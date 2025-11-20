FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

CBI ने दिल्ली पुलिस के एसआई और एएसआई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया | देश के मदरसों पर बुलडोजर चलना चाहिए-राजू दास

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Pregnancy अनाउंसमेंट पोस्ट में सोनम कपूर ने पहनी प्रिंसेस डायना की आइकॉनिक ड्रेस, पति आनंद बोले- डबल ट्रबल

Pregnancy अनाउंसमेंट पोस्ट में सोनम कपूर ने पहनी प्रिंसेस डायना की आइकॉनिक ड्रेस, पति आनंद बोले- डबल ट्रबल

SIR पर चुनाव आयोग को ममता बनर्जी की चिट्ठी, लिखी ऐसी बात सुनकर Shock हो जाएंगे आप...

SIR पर चुनाव आयोग को ममता बनर्जी की चिट्ठी, लिखी ऐसी बात सुनकर Shock हो जाएंगे आप...

रॉबर्ट वाड्रा पर ED का शिकंजा, डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर की चार्जशीट

रॉबर्ट वाड्रा पर ED का शिकंजा, डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर की चार्जशीट

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
रिलीज हुए ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में रहेंगे अनसोल्ड! सभी टीमें कर सकती हैं नजरअदांज

रिलीज हुए ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में रहेंगे अनसोल्ड! सभी टीमें कर सकती हैं नजरअदांज

Nitish Kumar Team Education: कितनी पढ़ी-लिखी है बिहार की नई सरकार? किसी ने सिविल इंजीनियरिंग तो किसी ने की है D.Litt

कितनी पढ़ी-लिखी है बिहार की नई सरकार? किसी ने सिविल इंजीनियरिंग तो किसी ने की है D.Litt

कौन हैं दीपक प्रकाश, जो बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में बने मंत्री, जानें कितने पढ़े-लिखे और कितनी है नेटवर्थ

कौन हैं दीपक प्रकाश, जो बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में बने मंत्री, जानें कितने पढ़े-लिखे और कितनी है नेटवर्थ

HomePhotos

भारत

कौन हैं दीपक प्रकाश, जो बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में बने मंत्री, जानें कितने पढ़े-लिखे और कितनी है नेटवर्थ

Who is Deepak Prakash: दीपक प्रकाश ने नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं. वह विधायक नहीं है, लेकिन 6 महीने के अंदर उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनना होगा.

रईश खान | Nov 20, 2025, 04:39 PM IST

1.सीएम नीतीश के साथ 26 मंत्रियों ने ली शपथ

सीएम नीतीश के साथ 26 मंत्रियों ने ली शपथ
1

बिहार में एक बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए. सीएम के साथ अन्य 26 मंत्रियों ने भी गोपनीयता की शपथ ली. इनमें सबसे चौंकाने वाला नाम रहा दीपक प्रकाश का रहा, जिन्हें नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया. दीपक प्रकाश विधायक भी नहीं हैं, फिर भी उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई.

Advertisement

2.उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक प्रकाश

उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक प्रकाश
2

दरअसल, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं. आरएलएम एनडीए की सहयोगी है, जिसने बिहार चुनाव में 4 सीटों पर जीत दर्ज की है. दीपक भले ही अभी विधाक नहीं हैं, लेकिन माना जा रहा है कि 6 महीने के अंदर उनको विधान परिषद के जरिए सदस्यता दिलाई जाएगी.

3.मां के चुनाव प्रचार की संभाली थी कमान

मां के चुनाव प्रचार की संभाली थी कमान
3

बिहार चुनाव के दौरान दीपक प्रकाश ने सासाराम सीट से चुनाव लड़ रहीं अपनी मां स्नेहलता कुशवाहा के चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी. उनकी मेहनत की बदौलत Snehlata ने RJD उम्मीदवार Satendra Sah को 25,443 वोटों से हराया था.

4.कितने पढ़े-लिखें हैं दीपक प्रकाश?

