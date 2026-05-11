भारत में सबसे ज्यादा सोना किस राज्य के लोगों के पास है? आंकड़े चौंका देंगे

7 . भारतीय परिवारों के पास कुल कितना सोना?

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मार्गन स्टैनल और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल केअनुसार, भारतीय परिवारों के पास कुल मिलाकर करीब 34,600 टन सोना जमा है. इस आंकड़े की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि दुनिया की महिलाओं के पास मौजूद कुल सोने का लगभग 11% हिस्सा अकेले भारतीय महिलाओं के पास है. यह मात्रा अमेरिका, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के कुल आधिकारिक गोल्ड रिजर्व के योग से भी अधिक है.