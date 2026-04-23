दिल्ली के बाद कहां जाकर फिर से 'नीली' और साफ हो जाती है यमुना? हैरान कर देगा जगह का नाम

10 . क्या यमुना खुद को साफ कर लेती है?

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वैज्ञानिकों की मानें तो नदियों में खुद को साफ करने की क्षमता होती है. लेकिन दिल्ली का प्रदूषण इतना ज्यादा है कि यमुना का दम घुटने लगता है. उसे बचाने के लिए चंबल, केन और बेतवा जैसी नदियों का साथ जरूरी होता है. ये नदियां यमुना को नया जीवन देती हैं, वरना दिल्ली ने तो इसे 'डेड रिवर' घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी.