स्वाति मिश्रा कौन हैं? छपरा रैली में जिनकी गीत ‘मेरी झोपड़ी के भाग आज...’ गुनगुनाते दिखें पीएम मोदी

1 . PM Modi Recall Swati Mishra In Chhapra Rally

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक 6 दिन पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार के लिए बिहार पहुंचे. उन्होंने सबसे पहले मुजफ्फरपुर के विशाल जनसभा को संबोधित किया. साथ ही, इसके तुरंत बाद पीएम छपरा के हवाई अड्डा मैदान पहुंचे और वहां लोगों ने उनका जोशपूर्ण स्वागत किया. भीड़ में "मोदी-मोदी" के नारे भी लगाएं.

इस चुनावी सभा के दौरान, प्रधानमंत्री ने छपरा की बेटी स्वाति मिश्रा के मशहूर गीत "मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे" गुनगुनाएं, जो सबका ध्यान आकर्षित किया. पीएम के मंच पर यह गाने के बाद पूजी जजनसभा तालियों और नारों से गूंज उठी. तो आइए हम आपको यहां बताते हैं कि आखिर ये स्वाति मिश्रा कौन?