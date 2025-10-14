कौन हैं IPS ओपी सिंह, जिन्हें IPS Y पूरन कुमार की आत्महत्या विवाद के बीच बनाया हरियाणा का डीजीपी

4 . सुसाइड नोट में DGP पर लगाया था गंभीर आरोप

दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार का 8 पेज का सुसाइड नोट मिला था. जिसमें उन्होंने 13 अधिकारियों पर जातिगत उत्पीड़न, करियर बर्राबद करने और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे. दिवंगत IPS ने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर भी आरोप लगाया कि उन्हें उनको नौकरी से स्थायी रूप से हटाने की साजिश रची.

