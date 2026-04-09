Jewel of India: मणिपुर को क्यों कहा जाता है भारत का 'गहना', किसने दिया था ये नाम?

1 . मणिपुर में फिर भड़की हिंसा की आग

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पूर्वोत्तर का राज्य मणिपुर एक बार फिर चर्चा में है. 6 अप्रैल की दरमियान रात मोइरांग थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ट्रोंगलाओबी अवांग लेइकाई में बम से हमला हुआ. जिसमें एक 5 साल के लड़के और एक 5 महीने की बच्ची की मौत हो गई. हमले का आरोप कुकी समुदाय के लोगों पर लग रहा है. जिसके बाद राज्य में फिर कुकी और मैतेई समुदायों के बीच संघर्ष शुरू हो गया है. मणिपुर को प्राकृतिक सुंदरता का 'गहना' कहा जाता है, लेकिन मई 2023 को इसको नजर लगी हुई है.

