बिकने जा रही Whirlpool India? मुकेश अंबानी नहीं, इस दिग्गज के हाथ लगेगी कमान!

1 . Whirlpool India Corporation Details in hindi

देश के घरेलू उपकरणों के बाज़ार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. संभावना है कि आपके घरों में इस्तेमाल होने वाला व्हर्लपूल का फ्रिज या वॉशिंग मशीन जल्द ही एक नई कंपनी के नियंत्रण में आ जाए. अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी समूह, एडवेंट इंटरनेशनल व्हर्लपूल ऑफ इंडिया में एक बड़ी नियंत्रक हिस्सेदारी खरीदने के बेहद करीब पहुंच गया है. यह सौदा लगभग 1 अरब डॉलर का हो सकता है. दोनों पक्षों के बीच बातचीत अंतिम चरण में है और इस महीने के अंत तक इस पर मुहर लगने की उम्मीद है. यह डील ऐसे समय में हो रही है जब कई विदेशी कंपनियां भारत में अपनी वैश्विक रणनीति के तहत कारोबार समेट रही हैं.