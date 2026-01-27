IAS अफसर को नौकरी से कौन हटा सकता है? CM और PM के पास भी नहीं है ये अधिकार

भारत
राजा राम | Jan 27, 2026, 07:16 PM IST
1.अधिकारी का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है
भारत में आईएएस (IAS) अधिकारी का चयन संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) करता है. प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू जैसे कई चरणों के बाद योग्य उम्मीदवारों को इस सेवा में नियुक्ति मिलती है.
2.पद से हटाने का अधिकार आयोग के पास नहीं होता
हालांकि, यह जानना जरूरी है कि यूपीएससी की भूमिका केवल चयन तक सीमित होती है. किसी आईएएस अधिकारी को सस्पेंड या पद से हटाने का अधिकार आयोग के पास नहीं होता.
3.आईएएस अधिकारी ‘ऑल इंडिया सर्विस’ का हिस्सा
दरअसल, कई लोगों को यह गलतफहमी रहती है कि राज्य सरकार सीधे आईएएस अधिकारी को बर्खास्त कर सकती है, जबकि ऐसा नहीं है. आईएएस अधिकारी ‘ऑल इंडिया सर्विस’ का हिस्सा होते हैं, इसलिए उनकी सेवा शर्तें विशेष कानूनों से नियंत्रित होती हैं.
4.यह अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास
संविधान के अनुच्छेद 311(2) में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि किसी सिविल सेवक को पद से हटाने या उसकी रैंक घटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है.
5.राष्ट्रपति के आदेश पर उसे बर्खास्त किया जा सकता है
यदि कोई आईएएस अधिकारी किसी गंभीर अपराध में दोषी पाया जाता है या संविधान एवं सेवा नियमों का उल्लंघन करता है, तो राष्ट्रपति के आदेश पर उसे बर्खास्त किया जा सकता है.
6.राज्य सरकार के पास सीमित अधिकार
जहां तक निलंबन की बात है, राज्य सरकार के पास सीमित अधिकार होते हैं. विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार आईएएस अधिकारी को सस्पेंड कर सकती है. लेकिन इस निलंबन की सूचना कैडर कंट्रोल अथॉरिटी को देना अनिवार्य होता है. यदि निलंबन 30 दिनों से अधिक समय तक जारी रखना हो, तो इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी लेना जरूरी होता है.
