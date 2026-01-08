किस मुगल बादशाह ने बनवाई थी दिल्ली की जामा मस्जिद? जानिए कितने एकड़ में फैली है यह भव्य इमारत

भारत
राजा राम | Jan 08, 2026, 10:36 PM IST
1.निर्माण कार्य साल 1644 में शुरू हुआ
दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था. इसका निर्माण कार्य साल 1644 में शुरू हुआ और करीब 12 साल बाद 1656 में पूरा हुआ. यह वही दौर था जब शाहजहां ने कई भव्य इमारतों का निर्माण कराया.
2.मूल नाम ‘मस्जिद-ए-जहांनुमा’
जामा मस्जिद का मूल नाम ‘मस्जिद-ए-जहांनुमा’ बताया जाता है, जिसका अर्थ है दुनिया को दिखाने वाली मस्जिद. समय के साथ इसे जामा मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा और आज यह दिल्ली की पहचान बन चुकी है.
3.वास्तुकला की एक शानदार झलक
जामा मस्जिद की बनावट मुगल वास्तुकला की एक शानदार झलक दिखाती है. इसे लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से तैयार किया गया है. इसकी ऊंची मीनारें, विशाल गुंबद और चौड़ा प्रांगण इसे खास बनाते हैं.
4.प्रसिद्ध मस्जिदों में गिना जाता है
जामा मस्जिद की एक बड़ी खासियत है इसकी क्षमता. करीब 25 हजार लोग यहां एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं. इसी वजह से इसे भारत की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध मस्जिदों में गिना जाता है.
5.क्षेत्रफल को लेकर अलग-अलग आंकड़े
स्थान की बात करें तो जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक के पास स्थित है. यह इलाका ऐतिहासिक इमारतों और पुराने बाजारों के लिए जाना जाता है, जहां हर दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. इसके क्षेत्रफल को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आते हैं.
6.कुल क्षेत्र लगभग 23 एकड़
रिपोर्ट्स के अनुसार, जामा मस्जिद का मुख्य परिसर करीब 9.5 से 14 एकड़ में फैला हुआ है, जबकि आसपास की संरचनाओं को मिलाकर इसका कुल क्षेत्र लगभग 23 एकड़ तक बताया जाता है.