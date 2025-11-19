जानिए किस ट्रेन को कहा जाता है भारतीय रेलवे का राजा

भारत
राजा राम | Nov 19, 2025, 09:53 PM IST
1.आराम और सुविधा का पूरा अनुभव
भारतीय रेल नेटवर्क पर कुछ ट्रेनें इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि उन्हें हर स्टेशन और मार्ग पर उच्च प्राथमिकता मिलती है. इन ट्रेनों की यात्रा हमेशा समय पर होती है और यात्रियों को यात्रा के दौरान आराम और सुविधा का पूरा अनुभव मिलता है.
2.देश के बड़े शहरों को जोड़ती हैं
इन विशेष ट्रेनों में यात्रियों को बेहद साफ केबिन, स्वादिष्ट भोजन और चौबीसों घंटे सहायता जैसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं. ये ट्रेनें देश के बड़े शहरों को जोड़ती हैं और यात्रियों की सुविधाओं के मामले में मिसाल पेश करती हैं.
3.राजधानी एक्सप्रेस
राजधानी एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे का राजा कहा जाता है. इसे इसकी हाई स्पीड, शाही सेवाएं और समयपालन के कारण यह विशेष दर्जा प्राप्त है. यह ट्रेन दिल्ली को देश के महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ती है और यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव देती है.
4.रेलवे इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि
पहली राजधानी एक्सप्रेस 3 मार्च 1969 को दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी. उस समय इसने दो बड़े शहरों के बीच यात्रा समय 17 घंटे तक घटा दिया था, जो रेलवे इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि थी.
5.20 से अधिक रूट
आज राजधानी एक्सप्रेस के 20 से अधिक रूट हैं, जो देश के प्रमुख शहरों को राजधानी से जोड़ते हैं. यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि भारत की प्रगति, आधुनिकता और सुविधा का प्रतीक बन गई है.