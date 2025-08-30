भारत में सरकार के बाद सबसे बड़ा देश का जमींदार कौन है?  किसके नाम हैं इंडिया की एक्सपेंसिव लैंड्स?

जया बच्चन को क्यों आता है पैप्स पर गुस्सा? आखिरकार खुद कैमरे के सामने आकर बताई वजह, देखें VIDEO
भारत
Aug 30, 2025
1.सरकार के बाद भारत में सबसे बड़ा ज़मीन मालिक कौन है?
ज़मीन को हमेशा से सामाजिक प्रतिष्ठा और शक्ति का प्रतीक माना जाता रहा है. इतिहास पर नज़र डालें तो ज़्यादातर युद्ध ज़मीन को लेकर ही लड़े गए. ज़मीन मानव प्रगति के लिए महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि इसका इस्तेमाल खेती, घर, स्कूल, कारखाने और पूजा स्थल बनाने में होता है. भारत जैसे देश में, जिसका क्षेत्रफल लगभग 32 लाख 77 हज़ार 590 वर्ग किलोमीटर है, ज़मीन का महत्व और भी बढ़ जाता है. भारत में ज़्यादातर ज़मीन पर सरकार का स्वामित्व है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार के बाद भारत में सबसे बड़ा ज़मीन मालिक कौन है?
2.सरकारी भूमि सूचना प्रणाली की रिपोर्ट
सरकारी भूमि सूचना प्रणाली (जीएलआईएस) की वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार, फरवरी 2021 तक भारत सरकार के पास लगभग 15 हजार 531 वर्ग किलोमीटर भूमि थी. इस कुल भूमि का उपयोग 116 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और 51 मंत्रालयों द्वारा किया जा रहा था.
3.दुनिया के कम से कम 50 देशों के पास भारत सरकार से भी कम ज़मीन है
दुनिया के कम से कम 50 देशों के पास भारत सरकार से भी कम ज़मीन है. कतर (11586 वर्ग किमी), बहामास (13943 वर्ग किमी), जमैका (10991 वर्ग किमी), लेबनान (10452 वर्ग किमी), गाम्बिया (11295 वर्ग किमी), साइप्रस (9251 वर्ग किमी), ब्रुनेई (5765 वर्ग किमी), बहरीन (778 वर्ग किमी) और सिंगापुर (726 वर्ग किमी) जैसे देशों के पास भारत सरकार से भी कम ज़मीन है.
4.किस मंत्रालय के पास सबसे अधिक भूमि है?
सरकारी मंत्रालयों में, रेल मंत्रालय के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, जो 2926.6 वर्ग किलोमीटर है. इसके बाद रक्षा मंत्रालय और कोयला मंत्रालय का स्थान आता है. दोनों के पास 2580.92-2580.92 वर्ग किलोमीटर ज़मीन है. अन्य मंत्रालयों में, ऊर्जा मंत्रालय (1806.69 वर्ग किलोमीटर), भारी उद्योग मंत्रालय (1209.49 वर्ग किलोमीटर) और जहाज निर्माण मंत्रालय (1146 वर्ग किलोमीटर) भी बड़े भूस्वामी हैं.
5.सरकार के बाद सबसे अधिक भूमि का मालिक कौन है?
भारत सरकार के बाद, कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया दूसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है. देश भर में इसके पास 7 करोड़ हेक्टेयर (17.29 करोड़ एकड़) ज़मीन बताई जाती है. इस ज़मीन पर चर्च, कॉलेज और स्कूल समेत कई इमारतें हैं, और इनकी कुल कीमत 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा आंकी गई है.
6.इस भूमि को लेकर विवाद है
1947 से पहले, भारत में कैथोलिक चर्च को अपनी अधिकांश भूमि ब्रिटिश सरकार से प्राप्त हुई थी. उस दौरान, 1927 में भारतीय चर्च अधिनियम पारित किया गया था. कैथोलिक चर्च के पास पूरे भारत में भूमि का स्वामित्व है. यह क्षेत्र गोवा से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक फैला हुआ है. हालांकि, इस भूमि को लेकर विवाद है. अक्सर यह प्रश्न उठता है कि क्या यह भूमि चर्च द्वारा जबरन अधिग्रहित की गई थी. युद्ध के बाद, अंग्रेजों ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए चर्च को सस्ती दरों पर भूमि पट्टे पर दे दी. भारत सरकार ने 1965 में एक परिपत्र जारी किया जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई किसी भी भूमि को मान्यता नहीं दी जाएगी. हालाँकि, इन निर्देशों का पालन न करने के कारण इन भूमियों की वैधता पर विवाद अभी भी अनसुलझा है.
7.कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया करती है जमीन मैनेज
कैथोलिक चर्च की सभी संपत्तियों का प्रबंधन कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया (सीबीसीआई) द्वारा किया जाता है. 2012 में, भारत में 2457 अस्पताल और क्लीनिक, 240 मेडिकल या नर्सिंग कॉलेज, 28 सामान्य कॉलेज, 5 इंजीनियरिंग कॉलेज, 3765 माध्यमिक विद्यालय, 7319 प्राथमिक विद्यालय और 3187 नर्सरी स्कूल थे. ये सभी भारतीय कैथोलिक चर्च के अधीन थे.
8.भूमि स्वामित्व के मामले में वक्फ बोर्ड तीसरे स्थान पर
यह एक स्वायत्त संस्था है, जिसकी स्थापना 1954 के वक्फ अधिनियम के तहत हुई थी. यह बोर्ड देश भर में हज़ारों मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों का संचालन करता है और ज़मीनों का मालिक है. एक रिपोर्ट के अनुसार, वक्फ बोर्ड के पास 6 लाख से ज़्यादा अचल संपत्तियाँ हैं. ज़्यादातर वक्फ ज़मीनें और संपत्तियाँ उन्हें मुस्लिम शासन के दौरान दी गई थीं. हालाँकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये आँकड़े चर्च या किसी सरकारी संस्था द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किए गए हैं. ये अनुमान हैं.
9.हिंदू मंदिरों के पास कितनी जमीन है?
भारत में हिंदू धार्मिक ट्रस्टों के पास सामूहिक रूप से लगभग 20 लाख एकड़ ज़मीन है, जो उन्हें देश के सबसे बड़े भूमिधारकों में से एक बनाती है. इन ज़मीनों में मंदिर, आश्रम और अन्य धार्मिक संस्थान शामिल हैं, जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धर्मार्थ गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (₹2.5 लाख करोड़ मूल्य का), शिरडी साईं बाबा मंदिर और पद्मनाभस्वामी मंदिर जैसे प्रमुख मंदिर देश भर में विशाल संपत्ति, संपत्ति और धार्मिक परिसंपत्तियों का प्रबंधन करते हैं.
