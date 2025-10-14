कौन हैं IPS ओपी सिंह, जिन्हें IPS Y पूरन कुमार की आत्महत्या विवाद के बीच बनाया हरियाणा का डीजीपी

दिवाली से पहले दिल्ली-NCR की आबोहवा बिगड़ी, GRAP-1 के तहत पाबंदियां लागू, जानें किन-किन चीजों पर लगी रोक
रईश खान | Oct 14, 2025, 07:17 PM IST
1.IPS ओपी सिंह बने हरियाणा के डीजीपी
हरियाणा सरकार ने 1991 बैच के IPS अधिकारी ओम प्रकाश सिंह (IPS OP Singh) को हरियाणा का नया एडिशनल डीजीपी नियुक्त किया है. IPS वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस में नाम सामने आने के बाद DGP शत्रुजीत सिंह कपूर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है.
2.FSL निदेशक से सीधा डीजीपी
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सुमिता मिश्रा सिंह ने नियुक्ति आदेश जारी करते हुए कहा कि ओपी सिंह, जो वर्तमान में हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) मधुबन के निदेशक और हरियाणा स्टेट बैंकिंग निगम के महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं. अब वे हरियाणा DGP कार्यभार को भी संभालेंगे.
3.IPS वाई पूरन कुमार ने अपने घर में किया था सुसाइड
सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि यह कदम राज्य की कानून-व्यवस्था को मजबूत रखने और प्रशासनिक सुचारूता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है. बता दें कि IPS वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर 2024 को चंडीगढ़ स्थित अपने घर में सर्विस रिवॉल्वर से आत्महत्या कर ली थी.
4.सुसाइड नोट में DGP पर लगाया था गंभीर आरोप
दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार का 8 पेज का सुसाइड नोट मिला था. जिसमें उन्होंने 13 अधिकारियों पर जातिगत उत्पीड़न, करियर बर्राबद करने और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे. दिवंगत IPS ने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर भी आरोप लगाया कि उन्हें उनको नौकरी से स्थायी रूप से हटाने की साजिश रची.
5.एसपी और आईजी के रूप में दे चुके सेवा
ओपी सिंह 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं. जिनकों हरियाणा के विभिन्न जिलों में एसपी और आईजी के रूप में सेवा देने का अनुभव रह चुका है. ओपी सिंह का जन्म बिहार के जमुई जिले के नूमर गांव में हुआ था. वह दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के जीजा हैं.
6.31 दिसंबर को होंगे रिटायर
ओपी सिंह को उनके उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा जा चुका है. वह 31 दिसंबर 2025 को वो रिटायर हो जाएंगे.