कौन हैं निसिथ प्रमाणिक? जो बने शुभेंदु सरकार के सारथी, जानिए बंगाल कैबिनेट में एंट्री लेने वाले इस मंत्री की एजुकेशन और क्वालिफिकेशन

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Pragya Bharti | May 09, 2026, 02:02 PM IST
1.Nisith Pramanik Education and Qualification Details
पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार के गठन के साथ ही राज्य की राजनीति में उत्तर बंगाल का प्रभाव बढ़ गया है. कूचबिहार के युवा और कद्दावर नेता Nisith Pramanik अब शुभेंदु अधिकारी की कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण चेहरे के रूप में उभरे हैं. केंद्र में सबसे कम उम्र के मंत्री रहने का अनुभव अब बंगाल की नई सरकार को नई दिशा देने में काम आएगा.
2. कौन हैं निसिथ प्रमाणिक?
17 जनवरी 1986 को कूचबिहार के दिनहाटा में जन्मे निसिथ प्रमाणिक की पारिवारिक जड़ें पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ी रही हैं. उनका परिवार 1968 में भारत आकर बस गया था. राजनीति में आने से पहले वे एक प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक थे. निसिथ ने अपनी सादगी और जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ाव के कारण राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई. उन्हें संगीत और पढ़ने में बेहद रुचि है.
3. निसिथ प्रमाणिक का एजुकेशन
पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में जन्में निसिथ ने अपने जन्म स्थान से ही शुरुआती शिक्षा हासिल की. कूच बिहार के भेटगुरी स्थित भेटगुरी लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ में शिक्षा प्राप्त की. पढ़ाई पूरी करने के बाद वे राजनीतिक क्षेत्र में आ गए.
4.TMC से BJP तक का टर्निंग प्वाइंट
निसिथ ने अपने सियासी करियर का आगाज़ TMC के साथ किया था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनका भाजपा में शामिल होना उनके जीवन का सबसे बड़ा 'टर्निंग प्वाइंट' साबित हुआ. भाजपा के टिकट पर कूचबिहार से सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने दिल्ली की राजनीति में अपनी सक्रियता दिखाई.
5.संसदीय अनुभव और केंद्रीय भूमिका
2019 में सांसद बनने के बाद निसिथ प्रमाणिक ने सूचना प्रौद्योगिकी और सामाजिक न्याय जैसी महत्वपूर्ण संसदीय समितियों में कार्य किया. उनकी कार्यक्षमता को देखते हुए उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया, जहाँ वे भारत के सबसे कम उम्र के केंद्रीय मंत्रियों में से एक रहे.
6.शुभेंदु टीम में शामिल होने के मायने
उत्तर बंगाल में राजबंशी समुदाय और युवाओं के बीच निसिथ की जबरदस्त लोकप्रियता है. उन्हें शुभेंदु अधिकारी की टीम में शामिल करना भाजपा की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है. राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि निसिथ का प्रशासनिक अनुभव और उत्तर बंगाल में उनकी पकड़ राज्य सरकार के लिए आगामी चुनौतियों से निपटने में सहायक सिद्ध होगी.
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