Richest Chief Minister: किस मुख्यमंत्री के पास है सबसे ज्यादा दौलत? देखें भारत के सबसे अमीर और गरीब CM की लिस्ट 

3 . इन मुख्यमंत्रियों के नाम शामिल

इसके अलावा एन. रंगासामी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्यमंत्री रंगासामी की कुल संपत्ति 38 करोड़ रुपये से ज़्यादा है. वहीं के भूपेश बघेल के बाद हिमंत बिस्वा सरमा, असम के मुख्यमंत्री 17 करोड़ रुपये से अधिक की शुद्ध संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की सूची में आठवें स्थान पर हैं.