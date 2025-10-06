Bihar Election 2025: तारीखों के ऐलान से पहले सभी पार्टियों के नेताओं ने कहा- हम तैयार हैं
This Week OTT Releases: 'एक्शन' से लेकर 'माइथोलॉजी' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर दिखेगा बड़े सितारों का बड़ा धमाका
सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका पर SC ने केंद्र और लद्दाख प्रशासन को जारी किया नोटिस, अब 14 अक्टूबर को होगी सुनवाई
भारत की कौन सी ट्रेन फ्री में खिलाती है खाना? 29 साल से चली आ रही यह इंसानियत की परंपरा
Stroke Risk: इस ब्लड ग्रुप वालों को 60 की उम्र से पहले स्ट्रोक का खतरा ज्यादा, ब्लड क्लॉटिंग रिस्क भी होता है हाई
दादाजी के जमाने की धाकड़ बाइक 'Yamaha Rajdoot' का कमबैक! 350cc इंजन, पावरफुल फीचर्स से देगी Royal Enfield को टक्कर?
Indian Navy का नया योद्धा एंड्रोथ समंदर में बढ़ाएगा भारत का दबदबा, एक झटके के तबाह होंगी चीन-पाक की पनडुब्बियां!
Karwa Chauth Before Marriage: क्या शादी से पहले लड़कियां रख सकती हैं करवा चौथ का व्रत, यहां जानें सही या गलत
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज शाम 4 बजे EC करेगा, छठ के बाद हो सकता है इलेक्शन
डिजिटल डिटॉक्स से बैटरी सेवर तक, जानें हवाई जहाज के अलावा Flight Mode के ये 5 स्मार्ट इस्तेमाल
भारत
जया पाण्डेय | Oct 06, 2025, 12:49 PM IST
1.लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेलवे पर निर्भर हैं अधिकतर लोग
भारत की एक बड़ी आबादी एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा के लिए रेलवे पर निर्भर है. इसे ध्यान में रखते हुए पूरे भारत में कई रेलगाड़ियां चलती हैं जो यात्रियों की यात्रा को आसान बनाने के लिए प्रत्येक राज्य और शहर को जोड़ती हैं.
2.बजट के मुताबिक अलग-अलग श्रेणी में कर सकते हैं यात्रा
भारतीय ट्रेनों के डिब्बों को अलग-अलग बजट स्तरों के अनुसार कैटिगरी में बांटा गया है जिनमें एसी फर्स्ट क्लास (1AC), एसी टू टियर (2A), एसी थ्री टियर (3A), एग्ज़ीक्यूटिव चेयर कार (EC), एसी चेयर कार (CC), स्लीपर क्लास (SL), सेकंड सीटर (2S), और सामान्य/अनारक्षित श्रेणी जैसे विकल्प शामिल हैं.
3.लोगों को मुफ्त में खाना खिलाती है ये ट्रेन
जिस तरह हर कोच में सफर करने की कीमत अलग-अलग होती है, उसी तरह भारतीय ट्रेनों में खाने की कीमतें भी ट्रेन के प्रकार और खाने के अनुसार अलग-अलग होती है. लेकिन आप में बहुत से लोग इस बात से अंजान होंगे कि एक ट्रेन ऐसी भी है जिसमें यात्रियों को मुफ्त में खाना मुहैया कराया जाता है.
4.लंगर के जरिए इसमें यात्रियों को फ्री में मिलता है खाना
भारत में अपने सभी यात्रियों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने वाली एकमात्र ट्रेन सचखंड एक्सप्रेस (12715) है, जो नांदेड़ और अमृतसर के बीच चलती है. यह पहल सिख परंपरा के लंगर (सामुदायिक रसोई) पर आधारित है, जिसमें भोजन गुरुद्वारे तैयार करते हैं जबकि उसे परोसते स्वयंसेवक हैं यानी इसका रेलवे से कोई लेना-देना नहीं हैं.
5.यात्रियों को खाना खिलाने में नहीं कोई भेदभाव
यह ट्रेन सभी यात्रियों को भले ही वे किसी भी श्रेणी से सफर कर रहे हों, स्थानीय व्यंजनों सहित निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराती है. यह ट्रेन दो सिख धार्मिक स्थलों अमृतसर और नांदेड़ को जोड़ता है और इस ट्रेन में मुफ्त भोजन परोसने की परंपरा 29 साल से अधिक समय से चली आ रही है.
6.आध्यात्मिकता से भरपूर मार्ग से गुजरती है सचखंड एक्सप्रेस
सचखंड एक्सप्रेस इतिहास और आध्यात्मिकता से भरपूर मार्ग से होकर गुजरती है. नांदेड़ का दसवें सिख गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के अंतिम विश्राम स्थल के रूप में बहुत महत्व है जबकि अमृतसर सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर (हरमंदिर साहिब) के लिए पूजनीय है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.