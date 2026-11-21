4 . IPS पीजी हलारंकर (बेंगलुरु)

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बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर के तौर पर सबसे लंबे समय तक काम करने वाले अधिकारियों में पीजी हलारंकर का नाम शामिल है. उनका पूरा नाम पद्माकर गणपत हलारंकर था. वह 1956 बैच के कर्नाटक कैडर के IPS अधिकारी थे. उन्होंने 2 मार्च 1983 को बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर का पद संभाला था और 8 दिसंबर 1986 तक इस पद पर रहे. इस तरह उनका कार्यकाल करीब तीन साल और नौ महीने का रहा. बेंगलुरु पुलिस के इतिहास में इसे सबसे लंबे पुलिस कमिश्नर कार्यकाल के तौर पर जाना जाता है. हलारंकर अपने सख्त और ईमानदार पुलिसिंग के लिए भी पहचाने जाते थे. उनके कार्यकाल में चेन स्नैचिंग जैसी वारदातों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन टाइगर भी चलाया गया था. जनवरी 2021 में 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था.