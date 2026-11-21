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Jaya Pandey | Nov 21, 2026, 10:47 AM IST
1.आईपीएस लक्ष्मी सिंह के नाम खास रिकॉर्ड
सीनियर IPS अधिकारी लक्ष्मी सिंह ने अपने नाम एक खास रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है. वह भारत में किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पुलिस कमिश्नरेट को सबसे लंबे समय तक संभालने वाली पहली महिला पुलिस कमिश्नर बन गई हैं. 15 नवंबर 2026 तक उन्होंने गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में 3 साल, 11 महीने और 16 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है.
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2.किन पुलिस कमिश्नरों का रहा लंबा कार्यकाल?
भारत में सभी राज्यों और शहरों के पुलिस कमिश्नरों की कोई एक ऑफिशियल नेशनल रैंकिंग मौजूद नहीं है. अलग-अलग राज्यों में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था और नियुक्तियों के नियम अलग हैं. ऐसे में किसी एक अधिकारी को पूरे देश में सबसे लंबे समय तक पुलिस कमिश्नर रहने वाला बताना सही नहीं होगा. इसके बावजूद दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और नोएडा जैसे बड़े शहरों में कुछ आईपीएस अधिकारियों ने अपने लंबे कार्यकाल से खास पहचान बनाई है. आगे हम ऐसे ही चर्चित नामों और उनके कार्यकाल के बारे में जानेंगे.
3.IPS कृष्ण कांत पॉल
दिल्ली पुलिस के इतिहास में सबसे लंबे समय तक पुलिस कमिश्नर रहने वाले अधिकारियों में डॉ. कृष्ण कांत पॉल का नाम सबसे ऊपर आता है. उन्होंने 31 जनवरी 2004 को दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पद संभाला था और जुलाई 2007 तक इस जिम्मेदारी पर रहे. उन्होंने करीब 42 महीने यानी साढ़े तीन साल तक दिल्ली पुलिस की कमान संभाली. यह दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर अब तक के सबसे लंबे कार्यकालों में दर्ज है. उनके बाद जुलाई 2007 में उन्होंने यह जिम्मेदारी छोड़ दी और आगे चलकर UPSC के मेंबर भी बने.
4.IPS पीजी हलारंकर (बेंगलुरु)
बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर के तौर पर सबसे लंबे समय तक काम करने वाले अधिकारियों में पीजी हलारंकर का नाम शामिल है. उनका पूरा नाम पद्माकर गणपत हलारंकर था. वह 1956 बैच के कर्नाटक कैडर के IPS अधिकारी थे. उन्होंने 2 मार्च 1983 को बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर का पद संभाला था और 8 दिसंबर 1986 तक इस पद पर रहे. इस तरह उनका कार्यकाल करीब तीन साल और नौ महीने का रहा. बेंगलुरु पुलिस के इतिहास में इसे सबसे लंबे पुलिस कमिश्नर कार्यकाल के तौर पर जाना जाता है. हलारंकर अपने सख्त और ईमानदार पुलिसिंग के लिए भी पहचाने जाते थे. उनके कार्यकाल में चेन स्नैचिंग जैसी वारदातों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन टाइगर भी चलाया गया था. जनवरी 2021 में 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था.
5.IPS अंजनी कुमार (हैदराबाद)
हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के तौर पर अंजनी कुमार का कार्यकाल भी काफी लंबा रहा. 1990 बैच के IPS अधिकारी अंजनी कुमार ने 12 मार्च 2018 को हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी संभाली थी. वह 24 दिसंबर 2021 तक इस पद पर रहे. उन्होंने करीब 3 साल, 9 महीने और 12 दिन तक हैदराबाद पुलिस की कमान संभाली. इसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किया और उनकी जगह सीवी आनंद को हैदराबाद का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया.
6.लक्ष्मी सिंह (गौतम बुद्ध नगर)
उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने भी अपने कार्यकाल से एक नया रिकॉर्ड बनाया है. 2000 बैच की यूपी कैडर की IPS अधिकारी लक्ष्मी सिंह ने 30 नवंबर 2022 को गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यभार संभाला था. 15 नवंबर 2026 तक वह इस पद पर तीन साल, 11 महीने और 16 दिन पूरे कर चुकी थीं. इस तरह वह देश में किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पुलिस कमिश्नरेट को सबसे लंबे समय तक संभालने वाली महिला IPS अधिकारी बन गई हैं. खास बात यह है कि 1 जनवरी 2025 को उन्हें एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (ADGP) के पद पर प्रमोशन भी मिला था. लेकिन प्रमोशन के बाद भी वह गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी संभालती रहीं.
7.अमूल्य पटनायक (दिल्ली)
दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर अमूल्य कुमार पटनायक का नाम भी लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले अधिकारियों में शामिल है. 1985 बैच के AGMUT कैडर के IPS अधिकारी पटनायक को जनवरी 2017 में दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था. उन्होंने 31 जनवरी 2017 को पदभार संभाला और 29 फरवरी 2020 तक इस जिम्मेदारी पर रहे. इस तरह उनका कार्यकाल करीब तीन साल और एक महीने का रहा. उनके बाद एसएन श्रीवास्तव ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पद संभाला था.