ब्रेकिंग न्यूज़

Gold Silver Prices: सोना-चांदी की कीमतों में उठापटक जारी! सोने की चमक फीकी, चांदी के भी गिरे दाम, जानें आज का भाव

T20 World Cup 2026: वॉर्म-अप मुकाबले की जीत के साथ टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन, चोटिल हुआ तेज गेंदबाज! हो सकता है बाहर?

Epstein Files: ‘मैं शर्मिंदा हूं’... Bill Gates ने मांगी माफी, Ex Wife ने कहा था याद मत दिलाओ

वॉशिंगटन पोस्ट के Lay Off में गई शशि थरूर के बेटे की नौकरी, जानिए कौन हैं ईशान थरूर

Mardaani 3 Star Cast Fees: ‘मर्दानी 3’ में शिवानी रॉय बनी रानी मुखर्जी को मिले करोड़ों, विलेन अम्मा की सैलरी सुन रह जाएंगे दंग..

एक गलती और खाली हो सकता है अकाउंट! ऐसे पहचानें आधार कार्ड असली है या नहीं

भारत

वॉशिंगटन पोस्ट के Lay Off में गई शशि थरूर के बेटे की नौकरी, जानिए कौन हैं ईशान थरूर

अमेरिकी अखबार 'द वॉशिंगटन पोस्ट' ने करीब 300 पत्रकारों को नौकरी से निकाल दिया है, जिनमें शशि थरूर के बेटे ईशान थरूर भी शामिल हैं. प्रबंधन ने डिजिटल बदलाव के लिए जरूरी समझते हुए इतना बड़ा फैसला लिया है. इसी के साथ आइए जानते हैं कि ईशान थरूर कौन हैं?

Pragya Bharti | Feb 05, 2026, 12:11 PM IST

1.Ishan Tharoor Kaun Hai?

Ishan Tharoor Kaun Hai?
1

अमेरिका के प्रतिष्ठित समाचार पत्र 'द वॉशिंगटन पोस्ट' से आई एक खबर ने वैश्विक मीडिया जगत में हलचल मचा दी है. अखबार के मालिक और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के नेतृत्व में संस्थान ने अपने स्टाफ में लगभग एक-तिहाई की कटौती की है. इस छंटनी की सबसे चर्चित गाज कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बेटे और मशहूर अंतरराष्ट्रीय स्तंभकार ईशान थरूर पर भी गिरी है.

2.कौन हैं ईशान थरूर और क्या था उनका काम?

कौन हैं ईशान थरूर और क्या था उनका काम?
2

ईशान थरूर अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता का एक बड़ा नाम हैं. उन्होंने अपनी शिक्षा विदेश में पूरी की और लंबे समय से वैश्विक राजनीति व कूटनीति पर अपनी पैनी पकड़ के लिए जाने जाते हैं. वॉशिंगटन पोस्ट में वे "WorldView" नामक एक अत्यंत लोकप्रिय कॉलम लिखते थे. जनवरी 2017 से शुरू हुए इस कॉलम के जरिए वे जटिल वैश्विक घटनाओं को सरल भाषा में दुनिया के सामने रखते थे, जिसे लाखों पाठक पसंद करते थे.
 

3.800 में से 300 पत्रकारों की छुट्टी

800 में से 300 पत्रकारों की छुट्टी
3

रिपोर्ट्स के अनुसार, वॉशिंगटन पोस्ट में कार्यरत लगभग 800 पत्रकारों में से 300 को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. यह संस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी छंटनी में से एक मानी जा रही है. इस फैसले के तहत न केवल मैनपावर कम की गई है, बल्कि कई विदेशी ब्यूरो और विशिष्ट विभागों को भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है.

4.ईशान थरूर की नौकरी क्यों गई?

ईशान थरूर की नौकरी क्यों गई?
4

अखबार के कार्यकारी संपादक मैट मरे ने इस बड़े फैसले को "दुखद लेकिन अपरिहार्य" करार दिया है. उन्होंने स्टाफ को बताया कि वर्तमान मीडिया मॉडल तेजी से बदल रहा है. डिजिटल क्रांति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में पुराने तरीके से अखबार चलाना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि पाठकों की बदलती आदतों के अनुरूप ढलने और लागत कम करने के लिए यह पुनर्गठन अनिवार्य था.
 

5.जेफ बेजोस और आर्थिक दबाव थी वजह

जेफ बेजोस और आर्थिक दबाव थी वजह
5

जेफ बेजोस ने 2013 में 25 करोड़ डॉलर में इस अखबार को खरीदा था. हालांकि, पिछले कुछ समय से विज्ञापन राजस्व में गिरावट और डिजिटल सब्सक्रिप्शन में धीमी बढ़त के कारण अखबार आर्थिक दबाव में था. अमेजन जैसी बड़ी कंपनी में भी हाल ही में हुई छंटनी के बाद, अब बेजोस अपने मीडिया हाउस को भी लाभप्रद बनाने के लिए कड़े फैसले ले रहे हैं.

6.नौकरी जाने पर ईशान थरूर की भावुक प्रतिक्रिया

नौकरी जाने पर ईशान थरूर की भावुक प्रतिक्रिया
6

ईशान थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर अपना दर्द साझा करते हुए लिखा कि उनके और उनके कई प्रतिभाशाली सहयोगियों के लिए यह सफर यहीं समाप्त हो गया है. उन्होंने लिखा, "इतने सालों तक दुनिया के बेहतरीन न्यूज रूम का हिस्सा रहना मेरे लिए सम्मान की बात थी." साथ ही, उन्होंने अपने उन 5 लाख से अधिक वफादार पाठकों का शुक्रिया अदा किया जो नियमित रूप से उनके वैश्विक विश्लेषण पढ़ते थे.

7.भारतीय मीडिया जगत में प्रतिक्रिया

भारतीय मीडिया जगत में प्रतिक्रिया
7

चूंकि ईशान थरूर भारत के कद्दावर नेता शशि थरूर के बेटे हैं, इसलिए इस खबर का असर भारत में भी देखा जा रहा है. सोशल मीडिया पर लोग इसे पत्रकारिता के बदलते दौर और पारंपरिक मीडिया हाउसों के गिरते आर्थिक ग्राफ के तौर पर देख रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यह छंटनी संकेत है कि भविष्य में मीडिया संस्थान केवल उन्हीं विभागों पर निवेश करेंगे जो डिजिटल रूप से अधिक आय उत्पन्न कर सकें.

