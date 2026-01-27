IAS अफसर को नौकरी से कौन हटा सकता है? CM और PM के पास भी नहीं है ये अधिकार

6 . राज्य सरकार के पास सीमित अधिकार

जहां तक निलंबन की बात है, राज्य सरकार के पास सीमित अधिकार होते हैं. विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार आईएएस अधिकारी को सस्पेंड कर सकती है. लेकिन इस निलंबन की सूचना कैडर कंट्रोल अथॉरिटी को देना अनिवार्य होता है. यदि निलंबन 30 दिनों से अधिक समय तक जारी रखना हो, तो इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी लेना जरूरी होता है.

