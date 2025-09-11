कौन है Suman Khulbe? भारतीय मूल की ये डॉक्टर Canada में मरीजों से 'यौन शोषण' की दोषी पाई गई, जानें पूरा मामला

1 . मेडिकल लाइसेंस निलंबित

चर्चित महिला फैमिली फिज़िशियन डॉक्टर सुमन खु्ल्बे गंभीर यौन शोषण और अनैतिक आचरण के आरोपों में दोषी पाई गई है. हाल ही में ओंटारियो फिज़िशियंस एंड सर्जन्स डिसिप्लिन ट्राइब्यूनल (OPSDT) ने उन्हें दोषी ठहराते हुए उनका मेडिकल लाइसेंस निलंबित कर दिया है. कोर्ट में पाया गया कि डॉ. खुल्बे ने एक मरीज का यौन शोषण किया और 2 अन्य के साथ “अपमानजनक, शर्मनाक और गैर-पेशेवर” व्यवहार किया. (खबर अपेडट की जा रही है)