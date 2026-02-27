FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Horoscope 28 February: आज करियर, पैसा और रिश्तों में किस राशि का चमकेगा भाग्य? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

आज करियर, पैसा और रिश्तों में किस राशि का चमकेगा भाग्य? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

'क्यों बदले 160 से ज्यादा मोबाइल?', केजरीवाल के ईमानदार वाले दावे पर CM रेखा गुप्ता का हमला

'क्यों बदले 160 से ज्यादा मोबाइल?', केजरीवाल के ईमानदार वाले दावे पर CM रेखा गुप्ता का हमला

‘देखो मेरी दिल्ली’... दिल्ली में CM रेखा गुप्ता ने दिखाई डबल डेकर पर्यटक बस को हरी झंडी, जानिए कहां से मिलेगी टिकट

‘देखो मेरी दिल्ली’... दिल्ली में CM रेखा गुप्ता ने दिखाई डबल डेकर पर्यटक बस को हरी झंडी, जानिए कहां से मिलेगी टिकट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया की सबसे तेज ट्रेनें, 10 मिनट में 100 KM की दूरी करती हैं तय, इस देश में तूफान की तरह हवा में उड़ती हैं

दुनिया की सबसे तेज ट्रेनें, 10 मिनट में 100 KM की दूरी करती हैं तय, इस देश में तूफान की तरह हवा में उड़ती हैं

कौन हैं बंगाल की 'ब्यूटी' कोयल मल्लिक? जिनपर ममता ने खेला पॉलिटिकल दांव

कौन हैं बंगाल की 'ब्यूटी' कोयल मल्लिक? जिनपर ममता ने खेला पॉलिटिकल दांव

कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा कैसे करें कम? AIIMS-ट्रेंड डॉक्टर ने दी ये 5 जरूरी सलाह

कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा कैसे करें कम? AIIMS-ट्रेंड डॉक्टर ने दी ये 5 जरूरी सलाह

HomePhotos

भारत

कौन हैं बंगाल की 'ब्यूटी' कोयल मल्लिक? जिनपर ममता ने खेला पॉलिटिकल दांव

पश्चिम बंगाल में राज्यसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने अपने चार उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. पार्टी ने बाबुल सुप्रियो, पूर्व DGP राजीव कुमार, वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी और बंगाली एक्ट्रेस कोयल मल्लिक को उम्मीदवार बनाया है.

रईश खान | Feb 27, 2026, 11:20 PM IST

1.टीएमसी ने की उम्मीदवारों की घोषणा

टीएमसी ने की उम्मीदवारों की घोषणा
1

टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. साथ ही उम्मीद जताई है कि ये लोग टीएमसी की संघर्षशील विरासत और लोगों के अधिकारों व गरिमा की रक्षा के संकल्प को आगे बढ़ाएंगे. (Photo Source: @koelmallick)

Advertisement

2.अभिनेत्री कोयल मल्लिक को बनाया उम्मीदवार

अभिनेत्री कोयल मल्लिक को बनाया उम्मीदवार
2

कोयल मल्लिक बंगाल सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री हैं. उन्होंने कई हिट फिल्में देकर इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है. कोयल ने 2003 में फिल्म "नतुन बौ" से डेब्यू किया था. (Photo Source: @koelmallick)
 

3.सक्रिय राजनीति से रहीं दूर

सक्रिय राजनीति से रहीं दूर
3

कोयल मल्लिक अभी तक सक्रिय राजनीति से दूर रही हैं. लेकिन अब वे संसद में टीएमसी के मुद्दों को मुखर होकर उठाती नजर आएंगी. हालांकि, इसका फैसला चुनाव के बाद ही तय होगा. (Photo Source: @koelmallick)

4.पिता भी बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता

पिता भी बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता
4

Koel Mallick का जन्म 5 अप्रैल 1982 को कोलकाता हुआ था. उनके पिता रंजीत मल्लिक एक फिल्म अभिनेता हैं और मां दीपा मल्लिक एक अभिनेत्री और नृत्यांगना हैं. (Photo Source: @koelmallick) 

TRENDING NOW

5.कितनी पढ़ी-लिखी हैं एक्ट्रेस कोयल मल्लिक?

