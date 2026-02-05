वॉशिंगटन पोस्ट के Lay Off में गई शशि थरूर के बेटे की नौकरी, जानिए कौन हैं ईशान थरूर

2 . कौन हैं ईशान थरूर और क्या था उनका काम?

ईशान थरूर अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता का एक बड़ा नाम हैं. उन्होंने अपनी शिक्षा विदेश में पूरी की और लंबे समय से वैश्विक राजनीति व कूटनीति पर अपनी पैनी पकड़ के लिए जाने जाते हैं. वॉशिंगटन पोस्ट में वे "WorldView" नामक एक अत्यंत लोकप्रिय कॉलम लिखते थे. जनवरी 2017 से शुरू हुए इस कॉलम के जरिए वे जटिल वैश्विक घटनाओं को सरल भाषा में दुनिया के सामने रखते थे, जिसे लाखों पाठक पसंद करते थे.

