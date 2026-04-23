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इस ट्रेन ने कमाई करने में सबको छोड़ा पीछे, वंदे भारत से लेकर राजधानी तक सभी प्रीमियम ट्रेनों को दी मात

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भारत

इस ट्रेन ने कमाई करने में सबको छोड़ा पीछे, वंदे भारत से लेकर राजधानी तक सभी प्रीमियम ट्रेनों को दी मात

भारतीय रेलवे के राजस्व को लेकर हाल ही में जारी आंकड़ों ने सबको हैरत में डाल दिया है.

Gaurav Barar | Apr 23, 2026, 04:30 PM IST

1. रेलवे की ताजा आय रिपोर्ट ने चौंकाया

रेलवे की ताजा आय रिपोर्ट ने चौंकाया
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भारतीय रेलवे की हालिया आय रिपोर्ट ने उन तमाम धारणाओं को तोड़ दिया है, जिनमें माना जाता था कि केवल 'वंदे भारत', 'राजधानी' या 'शताब्दी' जैसी हाई-प्रोफाइल ट्रेनें ही रेलवे का खजाना भरती हैं. 
 

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2.अव्वल रहने वाली ट्रेन का नाम नहीं सुना होगा!

अव्वल रहने वाली ट्रेन का नाम नहीं सुना होगा!
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उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2025-26 के आंकड़ों ने रेल जगत में एक नई बहस छेड़ दी है. इस बार कमाई की रेस में एक ऐसी ट्रेन अव्वल रही है, जिसका नाम सुनकर रेल विशेषज्ञ भी हैरान हैं.
 

3.बनी हुई है यात्रियों की पहली पसंद

बनी हुई है यात्रियों की पहली पसंद
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इस वित्तीय वर्ष में डॉ. अंबेडकर नगर एक्सप्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ₹40.56 करोड़ की रिकॉर्ड कमाई के साथ पहला स्थान हासिल किया है. यह ट्रेन पिछले कुछ समय से लगातार यात्रियों की पहली पसंद बनी हुई है, लेकिन इसका टॉप पर पहुंचना सबको चौंका रहा है.
 

4.लिस्ट में दूसरे नंबर पर कौन सी ट्रेन?

लिस्ट में दूसरे नंबर पर कौन सी ट्रेन?
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वहीं, दूसरे स्थान पर भी एक ऐसी ट्रेन रही जो शायद ही किसी की भविष्यवाणी में शामिल थी- खजुराहो-उदयपुर सिटी एक्सप्रेस. इस ट्रेन ने ₹39.98 करोड़ का राजस्व जुटाकर दूसरा पायदान अपने नाम किया. सबसे हैरान करने वाली बात प्रयागराज एक्सप्रेस का प्रदर्शन रहा. 
 

TRENDING NOW

5.तीसरे स्थान पर खिसक गई प्रयागराज एक्सप्रेस

तीसरे स्थान पर खिसक गई प्रयागराज एक्सप्रेस
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दशकों तक उत्तर मध्य रेलवे की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मानी जाने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस इस बार ₹35.50 करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गई है. इस सूची में इसके बाद मुंबई दूरंतो, संपर्क क्रांति और अंत में वंदे भारत जैसी ट्रेनों का स्थान आता है.

6.लगभग 100 प्रतिशत रहती है ऑक्यूपेंसी 

लगभग 100 प्रतिशत रहती है ऑक्यूपेंसी 
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डॉ. अंबेडकर नगर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें उन औद्योगिक और शैक्षिक केंद्रों को जोड़ती हैं, जहां यात्रियों का आवागमन साल भर बना रहता है. बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से इन ट्रेनों में ऑक्यूपेंसी यानी सीटें भरने की दर लगभग 100% रहती है.
 

7.रेलवे की नई 'कमाऊ' रणनीति

रेलवे की नई 'कमाऊ' रणनीति
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इस बदलते ट्रेंड ने भारतीय रेलवे को अपनी भविष्य की योजनाओं पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है. रेलवे अब केवल ब्रांडिंग पर नहीं, बल्कि उन रूटों पर अधिक ध्यान दे रहा है जहां राजस्व की संभावनाएं अधिक हैं.

8.क्षमता विस्तार पर विचार

क्षमता विस्तार पर विचार
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जिन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी रहती है जैसे अंबेडकर नगर एक्सप्रेस, उनमें कोचों की संख्या बढ़ाने और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है.

9.इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर

इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर
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रेलवे का लक्ष्य अब ऐसी हाई-स्पीड ट्रेनें चलाने का है जो न केवल तेज हों, बल्कि आम जनता की जेब के अनुकूल भी हों, ताकि राजस्व का ग्राफ और ऊंचा जा सके.

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