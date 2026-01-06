FacebookTwitterYoutubeInstagram
गोल्ड का कैरेट क्या होता है और यह कितने तरह का होता है? जानें कैसी मापी जाती है सोने की शुद्धता

SIR: जिनका नाम ड्राफ्ट में नहीं उनका क्या होगा, क्या नहीं कर पाएंगे वोट? जानें चुनाव आयोग की गाइडलाइंस

MPESB Exam Calendar 2026: मध्य प्रदेश में कब होगी कौन सी सरकारी परीक्षा? MPESB ने जारी किया कैलेंडर

दुनिया का सबसे पुराना लिखित धर्मग्रंथ कौन सा है? हिंदुओं से है इसका कनेक्शन

वेनेजुएला में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं? जानिए कितनी है हिंदुओं की जनसंख्या

डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब

वेनेजुएला में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं? जानिए कितनी है हिंदुओं की जनसंख्या

अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर अंतरराष्ट्रीय चर्चा में आया वेनेजुएला सिर्फ राजनीति ही नहीं, बल्कि अपनी सामाजिक और धार्मिक संरचना को लेकर भी खास है. इस देश में कौन सा धर्म बहुसंख्यक है और हिंदू समुदाय की क्या स्थिति है, यह जानना रोचक है. 

राजा राम | Jan 06, 2026, 04:59 PM IST

1

दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित वेनेजुएला प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ों, झरनों और विशाल तेल भंडार के लिए जाना जाता है. लेकिन इसकी जनसंख्या का धार्मिक स्वरूप आम तौर पर कम चर्चा में रहता है. 

2

वेनेजुएला एक ईसाई बहुल देश है. यहां सदियों से ईसाई धर्म का प्रभाव रहा है, जिसकी नींव स्पेनिश औपनिवेशिक शासन के दौरान पड़ी थी.

3

आंकड़ों के अनुसार देखें तो, देश की लगभग 71 से 80 प्रतिशत आबादी रोमन कैथोलिक चर्च से जुड़ी हुई है. यह समुदाय वेनेजुएला का सबसे बड़ा और प्रभावशाली धार्मिक समूह माना जाता है. 

4

इसके अलावा करीब 17 प्रतिशत लोग प्रोटेस्टेंट ईसाई समुदाय से संबंधित हैं. बीते कुछ वर्षों में शहरी क्षेत्रों में इस समुदाय की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है. इस देश में लगभग 8 से 10 प्रतिशत आबादी ऐसी है जो किसी धर्म को नहीं मानती या फिर छोटे धार्मिक समूहों का हिस्सा है. 

5

वेनेजुएला में हिंदू समुदाय की संख्या बहुत सीमित है. विभिन्न आकलनों के मुताबिक यहां हिंदुओं की आबादी महज  सैकड़ों से लेकर अधिकतम कुछ हजार तक मानी जाती है. हिंदू समुदाय का मुख्य केंद्र राजधानी कराकास है. यहां अधिकतर सिंधी व्यापारी परिवार और धार्मिक संगठनों से जुड़े लोग निवास करते हैं. 

6

कराकास में स्थित हरे कृष्ण मंदिर और सत्य साईं बाबा के अनुयायियों की सक्रिय मौजूदगी यह दर्शाती है कि संख्या कम होने के बावजूद हिंदू धार्मिक परंपराएं वेनेजुएला में जीवित और सक्रिय है. 

