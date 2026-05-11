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भारत

भारत में सबसे ज्यादा सोना किस राज्य के लोगों के पास है? आंकड़े चौंका देंगे

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय महिलाओं के पास दुनिया के कुल सोने का लगभग 11% हिस्सा है, जो अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों के कुल रिजर्व से भी अधिक है.

Gaurav Barar | May 11, 2026, 04:22 PM IST

1.भारत में सोना मात्र एक धातु या आभूषण नहीं

भारत में सोना मात्र एक धातु या आभूषण नहीं
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भारत में सोने को केवल एक धातु या आभूषण नहीं माना जाता, बल्कि इसे विपत्ति का साथी और पारिवारिक समृद्धि का सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है. वैश्विक स्तर पर देखें तो भारतीय घरों में जितना सोना जमा है, वह दुनिया के कई शक्तिशाली देशों के कुल विदेशी मुद्रा भंडार से भी कहीं अधिक है. 
 

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2.दक्षिण भारत का पलड़ा भारी

दक्षिण भारत का पलड़ा भारी
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हालांकि जब हम राज्यों के स्तर पर बात करते हैं, तो दक्षिण भारत का पलड़ा उत्तर भारत के मुकाबले काफी भारी नजर आता है. हालिया आंकड़ों और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल व नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत के गोल्डन स्टेट के बारे में जानकारी वास्तव में चौंकाने वाली है.

3.ये राज्य भारत का 'स्वर्ण भंडार'

ये राज्य भारत का 'स्वर्ण भंडार'
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भारत में सबसे ज्यादा सोना रखने के मामले में केरल निर्विवाद रूप से पहले स्थान पर है. केरल की संस्कृति में सोने का महत्व इतना अधिक है कि यहां की शादियों और धार्मिक अनुष्ठानों में पीली धातु का प्रदर्शन प्रतिष्ठा का विषय होता है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और बैंकिंग डेटा के अनुसार, केरल में प्रति व्यक्ति सोने की खपत राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है. 

4.मध्यमवर्गीय परिवारों के पास भी काफी सोना

मध्यमवर्गीय परिवारों के पास भी काफी सोना
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केरल के मध्यमवर्गीय परिवारों में भी सोने का संचय किलो में पाया जाता है. केरल में मुथूट फाइनेंस और मणप्पुरम जैसी विशाल गोल्ड लोन कंपनियों का मुख्यालय होना इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि यहां के घरों में सोना भारी मात्रा में मौजूद है. आंकड़े बताते हैं कि केरल भारत की कुल वार्षिक स्वर्ण मांग का लगभग 20% अकेले वहन करता है.

TRENDING NOW

5.क्या कह रहे हैं आंकड़े?

क्या कह रहे हैं आंकड़े?
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केरल के अलावा दक्षिण के अन्य राज्य जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश भी इस दौड़ में बहुत आगे हैं. नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (NSSO) की घरेलू संपत्ति रिपोर्ट के अनुसार, भारत के कुल स्वर्ण भंडार का लगभग 60% हिस्सा अकेले दक्षिण भारत के राज्यों में केंद्रित है.
 

6.सोने को माना जाता है सबसे सुरक्षित निवेश

सोने को माना जाता है सबसे सुरक्षित निवेश
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तमिलनाडु देश की कुल स्वर्ण मांग का लगभग 15% हिस्सा कवर करता है, जबकि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सोने की खपत उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में काफी अधिक है. इसका मुख्य कारण वहां की धार्मिक परंपराएं और सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मानना है. 

7.भारतीय परिवारों के पास कुल कितना सोना?

भारतीय परिवारों के पास कुल कितना सोना?
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मार्गन स्टैनल और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल केअनुसार, भारतीय परिवारों के पास कुल मिलाकर करीब 34,600 टन सोना जमा है. इस आंकड़े की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि दुनिया की महिलाओं के पास मौजूद कुल सोने का लगभग 11% हिस्सा अकेले भारतीय महिलाओं के पास है. यह मात्रा अमेरिका, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के कुल आधिकारिक गोल्ड रिजर्व के योग से भी अधिक है. 

8.ग्रामीण भारत का हिस्सा है ज्यादा

ग्रामीण भारत का हिस्सा है ज्यादा
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एक और चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि देश के कुल सोने का लगभग 60% हिस्सा ग्रामीण भारत के पास है. ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बैंकों या शेयर बाजार के बजाय अपनी बचत को सोने के सिक्कों या गहनों में बदलना अधिक सुरक्षित समझते हैं.

9.व्यापारिक निवेश का केंद्र

व्यापारिक निवेश का केंद्र
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दक्षिण भारत के बाद महाराष्ट्र और गुजरात सोने के बड़े खरीदार हैं. महाराष्ट्र, विशेष रूप से मुंबई, भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण व्यापार केंद्र है. यहां निवेश के उद्देश्य से डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने वालों की संख्या सबसे अधिक है. वहीं गुजरात में सोने को एक तरल संपत्ति माना जाता है, जिसे व्यापारिक जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

10.डिस्क्लेमर:

डिस्क्लेमर:
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यह लेख केवल सामान्य जानकारी को प्रदान करता है. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए डीएनए हिंदी उत्तरदायी नहीं है. 
 

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