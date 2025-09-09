FacebookTwitterYoutubeInstagram
Nepal Unrest: कितनी संपत्ति के मालिक हैं बालेन शाह, जिन्हें Gen Z नेपाल का PM बनाने की मांग कर रही है

नेपाल की राजधानी काठमांडू समेत अन्य कई शहरों में सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ युवा सड़कों पर हैं. नेपाल में जेन-जी विद्रोह की कहानी सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार #NepoKid और #NepoChild हैशटैग से शुरू हुआ. इस आंदोलन में बालेन शाह उभरे हैं, जिन्हें PM बनाने की मांग की जा रही है...

Abhay Sharma | Sep 09, 2025, 04:35 PM IST

1. युवाओं के लोकप्रिय नेता

युवाओं के लोकप्रिय नेता
1

नेपाल में राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के बीच बालेन शाह का नाम चर्चा में है. बता दें कि बालेन शाह को काठमांडू के मेयर और युवाओं में बेहद लोकप्रिय नेता के रूप में देखा जाता है. नेपाल में Gen Z आंदोलन में बालेन शाह ने युवाओं का समर्थन किया है. अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद बलेंद्र शाह यानी 'बालेन शाह' को  देश के प्रधानमंत्री बनाने की मांग हो रही है. 

2.सफल राजनेता, इंजीनियर और रैपर भी हैं

सफल राजनेता, इंजीनियर और रैपर भी हैं
2

बता दें कि नेपाल की राजनीति में तेजी से लोकप्रिय हुए काठमांडू महानगर के मेयर बालेन शाह न सिर्फ एक सफल राजनेता हैं, बल्कि जाने-माने इंजीनियर और रैपर भी हैं. राजनीति में आने से पहले उनकी पहचान युवाओं के बीच एक कलाकार और प्रोफेशनल इंजीनियर के रूप में थी. फिलहाल बालेन शाह  काठमांडू महानगर पालिका के मेयर हैं. 

3.करियर

करियर
3

बालेन शाह की करियर यात्रा दिलचस्प रही है, उन्होंने सिविल इंजीनियर के रूप में अपना करियर शुरू किया, फिर रैपर बने और आखिर में आकर राजनीति में कदम रखा. इसके बाद वह काठमांडू के मेयर बनें, जहां उन्होंने युवाओं के बीच लोकप्रियता हासिल की और पारंपरिक दलों से मोहभंग के बीच नायक बन गए. 

4.क्या है बालेन शाह की कमाई का जरिया? 

क्या है बालेन शाह की कमाई का जरिया? 
4

बालेन शाह फिलहाल काठमांडू महानगर पालिका के मेयर हैं और मेयर पद पर रहते हुए उन्हें  ₹46,000 प्रति माह वेतन मिलता है. हालांकि, ज्यादा कमाई उन्हें इंजीनियरिंग पेशे और संगीत (रैप) से होती है. बालेन शाह की सबसे ज्यादा आय उनके इंजीनियरिंग पेशे से होती है. वे Balen Consulting & Construction Pvt. Ltd. के प्रबंध निदेशक (Managing Director) हैं.

बालेन शाह ने Padma Group of Companies में डिप्टी जनरल मैनेजर और अन्य इंजीनियरिंग भूमिकाओं में भी काम किया है. इसके अलावा निर्माण और परामर्श सेवाओं से उन्हें स्थायी आय मिलती है. 
  
 

5.रैप और संगीत से अच्छी खासी कमाई 

रैप और संगीत से अच्छी खासी कमाई 
5

बालेन शाह एक मशहूर रैपर और संगीतकार भी हैं, इससे उन्हें अच्छी खासी कमाई होती है. रैप, गीत लेखन, संगीत निर्माण, और स्टेज परफॉर्मेंस उनके लिए अतिरिक्त आय के सोर्स बताए जाते हैं. इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा से तगड़ी कमाई होती है. हालांकि, उनकी जीवनशैली काफी सादगीपूर्ण है. उन्होंने कभी अपनी संपत्ति या आय को लेकर कभी खुलकर ज्यादा चर्चा नहीं की है. 

6.बालेन शाह की संपत्ति  

बालेन शाह की संपत्ति  
6

रिपोर्ट्स की मानें तो उनके पास कुछ गाड़ियां हैं, जिनमें सुज़ुकी जैसे मॉडल शामिल हैं. उनकी संपत्ति या आय को लेकर सटीक जानकारी तो नहीं है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया है कि बलेन शाह की कुल संपत्ति लगभग 5 से 6 करोड़ नेपाली रुपये के करीब है.  बालेन शाह की मासिक आय 3 लाख रुपये से अधिक बताई जाती है. 

7.TIME Magazine में मिली जगह 

TIME Magazine में मिली जगह 
7

साल 2023 में बालेन शाह को TIME Magazine की प्रतिष्ठित '100 Emerging Leaders – Time 100 Next' की सूची में जगह मिली थी, आज उनके पीछे युवाओं की फौज खड़ी है और नेपाल में उन्हें सत्ता सौंपने की मांग की जा रही है.

