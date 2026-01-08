किस मुगल बादशाह ने बनवाई थी दिल्ली की जामा मस्जिद? जानिए कितने एकड़ में फैली है यह भव्य इमारत

1 . निर्माण कार्य साल 1644 में शुरू हुआ

दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था. इसका निर्माण कार्य साल 1644 में शुरू हुआ और करीब 12 साल बाद 1656 में पूरा हुआ. यह वही दौर था जब शाहजहां ने कई भव्य इमारतों का निर्माण कराया.

