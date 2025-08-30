भारत में सरकार के बाद सबसे बड़ा देश का जमींदार कौन है?  किसके नाम हैं इंडिया की एक्सपेंसिव लैंड्स?

6 . इस भूमि को लेकर विवाद है

1947 से पहले, भारत में कैथोलिक चर्च को अपनी अधिकांश भूमि ब्रिटिश सरकार से प्राप्त हुई थी. उस दौरान, 1927 में भारतीय चर्च अधिनियम पारित किया गया था. कैथोलिक चर्च के पास पूरे भारत में भूमि का स्वामित्व है. यह क्षेत्र गोवा से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक फैला हुआ है. हालांकि, इस भूमि को लेकर विवाद है. अक्सर यह प्रश्न उठता है कि क्या यह भूमि चर्च द्वारा जबरन अधिग्रहित की गई थी. युद्ध के बाद, अंग्रेजों ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए चर्च को सस्ती दरों पर भूमि पट्टे पर दे दी. भारत सरकार ने 1965 में एक परिपत्र जारी किया जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई किसी भी भूमि को मान्यता नहीं दी जाएगी. हालाँकि, इन निर्देशों का पालन न करने के कारण इन भूमियों की वैधता पर विवाद अभी भी अनसुलझा है.

