधायक वीडी सतीशन (VD Satheesan) को केरल के मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया है. (All image Source- X/@vdsatheesan)
2.दिग्गज नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस
दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में गुरुवार (14 मई 2026) को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के दिग्गज नेताओं मुकुल वासनिक, दीपा दास मुंशी और अजय माकन ने इस ऐतिहासिक निर्णय की आधिकारिक घोषणा की.
3.मुकाबला था बेहद दिलचस्प और कड़ा
केरल के मुख्यमंत्री की इस दौड़ में मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा था. एक ओर राज्य की राजनीति में गहरी पैठ रखने वाले वीडी सतीशन थे, तो दूसरी ओर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का नाम भी मजबूती से चर्चा में था.
4.इस तरह चुने गए वीडी सतीशन
पार्टी सूत्रों के अनुसार, यह फैसला केवल दिल्ली में नहीं लिया गया, बल्कि इसके लिए नवनिर्वाचित विधायकों और यूडीएफ (UDF) गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ व्यापक सलाह-मशविरा किया गया. जमीनी स्तर पर विधायकों के समर्थन और गठबंधन की स्थिरता को देखते हुए सतीशन का पलड़ा भारी रहा.
5.छात्र राजनीति से सत्ता के शिखर तक का सफर
वीडी सतीशन का मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर सादगी और निरंतर संघर्ष की मिसाल है. कोच्चि के पास नेत्तूर में जन्मे सतीशन एक ऐसे परिवार से आते हैं, जिसकी जड़ें कांग्रेस की विचारधारा में गहराई तक समाई हुई हैं.
6.धीरे-धीरे संगठन में अपनी स्थिति मजबूत की
उन्होंने एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की. सतीशन ने केरल छात्र संघ के जरिए सक्रिय राजनीति में कदम रखा और धीरे-धीरे संगठन में अपनी स्थिति मजबूत की.
7.चुनावी रिकॉर्ड और क्रिमिनल केस
वह साल 2001 से लगातार परवूर विधानसभा सीट से विधायक चुने जा रहे हैं. एक प्रखर वक्ता और जुझारू नेता के रूप में उनकी छवि ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया है. चुनावी हलफनामों के अनुसार, उनपर 18 क्रिमिनल केस भी दर्ज हैं.
8.वीडी सतीशन कितनी संपत्ति के मालिक?
चुनावी हलफनामों के अनुसार, सतीशन और उनका परिवार करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, लेकिन साथ ही उन पर वित्तीय देनदारियां भी हैं. वीडी सतीशन और उनकी पत्नी के पास संयुक्त रूप से 6.69 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्ति है.
9.वित्तीय देनदारियां भी
सतीशन के पास 53.82 लाख रुपये और उनकी पत्नी के पास 68.45 लाख रुपये की चल संपत्ति है. उनके पास 2.42 करोड़ रुपये की जमीन और मकान हैं, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर 1.85 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति दर्ज है. उनकी बेटी के नाम पर 9.61 लाख रुपये की एक कार है. वित्तीय मोर्चे पर, सतीशन पर लगभग 24 लाख रुपये और उनकी पत्नी पर 17.45 लाख रुपये का कर्ज भी है.