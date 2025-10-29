FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

भारत

कौन हैं शिवांगी सिंह? देश की एकमात्र महिला राफेल पायलट जिनसे मिलकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हुईं अभिभूत

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की वजह से विंग कमांडर शिवांगी सिंह फिर से चर्चा में आ गई हैं. जानें वह कितनी पढ़ी-लिखी हैं और इंडियन एयरफोर्स को जॉइन करने का जज्बा उनमें कैसे पैदा हुआ...

जया पाण्डेय | Oct 29, 2025, 03:59 PM IST

1.राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग कमांडर शिवांगी सिंह से की मुलाकात?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग कमांडर शिवांगी सिंह से की मुलाकात?
1

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी ऐतिहासिक राफेल उड़ान के दौरान  भारत की एकमात्र महिला राफेल पायलट विंग कमांडर शिवांगी सिंह से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद विंग कमांडर शिवांगी सिंह फिर से चर्चा में आ गई हैं. वह विशिष्ट गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा हैं जो अंबाला वायुसेना स्टेशन से फ्रांस निर्मित बहुद्देशीय लड़ाकू विमान उड़ाते हैं.

2.कौन हैं शिवांगी सिंह?

कौन हैं शिवांगी सिंह?
2

उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली शिवांगी सिंह को बचपन में नई दिल्ली स्थित वायु सेना संग्रहालय देखने के बाद प्लेन उड़ाने की प्रेरणा मिली. वाराणसी में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने बनारस हिंदू से ग्रेजुएशन किया और फिर हैदराबाद स्थित भारतीय वायु सेना अकादमी से कठोर ट्रेनिंग के लिए दाखिला लिया.

3.2020 में राफेल ट्रेनिंग के लिए चुनी गईं शिवांगी सिंह

2020 में राफेल ट्रेनिंग के लिए चुनी गईं शिवांगी सिंह
3

2017 में महिला लड़ाकू पायलटों के दूसरे बैच के हिस्से के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल हुईं शिवांगी सिंह ने शुरुआत में मिग-21 बाइसन उड़ाया और तेज गति वाले जेट विमानों के संचालन में महारत हासिल की. साल 2020 में उन्हें राफेल ट्रेनिंग के लिए चुना गया.

4.कई इंटरनेशनल अभ्यासों में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं शिवांगी सिंह

कई इंटरनेशनल अभ्यासों में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं शिवांगी सिंह
4

पारंपरिक रूप से पुरुषों का क्षेत्र माना जाने वाले फाइटर प्लेन उड़ाने में शिवांगी सिंह के दृढ़ संकल्प और प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय वायुसेना के बदलाव का प्रतीक बना दिया. वह फ्रांस में ओरियन 2023 जैसे अंतरराष्ट्रीय अभ्यासों में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं और लड़ाकू बलों में शामिल होने की इच्छुक युवा महिलाओं को प्रेरित करती हैं.

5.राफेल उड़ान के बाद राष्ट्रपति ने विजिटर्स बुक में क्या लिखा?

राफेल उड़ान के बाद राष्ट्रपति ने विजिटर्स बुक में क्या लिखा?
5

अपनी उड़ान के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने वायुसेना स्टेशन की विजिटर्स बुक में लिखा, 'राफेल पर उड़ान मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है. शक्तिशाली राफेल विमान पर इस पहली उड़ान ने मुझमें देश की रक्षा क्षमताओं के प्रति गर्व की एक नई भावना जगा दी है.' अंबाला वायुसेना स्टेशन- डसॉल्ट एविएशन से राफेल जेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला बेस भारत की वायु रक्षा तत्परता के लिए एक प्रमुख परिचालन केंद्र के रूप में काम करता रहेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

