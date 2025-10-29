कौन हैं शिवांगी सिंह? देश की एकमात्र महिला राफेल पायलट जिनसे मिलकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हुईं अभिभूत

5 . राफेल उड़ान के बाद राष्ट्रपति ने विजिटर्स बुक में क्या लिखा?

अपनी उड़ान के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने वायुसेना स्टेशन की विजिटर्स बुक में लिखा, 'राफेल पर उड़ान मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है. शक्तिशाली राफेल विमान पर इस पहली उड़ान ने मुझमें देश की रक्षा क्षमताओं के प्रति गर्व की एक नई भावना जगा दी है.' अंबाला वायुसेना स्टेशन- डसॉल्ट एविएशन से राफेल जेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला बेस भारत की वायु रक्षा तत्परता के लिए एक प्रमुख परिचालन केंद्र के रूप में काम करता रहेगा.

