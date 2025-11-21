FacebookTwitterYoutubeInstagram
Jaggery-Honey In Diabetes: डायबिटीज में गुड़ और शहद लेना कितना सेफ? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

दिल्ली में प्रदूषण का बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर पड़ा सीधा असर, सरकार ने लिया है ये फैसला...

IAS टीना डाबी की छोटी बहन रिया डाबी को क्यों मिला ₹1 करोड़ का अवॉर्ड?

राम मंदिर की सुरक्षा किस एजेंसी के जिम्मे है? जानें सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात

Healthy Eating Habits: क्या है खाना खाने का 15-15-15 रूल? अपना लेंगे तो कभी नहीं होगी अपच की दिक्कत

क्यों और कब जाती है विवाह पंचमी, जानें इसकी तारीख से लेकर धार्मिक महत्व

भारत

राम मंदिर की सुरक्षा किस एजेंसी के जिम्मे है? जानें सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात

अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हो चुका है और रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में मंदिर की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है. यहां सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस, CISF और NSG जैसी एजेंसियां तैनात रहती हैं, ताकि श्रद्धालुओं और परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

राजा राम | Nov 21, 2025, 07:00 PM IST

1.यूपी पुलिस की स्पेशल सिक्योरिटी

यूपी पुलिस की स्पेशल सिक्योरिटी
1

राम मंदिर परिसर की सुरक्षा का जिम्मा मुख्य रूप से यूपी पुलिस को दिया गया है. मंदिर के लिए यूपी पुलिस की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (SSF) को प्रशिक्षित किया गया है, और इनकी ट्रेनिंग NSG (National Security Guard) द्वारा करवाई गई है. 
 

2.NSG की टीमें भी सुरक्षा का जायजा लेने अयोध्या पहुंचती हैं

NSG की टीमें भी सुरक्षा का जायजा लेने अयोध्या पहुंचती हैं
2

सिर्फ यूपी पुलिस ही नहीं, बल्कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) के जवान भी मंदिर परिसर में तैनात रहते हैं. बड़ी घटनाओं या समारोहों के दौरान एनएसजी की टीमें भी सुरक्षा का जायजा लेने अयोध्या पहुंचती हैं. 
 

3.मंदिर में लगभग 200 से अधिक सुरक्षाकर्मी लगातार तैनात

मंदिर में लगभग 200 से अधिक सुरक्षाकर्मी लगातार तैनात
3

राम मंदिर में रोजाना एक लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं. मिली जानकारी के अनुसार मंदिर में लगभग 200 से अधिक सुरक्षाकर्मी लगातार तैनात रहते हैं. सुरक्षा व्यवस्था को तीन स्तरों में बांटा गया है.परिसर के अंदर, बाहर और आसपास की सड़कों पर. 
 

4.बिना अनुमति परिसर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता

बिना अनुमति परिसर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता
4

विशेष सुरक्षा उपायों के तहत, मंदिर परिसर में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं को कई तरह की जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. सुरक्षा इतनी कड़ी है कि बिना अनुमति परिसर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता. 
 

5.मंदिर परिसर पूरी तरह सुरक्षित

मंदिर परिसर पूरी तरह सुरक्षित
5

आज राम मंदिर में ध्वजारोहण जैसे बड़े आयोजनों के दौरान भी यही सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रहती है. यूपी पुलिस, CISF और NSG की संयुक्त तैनाती से मंदिर परिसर पूरी तरह सुरक्षित रहता है. 
 

