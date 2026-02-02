FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

असम CM हिमंता के खिलाफ याचिका दायर, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने SC में याचिका दी, हिमंता बिस्वा पर नफरत फैलाने का आरोप, 'मियां' वोटर्स हटाने की बात का जिक्र किया, पटना की मोकामा सीट से MLA हैं अनंत सिंह, कल सुबह 11 बजे बेउर जेल से बाहर आएंगे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Air India विमान हो सकता था बड़े हादसे का शिकार, लंदन-बेंगलुरु रूट पर उड़ान से पहले फ्यूल कंट्रोल स्विच में दिक्कत

Air India विमान हो सकता था बड़े हादसे का शिकार, लंदन-बेंगलुरु रूट पर उड़ान से पहले फ्यूल कंट्रोल स्विच में दिक्कत

CTET Exam Schedule 2026: CBSE ने जारी किया सीटेट परीक्षा का शेड्यूल, जानें परीक्षा की तारीख और शिफ्ट टाइमिंग

CTET Exam Schedule 2026: CBSE ने जारी किया सीटेट परीक्षा का शेड्यूल, जानें परीक्षा की तारीख और शिफ्ट टाइमिंग

Gold Investment Alert: टैक्स नियम बदले, फिर भी क्यों SGB में निवेश है फायदेमंद? हर सवाल का जवाब

Gold Investment Alert: टैक्स नियम बदले, फिर भी क्यों SGB में निवेश है फायदेमंद? हर सवाल का जवाब

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे? संसद में राहुल गांधी ने लिया नाम तो मचा सियासी घमासान

कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे? संसद में राहुल गांधी ने लिया नाम तो मचा सियासी घमासान

IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का दबदबा

IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का दबदबा

कितने पढ़े-लिखे हैं जनरल MM नरवणे जिनका संसद में गूंजा नाम? फौजी करियर के साथ है मजबूत एकेडमिक बैकग्राउंड

कितने पढ़े-लिखे हैं जनरल MM नरवणे जिनका संसद में गूंजा नाम? फौजी करियर के साथ है मजबूत एकेडमिक बैकग्राउंड

HomePhotos

भारत

कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे? संसद में राहुल गांधी ने लिया नाम तो मचा सियासी घमासान

लोकसभा के बजट सत्र में सोमवार को पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे का नाम चर्चा के केंद्र में आ गया. राहुल गांधी द्वारा उनके संदर्भ दिए जाने के बाद सदन में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली. सवाल उठा कि आखिर नरवणे कौन हैं और उनका नाम विवाद की वजह क्यों बना.

राजा राम | Feb 02, 2026, 05:26 PM IST

1.पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे का नाम चर्चा में

पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे का नाम चर्चा में
1

लोकसभा के बजट सत्र में सोमवार को पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे का नाम चर्चा के केंद्र में आ गया. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा उनके संदर्भ दिए जाने के बाद सदन में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली. सवाल उठा कि आखिर नरवणे कौन हैं और उनका नाम विवाद की वजह क्यों बना. 
 

Advertisement

2.सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई

सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई
2

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी ने जनरल एमएम नरवणे से जुड़ी एक ऐसी किताब का उल्लेख किया, जो अभी तक आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं हुई है. इसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई और जिसके बाद बहस शुरू हो गई. 

3.भारतीय सेना के 28वें प्रमुख रहे

भारतीय सेना के 28वें प्रमुख रहे
3

दरअसल, जनरल एमएम नरवणे भारतीय सेना के 28वें प्रमुख रहे हैं. उन्होंने दिसंबर 2019 में जनरल बिपिन रावत के बाद सेना की कमान संभाली थी. यह वह समय था, जब देश की सुरक्षा चुनौतियां काफी अहम मानी जा रही थीं. 
 

4.महत्वपूर्ण फैसलों में भूमिका निभाई

महत्वपूर्ण फैसलों में भूमिका निभाई
4

अपने कार्यकाल के दौरान नरवणे ने सीमावर्ती हालात और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों में भूमिका निभाई. उनका नाम सेना के अनुशासित और प्रोफेशनल नेतृत्व के लिए जाना जाता है. 

TRENDING NOW

5.तीनों सेनाओं के बीच समन्वय की जिम्मेदारी

तीनों सेनाओं के बीच समन्वय की जिम्मेदारी
5

दिसंबर 2021 में उन्हें चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया, जिससे तीनों सेनाओं के बीच समन्वय की जिम्मेदारी उनके पास आई.
 

6.उनके पिता वायुसेना में अधिकारी थे

उनके पिता वायुसेना में अधिकारी थे
6

निजी जीवन की बात करें तो जनरल नरवणे का जन्म 1960 में पुणे में हुआ. सेना से उनका रिश्ता पारिवारिक भी रहा है, क्योंकि उनके पिता वायुसेना में अधिकारी थे. 
 

7.एम नरवणे की किताब 'Four Stars of Destiny' लंबे समय से चर्चा में

एम नरवणे की किताब 'Four Stars of Destiny' लंबे समय से चर्चा में
7

उन्होंने एनडीए पुणे और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से ट्रेनिंग ली. जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व में उनकी पोस्टिंग आतंकवाद विरोधी अभियानों से जुड़ी रही. पूर्व आर्मी चीफ एम एम नरवणे की किताब  'Four Stars of Destiny' लंबे समय से चर्चा में है. इसके कुछ हिस्से पहले सामने आए थे, लेकिन सरकारी मंजूरी न मिलने के कारण किताब अब तक प्रकाशित नहीं हो पाई.
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे? संसद में राहुल गांधी ने लिया नाम तो मचा सियासी घमासान
कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे? संसद में राहुल गांधी ने लिया नाम तो मचा सियासी घमासान
IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का दबदबा
IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का दबदबा
कितने पढ़े-लिखे हैं जनरल MM नरवणे जिनका संसद में गूंजा नाम? फौजी करियर के साथ है मजबूत एकेडमिक बैकग्राउंड
कितने पढ़े-लिखे हैं जनरल MM नरवणे जिनका संसद में गूंजा नाम? फौजी करियर के साथ है मजबूत एकेडमिक बैकग्राउंड
IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
दुनिया के 5 देश जहां सबसे कम दाम में मिलती है गोल्ड ज्वैलरी, जानें इस लिस्ट में किस पायदान पर आता है भारत
दुनिया के 5 देश जहां सबसे कम दाम में मिलती है गोल्ड ज्वैलरी, जानें इस लिस्ट में किस पायदान पर आता है भारत
MORE
Advertisement
धर्म
Budget 2026: हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच
इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच
Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना
Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना
Grah Gochar: शनि-मंगल और राहु पूरी फरवरी इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे खेल, परिवार में तनाव और बड़ा आर्थिक नुकसान से लगेगा बड़ा झटका
शनि-मंगल और राहु पूरी फरवरी इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे खेल, परिवार में तनाव और बड़ा आर्थिक नुकसान से लगेगा बड़ा झटका
MORE
Advertisement