कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे? संसद में राहुल गांधी ने लिया नाम तो मचा सियासी घमासान

7 . एम नरवणे की किताब 'Four Stars of Destiny' लंबे समय से चर्चा में

उन्होंने एनडीए पुणे और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से ट्रेनिंग ली. जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व में उनकी पोस्टिंग आतंकवाद विरोधी अभियानों से जुड़ी रही. पूर्व आर्मी चीफ एम एम नरवणे की किताब 'Four Stars of Destiny' लंबे समय से चर्चा में है. इसके कुछ हिस्से पहले सामने आए थे, लेकिन सरकारी मंजूरी न मिलने के कारण किताब अब तक प्रकाशित नहीं हो पाई.