कितने पढ़े-लिखें हैं दीपक प्रकाश?
4

22 अक्टूबर 1989 को जन्में दीपक प्रकाश की स्कूली पढ़ाई पटना से हुई. उन्होंने 2005 में ICSE बोर्ड से दसवीं और 2007 में CBSE बोर्ड से 12वीं पास की. इसके बाद MIT मणिपाल से कंप्यूटर साइंस से बैचलर आफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की. 2013 तक वह एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप कार्य कर चुके हैं.

TRENDING NOW

5.कब रखा राजनीतिक में कदम

कब रखा राजनीतिक में कदम
5

दीपक प्रकाश ने 2019 में राजनीतिक में कदम रखा. वह अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं. वह अपने पिता उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं और पूर्व में केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं.

6.कितनी है संपत्ति?

कितनी है संपत्ति?
6

दीपक प्रकाश की नेटवर्थ के बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन उनकी माता स्नेहलता कुशवाहा के पास 1 करोड़ 14 लाख रुपये की संपत्ति है. इस बात का खुलासा उन्होंने खुद चुनावी हलफनामे में दी. वहीं, उपेंद्र कुशवाहा के पास 70 लाख की संपत्ति है.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Pregnancy अनाउंसमेंट पोस्ट में सोनम कपूर ने पहनी प्रिंसेस डायना की आइकॉनिक ड्रेस, पति आनंद बोले- डबल ट्रबल
Pregnancy अनाउंसमेंट पोस्ट में सोनम कपूर ने पहनी प्रिंसेस डायना की आइकॉनिक ड्रेस, पति आनंद बोले- डबल ट्रबल
SIR पर चुनाव आयोग को ममता बनर्जी की चिट्ठी, लिखी ऐसी बात सुनकर Shock हो जाएंगे आप...
SIR पर चुनाव आयोग को ममता बनर्जी की चिट्ठी, लिखी ऐसी बात सुनकर Shock हो जाएंगे आप...
रॉबर्ट वाड्रा पर ED का शिकंजा, डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर की चार्जशीट
रॉबर्ट वाड्रा पर ED का शिकंजा, डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर की चार्जशीट
ENG vs AUS: 143 साल पुरानी एशेज ट्रॉफी के अंदर आखिर क्या है? जानें पूरा इतिहास
ENG vs AUS: 143 साल पुरानी एशेज ट्रॉफी के अंदर आखिर क्या है? जानें पूरा इतिहास
बिहार में हार के बाद पहली बार सामने आए तेजस्वी, नीतीश कुमार और नई सरकार के लिए कहा ऐसा...
बिहार में हार के बाद पहली बार सामने आए तेजस्वी, नीतीश कुमार और नई सरकार के लिए कहा ऐसा...
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
रिलीज हुए ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में रहेंगे अनसोल्ड! सभी टीमें कर सकती हैं नजरअदांज
रिलीज हुए ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में रहेंगे अनसोल्ड! सभी टीमें कर सकती हैं नजरअदांज
Nitish Kumar Team Education: कितनी पढ़ी-लिखी है बिहार की नई सरकार? किसी ने सिविल इंजीनियरिंग तो किसी ने की है D.Litt
कितनी पढ़ी-लिखी है बिहार की नई सरकार? किसी ने सिविल इंजीनियरिंग तो किसी ने की है D.Litt
कौन हैं दीपक प्रकाश, जो बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में बने मंत्री, जानें कितने पढ़े-लिखे और कितनी है नेटवर्थ
कौन हैं दीपक प्रकाश, जो बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में बने मंत्री, जानें कितने पढ़े-लिखे और कितनी है नेटवर्थ
रात को खाना खाने के बाद वॉक करने से शरीर में क्या होते हैं बदलाव, आप जानते हैं?
रात को खाना खाने के बाद वॉक करने से शरीर में क्या होते हैं बदलाव, आप जानते हैं?
बिहार के CM नीतीश कुमार को कितनी मिलती है सैलरी? जानें विधायकी के पेंशन से होने वाली कमाई
बिहार के CM नीतीश कुमार को कितनी मिलती है सैलरी? जानें विधायकी के पेंशन से होने वाली कमाई
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE