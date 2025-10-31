स्वाति मिश्रा कौन हैं? छपरा रैली में जिनकी गीत ‘मेरी झोपड़ी के भाग आज...’ गुनगुनाते दिखें पीएम मोदी

कुत्ता-बिल्ली ही नहीं, इन पालतू जानवरों से भी हो सकता है रेबीज का खतरा! ऐसे करें बचाव
Pragya Bharti | Oct 31, 2025, 10:44 AM IST
1.PM Modi Recall Swati Mishra In Chhapra Rally
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक 6 दिन पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार के लिए बिहार पहुंचे. उन्होंने सबसे पहले मुजफ्फरपुर के विशाल जनसभा को संबोधित किया. साथ ही, इसके तुरंत बाद पीएम छपरा के हवाई अड्डा मैदान पहुंचे और वहां लोगों ने उनका जोशपूर्ण स्वागत किया. भीड़ में "मोदी-मोदी" के नारे भी लगाएं.
इस चुनावी सभा के दौरान, प्रधानमंत्री ने छपरा की बेटी स्वाति मिश्रा के मशहूर गीत "मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे" गुनगुनाएं, जो सबका ध्यान आकर्षित किया. पीएम के मंच पर यह गाने के बाद पूजी जजनसभा तालियों और नारों से गूंज उठी. तो आइए हम आपको यहां बताते हैं कि आखिर ये स्वाति मिश्रा कौन?
2.Who Is Swati Mishra
स्वाति मिश्रा एक स्थानीय गायिका हैं, जिनका गीत "मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे" सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हुआ है. पीएम ने मंच से इस गीत के बोलों को गुनगुनाया और कहा कि इन बोलों में छपरा की मिट्टी की मिठास और आशा झलकती है. दरअसल, स्वाति मूल रूप से बिहार के छपरा जिले के माला गांव की रहने वाली हैं. इस गायिका का जन्म 14 अगस्त 1996 को हुआ था. इस छोटे से गांव से निकलकर स्वाति नें अपने आवाज के दम पर काफी कुछ हासिल कर लिया है.
3.स्वाति मिश्रा का परिवार
स्वाति के परिवार में उनके माता-पिता के अलावा, एक बहन और दो छोटे भाई भी हैं. मीडिया रोपोर्ट्स के मुताबिक, स्वाति अपनी दादी के पास बोकारो यानी झारखंड में रहती थीं.
4.स्वाति मिश्रा का करियर
स्वाति मिश्रा ने अपनी शुरुआती शिक्षा छपरा के स्थानीय स्कूल से की है. इसके बाद ही वह बीएचयू से म्यूजिक में बैचलर की डिग्री हासिल कर ली. फिर वह आगे की पढ़ाई मुंबई चली गईं, जहां उन्होंने म्यूजिक से मास्टर्स कंप्लीट कर ली.
5.परिवार की पहली गायिका हैं स्वाति
स्वाति मिश्रा अपने परिवार की पहली प्रोफेशनल सिंगर हैं, जिन्होंने अपनी लगन और कड़ी मेहनत से इतना मुकाम हासिल किया है. आज देशभर के लोग उनकी आवाज के दीवाने हैं.
6.बचपन से थी संगीत में रुचि
स्वाति मिश्रा को बचपन से ही संगीत में रूची थी. माता-पिता ने भी उनके इस शौक को समझा और संगीत सिखाने का फैसला किया.
7.स्वाति मिश्रा का यूट्यूब चैनल
स्वाति आज छपरा से निकल कर इतना आगे पहुंच चुकी हैं कि उनका यूट्यूब पर 2 चैनल हैं- Swati Mishra और Swat Mishra Bhakti. जानकारी के लिए बता दें कि स्वाति के भक्ति चैनल पर 1.61 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं.
8.इन गीतों के दीवाने हैं स्वाति के फैंस
स्वाति मिश्रा के गाए हुए कई भक्ति गीत हैं. इनमें, राम आएंगे, जय सियाराम, शिव तांडव स्तोत्र, मेरी झोपड़ी के भाग आदि बेहद लोकप्रिय गीत हैं.
