T20 वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला, भारत आने से किया इनकार, समझिए पूरा मामला

यूपी के छात्रों को मिल रहा फ्री टैबलेट, जानिए किस योजना के तहत मिलेगा फायदा, जानें आवेदन की पूरी डिटेल

Knee Movement क्या है? जानें कैसे घुटनों- जोड़ों के दर्द से राहत दिलाती है ये एक्सरसाइज

Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... इन 5 चीजों से ऐसे बनाए होममेड ब्लीच, बढ़ेगी चेहरे की चमक

Signs Of Diabetes: स्किन पर दिखने वाले ये 5 लक्षण हो सकते हैं डायबिटीज के संकेत, इग्नोर न करें

अमेरिका-वेनेजुएला विवाद के बीच जानिए दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली सैन्य देश, देखें किस नंबर पर है भारत

भारत

अमेरिका-वेनेजुएला विवाद के बीच जानिए दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली सैन्य देश, देखें किस नंबर पर है भारत

अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव और हालिया सैन्य कार्रवाई ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि वैश्विक राजनीति में सैन्य ताकत की भूमिका कितनी निर्णायक है. ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि दुनिया की सबसे मजबूत सेनाएं किन देशों के पास हैं. 

राजा राम | Jan 04, 2026, 04:41 PM IST

1.सैन्य ताकत की वैश्विक रैंकिंग

सैन्य ताकत की वैश्विक रैंकिंग
1

अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर की गई सैन्य कार्रवाई ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर हलचल मचा दी है. इस घटनाक्रम के बाद यह धारणा और मजबूत हुई है कि जिन देशों के पास सैन्य बढ़त होती है, वे वैश्विक समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं. यही वजह है कि दुनिया एक बार फिर सैन्य ताकत की वैश्विक रैंकिंग पर नजर डाल रही है.
 

2.आधुनिकता, रक्षा खर्च, तकनीकी क्षमता, लॉजिस्टिक्स शामिल

आधुनिकता, रक्षा खर्च, तकनीकी क्षमता, लॉजिस्टिक्स शामिल
2

दुनिया की सेनाओं का आकलन हर साल ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के जरिए किया जाता है. यह सूचकांक किसी भी देश की सैन्य शक्ति को केवल सैनिकों की संख्या से नहीं, बल्कि हथियारों की आधुनिकता, रक्षा खर्च, तकनीकी क्षमता, लॉजिस्टिक्स और रणनीतिक प्रभाव के आधार पर परखता है. 
 

3.अमेरिका

अमेरिका
3

ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक अमेरिका सबसे शक्तिशाली सैन्य देश बना हुआ है. अमेरिका का विशाल डिफेंस बजट, अत्याधुनिक फाइटर जेट, स्टील्थ बॉम्बर और दुनिया भर में फैले सैन्य अड्डे उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं. जमीन, समुद्र, हवा के साथ-साथ साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी अमेरिका की मजबूत मौजूदगी है. 
 

4.रूस

रूस
4

दूसरे स्थान पर रूस है, जो आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अपनी परमाणु परमाणु क्षमता और एडवांस मिसाइल तकनीक के चलते मजबूत बना हुआ है. रूस की सेना को हाइपरसोनिक मिसाइल और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम रणनीतिक बढ़त दिलाते हैं. 

5.चीन

चीन
5

चीन तीसरे नंबर पर है और तेजी से उभरती सैन्य शक्ति के रूप में देखा जा रहा है. पीपुल्स लिबरेशन आर्मी न सिर्फ सैनिकों की संख्या में बड़ी है, बल्कि नौसेना विस्तार, ड्रोन तकनीक, साइबर वॉर और अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जरिए चीन ने अपनी वैश्विक पकड़ मजबूत की है.

6.भारत

भारत
6

भारत इस सूची में चौथे स्थान पर है. भारत की सैन्य ताकत को संतुलित और व्यवहारिक माना जाता है. परमाणु क्षमता, स्वदेशी रक्षा उपकरण, आधुनिक फाइटर जेट और तीनों सेनाओं का समन्वय भारत को एक मजबूत सैन्य शक्ति बनाता है. बताते चलें, भारत की सेना ऊंचे पहाड़ों से लेकर समुद्री सीमाओं तक हर परिस्थिति में ऑपरेशन चलाने में सक्षम है.

7.दक्षिण कोरिया

दक्षिण कोरिया
7

इस सूची में पांचवें नंबर पर दक्षिण कोरिया है. उत्तर कोरिया के साथ जारी तनाव ने दक्षिण कोरिया को अत्याधुनिक सैन्य तकनीक में निवेश के लिए प्रेरित किया है. गौरतलब है कि, अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग उसकी ताकत को और बढ़ाता है. 

