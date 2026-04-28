तीन बार बदली गई है भारत के इस राज्य की राजधानी! बेहद दिलचस्प है इस स्टेट का इतिहास

8 . आंध्र प्रदेश से जुड़े कुछ अनछुए फैक्ट्स

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राज्य के पहले मुख्यमंत्री एन. संजीव रेड्डी थे, जिन्होंने आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की. 1953 में जब कुरनूल राजधानी बना, तब यह एक छोटे शहर से प्रशासनिक केंद्र बनने का बड़ा उदाहरण था. आज की राजधानी अमरावती का नाम प्राचीन सातवाहन राजवंश की राजधानी के नाम पर रखा गया है, जो इस शहर को उसके गौरवशाली अतीत से जोड़ता है.

