कौन हैं दीपक प्रकाश, जो बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में बने मंत्री, जानें कितने पढ़े-लिखे और कितनी है नेटवर्थ

रईश खान | Nov 20, 2025, 04:39 PM IST
1.सीएम नीतीश के साथ 26 मंत्रियों ने ली शपथ
बिहार में एक बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए. सीएम के साथ अन्य 26 मंत्रियों ने भी गोपनीयता की शपथ ली. इनमें सबसे चौंकाने वाला नाम रहा दीपक प्रकाश का रहा, जिन्हें नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया. दीपक प्रकाश विधायक भी नहीं हैं, फिर भी उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई.
2.उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक प्रकाश
दरअसल, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं. आरएलएम एनडीए की सहयोगी है, जिसने बिहार चुनाव में 4 सीटों पर जीत दर्ज की है. दीपक भले ही अभी विधाक नहीं हैं, लेकिन माना जा रहा है कि 6 महीने के अंदर उनको विधान परिषद के जरिए सदस्यता दिलाई जाएगी.
3.मां के चुनाव प्रचार की संभाली थी कमान
बिहार चुनाव के दौरान दीपक प्रकाश ने सासाराम सीट से चुनाव लड़ रहीं अपनी मां स्नेहलता कुशवाहा के चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी. उनकी मेहनत की बदौलत Snehlata ने RJD उम्मीदवार Satendra Sah को 25,443 वोटों से हराया था.
4.कितने पढ़े-लिखें हैं दीपक प्रकाश?
22 अक्टूबर 1989 को जन्में दीपक प्रकाश की स्कूली पढ़ाई पटना से हुई. उन्होंने 2005 में ICSE बोर्ड से दसवीं और 2007 में CBSE बोर्ड से 12वीं पास की. इसके बाद MIT मणिपाल से कंप्यूटर साइंस से बैचलर आफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की. 2013 तक वह एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप कार्य कर चुके हैं.
5.कब रखा राजनीतिक में कदम
दीपक प्रकाश ने 2019 में राजनीतिक में कदम रखा. वह अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं. वह अपने पिता उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं और पूर्व में केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं.
6.कितनी है संपत्ति?
दीपक प्रकाश की नेटवर्थ के बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन उनकी माता स्नेहलता कुशवाहा के पास 1 करोड़ 14 लाख रुपये की संपत्ति है. इस बात का खुलासा उन्होंने खुद चुनावी हलफनामे में दी. वहीं, उपेंद्र कुशवाहा के पास 70 लाख की संपत्ति है.