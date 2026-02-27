कौन हैं बंगाल की 'ब्यूटी' कोयल मल्लिक? जिनपर ममता ने खेला पॉलिटिकल दांव

भारत
रईश खान | Feb 27, 2026, 11:20 PM IST
1.टीएमसी ने की उम्मीदवारों की घोषणा
टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. साथ ही उम्मीद जताई है कि ये लोग टीएमसी की संघर्षशील विरासत और लोगों के अधिकारों व गरिमा की रक्षा के संकल्प को आगे बढ़ाएंगे. (Photo Source: @koelmallick)
2.अभिनेत्री कोयल मल्लिक को बनाया उम्मीदवार
कोयल मल्लिक बंगाल सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री हैं. उन्होंने कई हिट फिल्में देकर इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है. कोयल ने 2003 में फिल्म "नतुन बौ" से डेब्यू किया था. (Photo Source: @koelmallick)
3.सक्रिय राजनीति से रहीं दूर
कोयल मल्लिक अभी तक सक्रिय राजनीति से दूर रही हैं. लेकिन अब वे संसद में टीएमसी के मुद्दों को मुखर होकर उठाती नजर आएंगी. हालांकि, इसका फैसला चुनाव के बाद ही तय होगा. (Photo Source: @koelmallick)
4.पिता भी बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता
Koel Mallick का जन्म 5 अप्रैल 1982 को कोलकाता हुआ था. उनके पिता रंजीत मल्लिक एक फिल्म अभिनेता हैं और मां दीपा मल्लिक एक अभिनेत्री और नृत्यांगना हैं. (Photo Source: @koelmallick)
5.कितनी पढ़ी-लिखी हैं एक्ट्रेस कोयल मल्लिक?
कोयल ने अपनी स्कूली शिक्षा मॉडर्न हाई स्कूल फॉर गर्ल्स कोलकाता से पूरी की. इसके बाद में बंगाली साहित्य में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही मॉडलिंग और एक्टिंग में अपना करियर बनाना शुरू कर दिया है. (Photo Source: @koelmallick)