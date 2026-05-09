कौन हैं निसिथ प्रमाणिक? जो बने शुभेंदु सरकार के सारथी, जानिए बंगाल कैबिनेट में एंट्री लेने वाले इस मंत्री की एजुकेशन और क्वालिफिकेशन

2 . कौन हैं निसिथ प्रमाणिक?

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17 जनवरी 1986 को कूचबिहार के दिनहाटा में जन्मे निसिथ प्रमाणिक की पारिवारिक जड़ें पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ी रही हैं. उनका परिवार 1968 में भारत आकर बस गया था. राजनीति में आने से पहले वे एक प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक थे. निसिथ ने अपनी सादगी और जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ाव के कारण राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई. उन्हें संगीत और पढ़ने में बेहद रुचि है.

