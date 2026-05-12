सिर्फ 1 दिन के लिए भारत की राजधानी बना था ये शहर! 99% लोग नहीं जानते होंगे नाम

6 . सारा कामकाज वापस कलकत्ता गया

6

1 नवंबर 1858 को सत्ता के हस्तांतरण की औपचारिक कार्रवाई इलाहाबाद में हुई थी, इसलिए टेक्निकली उस दिन राजधानी वहीं थी. लेकिन जैसे ही यह समारोह खत्म हुआ, प्रशासन का सारा कामकाज वापस कलकत्ता से होने लगा. इस तरह आधिकारिक कागजों में इलाहाबाद का 'कैपिटल' होने का समय सिर्फ 24 घंटे ही दर्ज रह गया. अंग्रेजों ने इस बड़े एलान के लिए इलाहाबाद को ही क्यों चुना, इसके पीछे भी कुछ खास कारण थे.