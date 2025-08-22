Richest Chief Minister: किस मुख्यमंत्री के पास है सबसे ज्यादा दौलत? देखें भारत के सबसे अमीर और गरीब CM की लिस्ट 

भारत के 5 सबसे खूंखार डाकू जिनका नाम सुनते ही उड़ जाती थी लोगों की नींद
Abhay Sharma | Aug 22, 2025, 06:15 PM IST
1.सबसे अमीर CM
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की रिपोर्ट के मुताबिक, आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के साथ देश के सबसे धनी मुख्यमंत्री बने हुए हैं. वहीं अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू 332 करोड़ रुपये की घोषित संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं.
2.तीसरे और चौथे स्थान पर कौन है?
इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भारत के तीसरे सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं और उनकी संयुक्त संपत्ति 51.93 करोड़ रुपये है. वहीं चौथे नंबर पर हैं, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, उनकी कुल संपत्ति 46.95 करोड़ रुपये के करीब है.
3.इन मुख्यमंत्रियों के नाम शामिल
इसके अलावा एन. रंगासामी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्यमंत्री रंगासामी की कुल संपत्ति 38 करोड़ रुपये से ज़्यादा है. वहीं के भूपेश बघेल के बाद हिमंत बिस्वा सरमा, असम के मुख्यमंत्री 17 करोड़ रुपये से अधिक की शुद्ध संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की सूची में आठवें स्थान पर हैं.
4.माणिक साहा
इसके अलावा माणिक साहा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अपनी कुल संपत्ति 13 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई है, बता दें कि स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त 70 वर्षीय माणिक साहा त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में डेंटल सर्जन के रूप में प्रोफ़ेसर हैं.
5.ममता बनर्जी
बता दें कि सबसे ज्यादा संपत्ति घोषित करने वाले मुख्यमंत्रियों की सूची में जहां सबसे पहला नाम आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी का है तो सबसे कम संपत्ति घोषित करने वालों में पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं.
6.कम संपत्ति घोषित करने वाले सीएम
सबसे कम संपत्ति घोषित करने वाले सीएम की लिस्ट में केरल के पिनाराई विजयन नीचे से दूसरे और हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ तीसरे स्थान पर हैं. सीएम ममता बनर्जी सबसे कम धनी हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक बनर्जी की कुल संपत्ति 15 लाख रुपये हैं.