कौन हैं केरल के नए CM वीडी सतीशन? जिनपर दर्ज हैं 18 केस, जानिए कितनी संपत्ति के हैं मालिक

9 . वित्तीय देनदारियां भी

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सतीशन के पास 53.82 लाख रुपये और उनकी पत्नी के पास 68.45 लाख रुपये की चल संपत्ति है. उनके पास 2.42 करोड़ रुपये की जमीन और मकान हैं, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर 1.85 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति दर्ज है. उनकी बेटी के नाम पर 9.61 लाख रुपये की एक कार है. वित्तीय मोर्चे पर, सतीशन पर लगभग 24 लाख रुपये और उनकी पत्नी पर 17.45 लाख रुपये का कर्ज भी है.

