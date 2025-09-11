FacebookTwitterYoutubeInstagram
कौन है Suman Khulbe? भारतीय मूल की ये डॉक्टर Canada में मरीजों से 'यौन शोषण' की दोषी पाई गई, जानें पूरा मामला

जम्मू-कश्मीर में AAP सांसद संजय सिंह हाउस अरेस्ट, मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में पहुंचे थे श्रीनगर

Diabetes में इस फल के बीज से लेकर पत्ते तक हैं रामबाण उपाय, High Sugar Control करने के लिए जान लें सेवन का सही तरीका

भरोसे और विश्वास पर टिका है भारत-नेपाल के बीच बेटी-रोटी का रिश्ता

Glowing Skin Tips: हल्दी-बेसन के घोल में इन 2 चीजों को मिलाकर लगाएं, चेहरे पर दिखेगा गजब का निखार

कौन हैं कुलमान घीसिंग? नेपाल में Gen Z प्रोटेस्ट के बाद संभाल सकते हैं अंतरिम सरकार की कमान

Shardiya Navratri 2025: पितृपक्ष समाप्ति के अगले दिन से शुरू होंगे शारदीय नवरात्रि, जानें तारीख से लेकर घटस्थापना का शुभ मुहूर्त

क्या फ्लाइट में बच्चों की भी लगती है टिकट? आपमें से ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे ये बातें!

DSSSB PRT Vacancy 2025: दिल्ली में सरकारी शिक्षक बनने का सुनहरा मौका, जानें आवेदन के लिए किन योग्यताओं की होगी जरूरत

9/11 in Cricket History:आतंक के लिए ही क्यों याद करें 11 सितंबर, क्रिकेट में भी Ind vs Pak Asia Cup समेत जाने ये खास बातें

भारतीय मूल की डॉक्टर Suman Khulbe मरीजों से 'यौन शोषण' के मामले में दोषी पाई गई है, रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर एक पुरुष मरीज के साथ यौन शोषण और दो अन्य मरीजों के साथ अनुचित व्यवहार के आरोप सिद्ध हुए हैं. OPSDT ने उन्हें दोषी ठहराते हुए उनका मेडिकल लाइसेंस निलंबित कर दिया है...

Abhay Sharma | Sep 11, 2025, 04:32 PM IST

चर्चित महिला फैमिली फिज़िशियन डॉक्टर सुमन खु्ल्बे गंभीर यौन शोषण और अनैतिक आचरण के आरोपों में दोषी पाई गई है. हाल ही में ओंटारियो फिज़िशियंस एंड सर्जन्स डिसिप्लिन ट्राइब्यूनल (OPSDT) ने उन्हें दोषी ठहराते हुए उनका मेडिकल लाइसेंस निलंबित कर दिया है. कोर्ट में पाया गया कि डॉ. खुल्बे ने एक मरीज का यौन शोषण किया और 2 अन्य के साथ “अपमानजनक, शर्मनाक और गैर-पेशेवर” व्यवहार किया. (खबर अपेडट की जा रही है) 

