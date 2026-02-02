कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे? संसद में राहुल गांधी ने लिया नाम तो मचा सियासी घमासान

भारत
राजा राम | Feb 02, 2026, 05:26 PM IST
1.पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे का नाम चर्चा में
लोकसभा के बजट सत्र में सोमवार को पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे का नाम चर्चा के केंद्र में आ गया. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा उनके संदर्भ दिए जाने के बाद सदन में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली. सवाल उठा कि आखिर नरवणे कौन हैं और उनका नाम विवाद की वजह क्यों बना.
2.सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी ने जनरल एमएम नरवणे से जुड़ी एक ऐसी किताब का उल्लेख किया, जो अभी तक आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं हुई है. इसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई और जिसके बाद बहस शुरू हो गई.
3.भारतीय सेना के 28वें प्रमुख रहे
दरअसल, जनरल एमएम नरवणे भारतीय सेना के 28वें प्रमुख रहे हैं. उन्होंने दिसंबर 2019 में जनरल बिपिन रावत के बाद सेना की कमान संभाली थी. यह वह समय था, जब देश की सुरक्षा चुनौतियां काफी अहम मानी जा रही थीं.
4.महत्वपूर्ण फैसलों में भूमिका निभाई
अपने कार्यकाल के दौरान नरवणे ने सीमावर्ती हालात और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों में भूमिका निभाई. उनका नाम सेना के अनुशासित और प्रोफेशनल नेतृत्व के लिए जाना जाता है.
5.तीनों सेनाओं के बीच समन्वय की जिम्मेदारी
दिसंबर 2021 में उन्हें चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया, जिससे तीनों सेनाओं के बीच समन्वय की जिम्मेदारी उनके पास आई.
6.उनके पिता वायुसेना में अधिकारी थे
निजी जीवन की बात करें तो जनरल नरवणे का जन्म 1960 में पुणे में हुआ. सेना से उनका रिश्ता पारिवारिक भी रहा है, क्योंकि उनके पिता वायुसेना में अधिकारी थे.
7.एम नरवणे की किताब 'Four Stars of Destiny' लंबे समय से चर्चा में
उन्होंने एनडीए पुणे और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से ट्रेनिंग ली. जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व में उनकी पोस्टिंग आतंकवाद विरोधी अभियानों से जुड़ी रही. पूर्व आर्मी चीफ एम एम नरवणे की किताब 'Four Stars of Destiny' लंबे समय से चर्चा में है. इसके कुछ हिस्से पहले सामने आए थे, लेकिन सरकारी मंजूरी न मिलने के कारण किताब अब तक प्रकाशित नहीं हो पाई.