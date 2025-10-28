FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

दिल्ली का 31 गुना, गोवा से 12 गुना बड़ा है भारत का ये जिला, क्या आप जानत हैं नाम

आज हम आपको भारत के सबसे बड़े जिले के बारे में बताने जा रहे है. क्षेत्रफल के हिसाब से ये जिला इतना बड़ा है कि भारत के कई राज्य इससे छोटे है और दिल्ली और गोवा जैसे प्रदेशों के क्षेत्रफल से तो ये 31 गुना बड़ा है. 

सुमित तिवारी | Oct 28, 2025, 09:19 PM IST

1.किस राज्य में है ये जिला

किस राज्य में है ये जिला
1

ये जिला न उत्तर प्रदेश, न मध्यप्रदेश  और न ही राजस्थान में बल्कि गुजरात में आता है.  इस जिले में खूब नमक बनाया जाता है. क्या अब आप अंदाजा लगा सकते हैं. 

2.ये रहा नाम

ये रहा नाम
2

चलिए हम बताते है इस जिले का नाम कच्छ, जी हां, कच्छ जिला क्षेत्रफल में वास्तव में भारत के कई राज्यों से बड़ा है. इसका क्षेत्रफल 45,674 वर्ग किमी है. 

3.इस राज्यों से बड़ा

इस राज्यों से बड़ा
3

यानि कि हरियाणा, केरल, गोवा जैसे राज्य इसके क्षेत्रफल से छोटे है. तो केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली, पुडुचेरी,चंडीगढ़, लक्षदीव और अंडमान-निकोबार से भी ये बड़ा है.

4.दिल्ली से 31गुना

दिल्ली से 31गुना
4

ये दिल्ली से लगभग 31 गुना है तो गोवा से 12 गुना से भी अधिक बड़ा. ये गुजरात राज्य का करीब 23.27% हिस्सा कवर करता है.

TRENDING NOW

5.आबादी

आबादी
5

अगर जनसंख्या की बात करें तो इस जिले की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 20,92,371 थी. इसका अधिकांश भाग कच्छ के रण के रूप में दलदली या रेगिस्तानी है. 

