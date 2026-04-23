इस ट्रेन ने कमाई करने में सबको छोड़ा पीछे, वंदे भारत से लेकर राजधानी तक सभी प्रीमियम ट्रेनों को दी मात

5 . तीसरे स्थान पर खिसक गई प्रयागराज एक्सप्रेस

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दशकों तक उत्तर मध्य रेलवे की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मानी जाने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस इस बार ₹35.50 करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गई है. इस सूची में इसके बाद मुंबई दूरंतो, संपर्क क्रांति और अंत में वंदे भारत जैसी ट्रेनों का स्थान आता है.