कौन हैं दीपक प्रकाश, जो बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में बने मंत्री, जानें कितने पढ़े-लिखे और कितनी है नेटवर्थ

1 . सीएम नीतीश के साथ 26 मंत्रियों ने ली शपथ

बिहार में एक बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए. सीएम के साथ अन्य 26 मंत्रियों ने भी गोपनीयता की शपथ ली. इनमें सबसे चौंकाने वाला नाम रहा दीपक प्रकाश का रहा, जिन्हें नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया. दीपक प्रकाश विधायक भी नहीं हैं, फिर भी उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई.