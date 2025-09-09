Nepal Unrest: कितनी संपत्ति के मालिक हैं बालेन शाह, जिन्हें Gen Z नेपाल का PM बनाने की मांग कर रही है

4 . क्या है बालेन शाह की कमाई का जरिया?

4

बालेन शाह फिलहाल काठमांडू महानगर पालिका के मेयर हैं और मेयर पद पर रहते हुए उन्हें ₹46,000 प्रति माह वेतन मिलता है. हालांकि, ज्यादा कमाई उन्हें इंजीनियरिंग पेशे और संगीत (रैप) से होती है. बालेन शाह की सबसे ज्यादा आय उनके इंजीनियरिंग पेशे से होती है. वे Balen Consulting & Construction Pvt. Ltd. के प्रबंध निदेशक (Managing Director) हैं.

बालेन शाह ने Padma Group of Companies में डिप्टी जनरल मैनेजर और अन्य इंजीनियरिंग भूमिकाओं में भी काम किया है. इसके अलावा निर्माण और परामर्श सेवाओं से उन्हें स्थायी आय मिलती है.



