कौन हैं बंगाल की 'ब्यूटी' कोयल मल्लिक? जिनपर ममता ने खेला पॉलिटिकल दांव

1 . टीएमसी ने की उम्मीदवारों की घोषणा

1

टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. साथ ही उम्मीद जताई है कि ये लोग टीएमसी की संघर्षशील विरासत और लोगों के अधिकारों व गरिमा की रक्षा के संकल्प को आगे बढ़ाएंगे. (Photo Source: @koelmallick)