तीन बार बदली गई है भारत के इस राज्य की राजधानी! बेहद दिलचस्प है इस स्टेट का इतिहास

भारत
Gaurav Barar | Apr 28, 2026, 03:33 PM IST
1.आंध्र प्रदेश की राजधानी बदली 3 बार
भारत विविधताओं का देश है, जहां हर राज्य की अपनी एक अनोखी पहचान है. वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं. अक्सर हम राज्यों की एक राजधानी के बारे में सुनते हैं, लेकिन भारतीय राजनीति और भूगोल में आंध्र प्रदेश एक ऐसा नाम है, जिसका इतिहास राजधानियों के बदलाव को लेकर बेहद दिलचस्प रहा है.
2.राजधानी के बदलने का रोचक सफर
प्रशासनिक जरूरतों और राजनीतिक उथल-पुथल के कारण आंध्र प्रदेश की मुख्य राजधानी को तीन बार बदला गया. आंध्र प्रदेश का आधुनिक इतिहास 1953 से शुरू होता है, और तब से अब तक इसके सत्ता के केंद्र कई बार बदले.
3.पहली राजधानी कुरनूल (1953-1956)
भाषाई आधार पर बनने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य था. 1 अक्टूबर 1953 को जब मद्रास प्रेसीडेंसी से अलग होकर आंध्र राज्य बना, तब कुरनूल को इसकी पहली अस्थायी राजधानी बनाया गया.
4.दूसरा बदलाव- हैदराबाद (1956-2014)
राज्यों के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को आंध्र राज्य और हैदराबाद के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ. तब निजामों के शहर हैदराबाद को राजधानी का गौरव प्राप्त हुआ. लगभग 58 सालों तक हैदराबाद ही राज्य की धड़कन रहा.
5.तीसरी राजधानी- अमरावती (वर्तमान)
साल 2014 में एक बड़ा मोड़ आया जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ और तेलंगाना एक नया राज्य बना. हैदराबाद, तेलंगाना के हिस्से में चला गया. लंबे इंतजार और कानूनी प्रक्रियाओं के बाद, 2 जून 2024 से अमरावती को आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की पूर्णकालिक राजधानी का दर्जा मिल गया है.
6.बेहद दिलचस्प है इतिहास
आंध्र प्रदेश का महत्व केवल आधुनिक राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका इतिहास हजारों साल पुराना है. चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने अपनी किताबों में आंध्र क्षेत्र का विशेष जिक्र किया है. उन्होंने बताया था कि प्राचीन आंध्र देश में 30 किलेबंद नगर थे और यहां की सेना बेहद विशाल थी, जिसमें 1 लाख पैदल सैनिक और हजारों हाथी-घोड़े शामिल थे.
7.प्राचीन काल से ही रहा सत्ता-संस्कृति का बड़ा केंद्र
मौर्य सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में भी आंध्र के लोगों का उल्लेख मिलता है. इससे पता चलता है कि यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही सत्ता और संस्कृति का बड़ा केंद्र रहा है. इतिहासकार बताते हैं कि इस क्षेत्र का सबसे पुराना जिक्र ऋग्वैदिक काल के 'ऐतरेय ब्राह्मण' (लगभग 800 ई.पू.) में मिलता है, जहां इसे 'दक्षिण पथ' कहा गया है.
8.आंध्र प्रदेश से जुड़े कुछ अनछुए फैक्ट्स
राज्य के पहले मुख्यमंत्री एन. संजीव रेड्डी थे, जिन्होंने आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की. 1953 में जब कुरनूल राजधानी बना, तब यह एक छोटे शहर से प्रशासनिक केंद्र बनने का बड़ा उदाहरण था. आज की राजधानी अमरावती का नाम प्राचीन सातवाहन राजवंश की राजधानी के नाम पर रखा गया है, जो इस शहर को उसके गौरवशाली अतीत से जोड़ता है.