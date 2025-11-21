राम मंदिर की सुरक्षा किस एजेंसी के जिम्मे है? जानें सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात

भारत
राजा राम | Nov 21, 2025, 07:00 PM IST
1.यूपी पुलिस की स्पेशल सिक्योरिटी
राम मंदिर परिसर की सुरक्षा का जिम्मा मुख्य रूप से यूपी पुलिस को दिया गया है. मंदिर के लिए यूपी पुलिस की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (SSF) को प्रशिक्षित किया गया है, और इनकी ट्रेनिंग NSG (National Security Guard) द्वारा करवाई गई है.
2.NSG की टीमें भी सुरक्षा का जायजा लेने अयोध्या पहुंचती हैं
सिर्फ यूपी पुलिस ही नहीं, बल्कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) के जवान भी मंदिर परिसर में तैनात रहते हैं. बड़ी घटनाओं या समारोहों के दौरान एनएसजी की टीमें भी सुरक्षा का जायजा लेने अयोध्या पहुंचती हैं.
3.मंदिर में लगभग 200 से अधिक सुरक्षाकर्मी लगातार तैनात
राम मंदिर में रोजाना एक लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं. मिली जानकारी के अनुसार मंदिर में लगभग 200 से अधिक सुरक्षाकर्मी लगातार तैनात रहते हैं. सुरक्षा व्यवस्था को तीन स्तरों में बांटा गया है.परिसर के अंदर, बाहर और आसपास की सड़कों पर.
4.बिना अनुमति परिसर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता
विशेष सुरक्षा उपायों के तहत, मंदिर परिसर में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं को कई तरह की जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. सुरक्षा इतनी कड़ी है कि बिना अनुमति परिसर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता.
5.मंदिर परिसर पूरी तरह सुरक्षित
आज राम मंदिर में ध्वजारोहण जैसे बड़े आयोजनों के दौरान भी यही सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रहती है. यूपी पुलिस, CISF और NSG की संयुक्त तैनाती से मंदिर परिसर पूरी तरह सुरक्षित रहता है.