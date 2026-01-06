वेनेजुएला में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं? जानिए कितनी है हिंदुओं की जनसंख्या

भारत
राजा राम | Jan 06, 2026, 04:59 PM IST
1.विशाल तेल भंडार के लिए जाना जाता है
दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित वेनेजुएला प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ों, झरनों और विशाल तेल भंडार के लिए जाना जाता है. लेकिन इसकी जनसंख्या का धार्मिक स्वरूप आम तौर पर कम चर्चा में रहता है.
2.ईसाई बहुल देश
वेनेजुएला एक ईसाई बहुल देश है. यहां सदियों से ईसाई धर्म का प्रभाव रहा है, जिसकी नींव स्पेनिश औपनिवेशिक शासन के दौरान पड़ी थी.
3.रोमन कैथोलिक चर्च से जुड़ी हुई है
आंकड़ों के अनुसार देखें तो, देश की लगभग 71 से 80 प्रतिशत आबादी रोमन कैथोलिक चर्च से जुड़ी हुई है. यह समुदाय वेनेजुएला का सबसे बड़ा और प्रभावशाली धार्मिक समूह माना जाता है.
4.प्रोटेस्टेंट ईसाई समुदाय
इसके अलावा करीब 17 प्रतिशत लोग प्रोटेस्टेंट ईसाई समुदाय से संबंधित हैं. बीते कुछ वर्षों में शहरी क्षेत्रों में इस समुदाय की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है. इस देश में लगभग 8 से 10 प्रतिशत आबादी ऐसी है जो किसी धर्म को नहीं मानती या फिर छोटे धार्मिक समूहों का हिस्सा है.
5.हिंदू समुदाय की संख्या बहुत सीमित
वेनेजुएला में हिंदू समुदाय की संख्या बहुत सीमित है. विभिन्न आकलनों के मुताबिक यहां हिंदुओं की आबादी महज सैकड़ों से लेकर अधिकतम कुछ हजार तक मानी जाती है. हिंदू समुदाय का मुख्य केंद्र राजधानी कराकास है. यहां अधिकतर सिंधी व्यापारी परिवार और धार्मिक संगठनों से जुड़े लोग निवास करते हैं.
6.धार्मिक परंपराएं वेनेजुएला में जीवित और सक्रिय
कराकास में स्थित हरे कृष्ण मंदिर और सत्य साईं बाबा के अनुयायियों की सक्रिय मौजूदगी यह दर्शाती है कि संख्या कम होने के बावजूद हिंदू धार्मिक परंपराएं वेनेजुएला में जीवित और सक्रिय है.