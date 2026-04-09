Jewel of India: मणिपुर को क्यों कहा जाता है भारत का 'गहना', किसने दिया था ये नाम?

भारत
रईश खान | Apr 09, 2026, 11:16 PM IST
1.मणिपुर में फिर भड़की हिंसा की आग
पूर्वोत्तर का राज्य मणिपुर एक बार फिर चर्चा में है. 6 अप्रैल की दरमियान रात मोइरांग थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ट्रोंगलाओबी अवांग लेइकाई में बम से हमला हुआ. जिसमें एक 5 साल के लड़के और एक 5 महीने की बच्ची की मौत हो गई. हमले का आरोप कुकी समुदाय के लोगों पर लग रहा है. जिसके बाद राज्य में फिर कुकी और मैतेई समुदायों के बीच संघर्ष शुरू हो गया है. मणिपुर को प्राकृतिक सुंदरता का 'गहना' कहा जाता है, लेकिन मई 2023 को इसको नजर लगी हुई है.
2.मैतेई और कुकी समुदाय में किस बात का झगड़ा
'कटोरे' की आकार में बसे मणिपुर में विवाद की जड़ अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग है. 3 मई, 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) में शामिल करने पर विचार किया जाए. राज्य में मैतेई समुदाय की आबादी लगभग 65% है, लेकिन वह मणिपुर की 10% जमीन पर सीमित है. यह समुदाय मुख्य रूप से घाटी में रहता है.
3.मणिपुर में 90% जमीन पर मैतेई समुदाय का कब्जा
मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल करने की यह बात कुकी समुदाय को रास नहीं आई. मणिपुर में कुकी समुदाय की आबादी बहुत कम है, लेकिन राज्य की 90% जमीन पर वह निवास करते हैं. कुकी चाहते हैं कि उनके अलावा राज्य में किसी भी समुदाय को ST का दर्जा नहीं मिले. इसी बात को लेकर पिछले लगभग तीन साल से दोनों समुदायों के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है. जिसमें नॉर्थ ईस्ट का सबसे सुंदर माने जाने वाला राज्य आग में झुलस रहा है.
4.भारत का गहना कहलाने वाला राज्य
मणिपुर को भारत का गहना (Jewel of India) कहा जाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मणिपुर को यह नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक समृद्धि और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से मंत्रमुग्ध होकर दिया था.
5.साउथ-ईस्ट एशिया का प्रवेश द्वार
मणिपुर चारों तरफ से पहाड़ों, घाटियों, झीलों और हरियाली से भरा हुआ है. यहां की सबसे प्रसिद्ध झील लोकटक है, जो पूर्वोत्तर में भारत की सबसे मीठे पानी की Lake है. मणिपुर को साउथ-ईस्ट एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि पड़ोसी देशों के साथ भारत की कनेक्टिविटी में यह महत्वपूर्ण राज्य है.