कितनी पढ़ी-लिखी हैं एक्ट्रेस कोयल मल्लिक?
5

कोयल ने अपनी स्कूली शिक्षा मॉडर्न हाई स्कूल फॉर गर्ल्स कोलकाता से पूरी की. इसके बाद में बंगाली साहित्य में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही मॉडलिंग और एक्टिंग में अपना करियर बनाना शुरू कर दिया है. (Photo Source: @koelmallick)

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया की सबसे तेज ट्रेनें, 10 मिनट में 100 KM की दूरी करती हैं तय, इस देश में तूफान की तरह हवा में उड़ती हैं
दुनिया की सबसे तेज ट्रेनें, 10 मिनट में 100 KM की दूरी करती हैं तय, इस देश में तूफान की तरह हवा में उड़ती हैं
कौन हैं बंगाल की 'ब्यूटी' कोयल मल्लिक? जिनपर ममता ने खेला पॉलिटिकल दांव
कौन हैं बंगाल की 'ब्यूटी' कोयल मल्लिक? जिनपर ममता ने खेला पॉलिटिकल दांव
कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा कैसे करें कम? AIIMS-ट्रेंड डॉक्टर ने दी ये 5 जरूरी सलाह
कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा कैसे करें कम? AIIMS-ट्रेंड डॉक्टर ने दी ये 5 जरूरी सलाह
क्या IRCTC के लॉग-इन से खुल जाएगा RailOne App? जानें पूरा प्रोसेस
क्या IRCTC के लॉग-इन से खुल जाएगा RailOne App? जानें पूरा प्रोसेस
शॉपिंग, सफाई और प्यार... क्या बला है Choremance? इस नए डेटिंग ट्रेंड के बारे में कितना जानते हैं आप
शॉपिंग, सफाई और प्यार... क्या बला है Choremance? इस नए डेटिंग ट्रेंड के बारे में कितना जानते हैं आप
MORE
Advertisement
धर्म
Holika Dahan Ke Upay:  होलिका दहन पर जरूर कर लें ये उपाय, करियर में सफलता के साथ कर्ज से मिलेगी मुक्ति
होलिका दहन पर जरूर कर लें ये उपाय, करियर में सफलता के साथ कर्ज से मिलेगी मुक्ति
Holika Dahan 2026: प्रदोष काल में किया जाएगा होलिका दहन, भद्रा नहीं डालेगी बाधा, जानें सही मुहूर्त और पूजा का महत्व
प्रदोष काल में किया जाएगा होलिका दहन, भद्रा नहीं डालेगी बाधा, जानें सही मुहूर्त और पूजा का महत्व
Chaitra Amavasya 2026: कब है चैत्र अमावस्या, जानें इसकी तारीख से लेकर पितरों का आशीर्वाद पाने की विधि, नियम और महत्व
कब है चैत्र अमावस्या, जानें इसकी तारीख से लेकर पितरों का आशीर्वाद पाने की विधि, नियम और महत्व
Grah Gochar 2026:मार्च की शुरुआत के साथ होगा 5 ग्रहों का गोचर, इन राशियों के लोगों के करियर से लेकर लाइफ में होगा बड़ा चेंज
मार्च की शुरुआत के साथ होगा 5 ग्रहों का गोचर, इन राशियों के लोगों के करियर से लेकर लाइफ में होगा बड़ा चेंज
Money line in Palm: क्या आपकी हथेली में भी छिपा है करोड़पति बनने का राज? Palmistry के अनुसार ये 5 रेखाएं बनाती हैं राजयोग
क्या आपकी हथेली में भी छिपा है करोड़पति बनने का राज? Palmistry के अनुसार ये 5 रेखाएं बनाती हैं राजयोग
MORE
Advertisement