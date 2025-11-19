FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

PM मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री कल नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल | बिहार के दुलारचंद हत्याकांड के मामले में अनंत सिंह की अर्जी पर कल सुनवाई होगी

आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

10 रुपये की नोटों का ऐसा क्रेज कि बैंक के बाहर दिनभर चलती रहीं लंबी लाइनें, लोग बोले- ये नजारा तो नोटबंदी याद दिला गया

35 हत्या, 20 अपहरण और हिंसा... 11 दिन की NIA रिमांड में अनमोल, एक-एक गुनाह से उठेगा पर्दा

जानिए किस ट्रेन को कहा जाता है भारतीय रेलवे का राजा

Aadhaar Update: आधार कार्ड में होने जा रहा ये 3 बड़े बदलाव, UIDAI दिसंबर से कर सकती है लागू

IPL 2008 से IPL 2025 तक हर सीजन खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

भारत

जानिए किस ट्रेन को कहा जाता है भारतीय रेलवे का राजा

भारतीय रेलवे में कई प्रमुख ट्रेनें हैं, लेकिन कुछ ट्रेनें अपनी खास विशेषताओं और यात्रियों के बीच लोकप्रियता के कारण अलग पहचान रखती हैं. ये ट्रेनें समय की पाबंदी, सुविधाओं और यात्रियों की सुविधा में अपनी विशेष जगह बनाए रखती हैं.

राजा राम | Nov 19, 2025, 09:53 PM IST

भारतीय रेल नेटवर्क पर कुछ ट्रेनें इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि उन्हें हर स्टेशन और मार्ग पर उच्च प्राथमिकता मिलती है. इन ट्रेनों की यात्रा हमेशा समय पर होती है और यात्रियों को यात्रा के दौरान आराम और सुविधा का पूरा अनुभव मिलता है.
 

इन विशेष ट्रेनों में यात्रियों को बेहद साफ केबिन, स्वादिष्ट भोजन और चौबीसों घंटे सहायता जैसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं. ये ट्रेनें देश के बड़े शहरों को जोड़ती हैं और यात्रियों की सुविधाओं के मामले में मिसाल पेश करती हैं. 
 

राजधानी एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे का राजा कहा जाता है. इसे इसकी हाई स्पीड, शाही सेवाएं और समयपालन के कारण यह विशेष दर्जा प्राप्त है. यह ट्रेन दिल्ली को देश के महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ती है और यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव देती है.
 

पहली राजधानी एक्सप्रेस 3 मार्च 1969 को दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी. उस समय इसने दो बड़े शहरों के बीच यात्रा समय 17 घंटे तक घटा दिया था, जो रेलवे इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि थी. 

आज राजधानी एक्सप्रेस के 20 से अधिक रूट हैं, जो देश के प्रमुख शहरों को राजधानी से जोड़ते हैं. यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि भारत की प्रगति, आधुनिकता और सुविधा का प्रतीक बन गई है. 

आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
10 रुपये की नोटों का ऐसा क्रेज कि बैंक के बाहर दिनभर चलती रहीं लंबी लाइनें, लोग बोले- ये नजारा तो नोटबंदी याद दिला गया
35 हत्या, 20 अपहरण और हिंसा... 11 दिन की NIA रिमांड में अनमोल, एक-एक गुनाह से उठेगा पर्दा
मिट्टी से उठकर बनाया करोड़ों का साम्राज्य! आज अरबपति बन गया किसान का बेटा, पढ़ें ललित केशरे की सक्सेस स्टोरी
लाल किले से लेकर कश्मीर तक... पाकिस्तानी मंत्री ने कुछ यूं दिखाया आतंक का चेहरा
जानिए किस ट्रेन को कहा जाता है भारतीय रेलवे का राजा
Aadhaar Update: आधार कार्ड में होने जा रहा ये 3 बड़े बदलाव, UIDAI दिसंबर से कर सकती है लागू
IPL 2008 से IPL 2025 तक हर सीजन खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम
2500 उधार लेकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना डाली 8 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
Dhurandhar: रहमान डकैत से लेकर इलियास कश्मीरी तक... धुरंधर के इन 5 किरदारों में दिखे असली चेहरे
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
