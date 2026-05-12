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सिर्फ 1 दिन के लिए भारत की राजधानी बना था ये शहर! 99% लोग नहीं जानते होंगे नाम

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भारत

सिर्फ 1 दिन के लिए भारत की राजधानी बना था ये शहर! 99% लोग नहीं जानते होंगे नाम

भारत के इतिहास में कई बड़े बदलाव हुए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक शहर ऐसा भी है जिसे मात्र 24 घंटे के लिए देश की राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआ?

Gaurav Barar | May 12, 2026, 02:22 PM IST

1.सिर्फ 24 घंटे के लिए भारत की राजधानी बना था ये शहर

सिर्फ 24 घंटे के लिए भारत की राजधानी बना था ये शहर
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आज हर कोई जानता है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश के इतिहास में एक ऐसा शहर भी रहा है जिसे सिर्फ 24 घंटे के लिए भारत की राजधानी बनाया गया था? 

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2.क्या है उस शहर का नाम?

क्या है उस शहर का नाम?
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जी हां, यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है. आज जिसे हम प्रयागराज कहते हैं, वही इलाहाबाद साल 1858 में केवल एक दिन के लिए पूरे भारत की राजधानी बना था. जानिए इतिहास के इस दिलचस्प किस्से के पीछे की पूरी कहानी.

3.आखिर क्यों बना इलाहाबाद एक दिन की राजधानी?

आखिर क्यों बना इलाहाबाद एक दिन की राजधानी?
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यह बात उस दौर की है जब भारत में 1857 की पहली बड़ी क्रांति खत्म हुई थी. इस विद्रोह ने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी. 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में एक बहुत बड़ा शाही दरबार सजाया गया. उस समय लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का एक घोषणापत्र पढ़ा. 

4.इलाहाबाद को देश की राजधानी किया घोषित

इलाहाबाद को देश की राजधानी किया घोषित
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इस घोषणापत्र में यह एलान किया गया कि अब से भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया है और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया है. सत्ता के इस बड़े ट्रांसफर को यादगार बनाने और एक प्रतीक के तौर पर, उस दिन के लिए इलाहाबाद को देश की राजधानी घोषित कर दिया गया.

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5.सिर्फ एक दिन ही क्यों?

सिर्फ एक दिन ही क्यों?
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अब सवाल उठता है कि अगर इसे राजधानी बनाया गया था, तो अगले ही दिन यह दर्जा छीन क्यों लिया गया? दरअसल, उस समय अंग्रेजों का मुख्य प्रशासनिक अड्डा कलकत्ता (अब कोलकाता) हुआ करता था. 
 

6.सारा कामकाज वापस कलकत्ता गया

सारा कामकाज वापस कलकत्ता गया
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1 नवंबर 1858 को सत्ता के हस्तांतरण की औपचारिक कार्रवाई इलाहाबाद में हुई थी, इसलिए टेक्निकली उस दिन राजधानी वहीं थी. लेकिन जैसे ही यह समारोह खत्म हुआ, प्रशासन का सारा कामकाज वापस कलकत्ता से होने लगा. इस तरह आधिकारिक कागजों में इलाहाबाद का 'कैपिटल' होने का समय सिर्फ 24 घंटे ही दर्ज रह गया. अंग्रेजों ने इस बड़े एलान के लिए इलाहाबाद को ही क्यों चुना, इसके पीछे भी कुछ खास कारण थे.

7.इलाहाबाद को ही क्यों चुना गया?

इलाहाबाद को ही क्यों चुना गया?
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1858 में यह शहर नॉर्थ-वेस्टर्न प्रोविंस का हेडक्वार्टर था. गंगा-यमुना के संगम पर होने की वजह से यह जगह रणनीतिक रूप से बहुत मजबूत थी. 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को लगा कि दिल्ली या अन्य शहरों के मुकाबले इलाहाबाद ज्यादा सुरक्षित है और यहां से सेना की आवाजाही और संचार करना आसान था. इसी वजह से इस ऐतिहासिक घोषणा के लिए इस पवित्र और महत्वपूर्ण शहर को चुना गया.

8.राजनीति का बड़ा गढ़

राजनीति का बड़ा गढ़
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इलाहाबाद का नाता सिर्फ इस एक दिन की राजधानी वाले किस्से तक सीमित नहीं है. भारतीय आजादी की लड़ाई में इस शहर का योगदान बेमिसाल रहा है. कांग्रेस के कई बड़े अधिवेशन यहां हुए और देश को मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जैसे दिग्गज नेता इसी शहर ने दिए.

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