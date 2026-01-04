अमेरिका-वेनेजुएला विवाद के बीच जानिए दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली सैन्य देश, देखें किस नंबर पर है भारत

1 . सैन्य ताकत की वैश्विक रैंकिंग

1

अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर की गई सैन्य कार्रवाई ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर हलचल मचा दी है. इस घटनाक्रम के बाद यह धारणा और मजबूत हुई है कि जिन देशों के पास सैन्य बढ़त होती है, वे वैश्विक समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं. यही वजह है कि दुनिया एक बार फिर सैन्य ताकत की वैश्विक रैंकिंग पर नजर डाल रही है.

