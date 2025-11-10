बिकने जा रही Whirlpool India? मुकेश अंबानी नहीं, इस दिग्गज के हाथ लगेगी कमान!

भारत
Pragya Bharti | Nov 10, 2025, 02:29 PM IST
1.Whirlpool India Corporation Details in hindi
देश के घरेलू उपकरणों के बाज़ार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. संभावना है कि आपके घरों में इस्तेमाल होने वाला व्हर्लपूल का फ्रिज या वॉशिंग मशीन जल्द ही एक नई कंपनी के नियंत्रण में आ जाए. अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी समूह, एडवेंट इंटरनेशनल व्हर्लपूल ऑफ इंडिया में एक बड़ी नियंत्रक हिस्सेदारी खरीदने के बेहद करीब पहुंच गया है. यह सौदा लगभग 1 अरब डॉलर का हो सकता है. दोनों पक्षों के बीच बातचीत अंतिम चरण में है और इस महीने के अंत तक इस पर मुहर लगने की उम्मीद है. यह डील ऐसे समय में हो रही है जब कई विदेशी कंपनियां भारत में अपनी वैश्विक रणनीति के तहत कारोबार समेट रही हैं.
2.वैश्विक चुनौतियों के कारण बाहर निकलने का फैसला
यह सवाल स्वाभाविक है कि व्हर्लपूल जैसी स्थापित कंपनी को भारत में अपनी हिस्सेदारी क्यों बेचनी पड़ रही है. इसका मुख्य कारण उसकी मिशिगन स्थित मूल कंपनी, व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन की वैश्विक चुनौतियां हैं. 2022 के अंत में कंपनी को 1.5 अरब डॉलर का भारी नुकसान हुआ था. इस झटके के बाद कंपनी अपनी वैश्विक रणनीति में बड़ा फेरबदल कर रही है और भारत से बाहर निकलना इसी योजना का हिस्सा है.
3.क्या मुकेश अंबानी संभालेंगे व्हर्लपूल इंडिया की कमान?
व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन अब अपना पूरा ध्यान अपने घरेलू बाजारों पर केंद्रित करना चाहती है. इसके अलावा, कंपनी रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन जैसे बड़े उपकरणों के बजाय, ब्लेंडर और कॉफी मेकर जैसे अधिक मुनाफा देने वाले आइटम्स पर जोर दे रही है. इस नई रणनीति को लागू करने और कर्ज कम करने के लिए कंपनी को पैसों की सख्त जरूरत है. इसके लिए कंपनी अब बिकने के करार पर पहुंची है, पर इसके खरीददार मुकेश अंबानी नहीं होंगे.
4.कौन खरीद रहा है व्हर्लपूल इंडिया?
इस सौदे की दौड़ में पहले बेन कैपिटल और ईक्यूटी (EQT) जैसे बड़े वैश्विक निवेशक भी शामिल थे, लेकिन अब एडवेंट इंटरनेशनल इस सौदे को अंतिम रूप देने वाला इकलौता दावेदार बचा है. सूत्रों के अनुसार, फिलहाल एडवेंट और व्हर्लपूल के बीच नवंबर के अंत तक 'विशेष बातचीत' की अवधि तय हुई है, जिसका अर्थ है कि इस दौरान व्हर्लपूल किसी और खरीदार से बात नहीं करेगा.
5.इस दिग्गज के हाथों जाएगी 57% हिस्सेदारी
एडवेंट द्वारा व्हर्लपूल इंडिया की पूरी कमान संभालने की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी. एडवेंट पहले अमेरिकी प्रमोटर कंपनी से 31% हिस्सेदारी खरीदेगा. सेबी के नियमों के तहत, इतनी बड़ी हिस्सेदारी खरीदने के बाद एडवेंट को आम शेयरधारकों के लिए 26% अतिरिक्त हिस्सेदारी के लिए 'ओपन ऑफर' लाना होगा. यदि ओपन ऑफर सफल रहता है, तो एडवेंट के पास कुल 57% हिस्सेदारी आ जाएगी और व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन एक अल्पसंख्यक शेयरधारक बनकर रह जाएगी.
6.सौदे की संभावित कीमत
मौजूदा बाजार मूल्य के हिसाब से इस पूरे सौदे की कीमत 9,682 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है. यह सौदा भारतीय घरेलू अप्लायंस बाजार में एक बड़े अधिग्रहण का संकेत देता है.
7.एडवेंट का भारतीय अप्लायंस बाजार से जुड़ाव
एडवेंट इंटरनेशनल के लिए भारतीय अप्लायंस बाजार नया नहीं है. वह पहले ही भारत में क्रॉम्पटन ग्रीव्ज के कंज्यूमर बिज़नेस में निवेश कर चुका है. यूरेका फोर्ब्स जैसी कंपनियों में भी उसकी साझेदारी है. एडवेंट की रुचि हाल ही में इसलिए फिर से बढ़ी क्योंकि व्हर्लपूल इंडिया ने अपनी अमेरिकी पैरेंट कंपनी के साथ कई महत्वपूर्ण दीर्घकालिक समझौते किए हैं. इसमें 30 सालों के लिए 'व्हर्लपूल' ब्रांड नाम का इस्तेमाल करने का लाइसेंस शामिल है. 10 सालों के लिए टेक्नोलॉजी लाइसेंस एग्रीमेंट भी हुआ है.
