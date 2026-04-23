दिल्ली के बाद कहां जाकर फिर से 'नीली' और साफ हो जाती है यमुना? हैरान कर देगा जगह का नाम

भारत
Gaurav Barar | Apr 23, 2026, 10:51 AM IST
1.दिल्ली में यमुना का पानी हो चुका है काला!
यमुना नदी की बात चलते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? दिल्ली के आईटीओ या कालिंदी कुंज की वो तस्वीरें, जहां नदी कम और 'नाले' का काला पानी ज्यादा नजर आता है.
2.प्रदूषण के कारण है बुरा हाल
ऊपर से सफेद जहरीली झाग की परत ऐसी दिखती है मानो बर्फ जमी हो. हम मान चुके हैं कि यमुना 'मर' चुकी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी देश में एक जगह ऐसी भी है, जहां यमुना का पानी फिर से नीले रंग का और साफ हो जाता है?
3.क्या कहती है CPCB की रिपोर्ट?
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) की रिपोर्टों में अक्सर यह बताया जाता है कि दिल्ली के अर्बन एरिया में यमुना सिर्फ 22 किलोमीटर बहती है, लेकिन पूरे नदी मार्ग का 80 प्रतिशत प्रदूषण इसी छोटे से हिस्से में होता है.
4.दिल्ली से निकलकर अपनी पहचान बदलने लगती है यमुना
हालांकि आगे बढ़ने पर 'सेल्फ-प्यूरीफिकेशन' और अन्य सहायक नदियों के मिलने से इसके ऑक्सीजन लेवल में सुधार होता है. दिल्ली से करीब 150-200 किलोमीटर आगे बढ़ते ही यमुना अपनी पहचान बदलने लगती है.
5.कहां जाकर साफ होती है यमुना?
दिल्ली के जहरीले प्रदूषण को झेलने के बाद यमुना जब उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में पहुंचती है, तो यहां इसकी मुलाकात अपनी सबसे खास सहेली 'चंबल' से होती है.
6.चंबल नदी मिला देती है अपना शुद्ध और नीला पानी
इटावा के 'पचनद' (जहां पांच नदियां मिलती हैं) के पास चंबल नदी अपना शुद्ध और नीला पानी यमुना में मिला देती है. चंबल को भारत की सबसे साफ नदियों में गिना जाता है, क्योंकि इसके किनारे न तो बड़े उद्योग हैं और न ही बहुत ज्यादा आबादी का बोझ.
7.आगे बढ़ने पर मिलने लगती हैं और साफ नदियां
चंबल का पानी मिलते ही यमुना का कालापन गायब होने लगता है. यहां से आगे बढ़ते हुए जब यमुना हमीरपुर पहुंचती है, तो इसमें केन और बेतवा जैसी साफ नदियां भी मिल जाती हैं. इन नदियों के मिलन से यमुना का जल स्तर भी बढ़ता है और इसकी गंदगी काफी हद तक नीचे बैठ जाती है.
8.प्रयागराज में दिखता है असली जादू
यमुना के 'पुनर्जन्म' की सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखती है प्रयागराज के संगम पर. यहां जब यमुना, गंगा से मिलने पहुंचती है, तो इसका पानी गहरा नीला दिखाई देता है. आप संगम पर खड़े होकर साफ देख सकते हैं कि एक तरफ गंगा का मटमैला पानी है और दूसरी तरफ यमुना का गहरा नीला पानी.
9.संगम का नजारा दिल्ली के लोगों को कर देता है हैरान
स्थानीय लोग बताते हैं कि संगम पर यमुना इतनी साफ होती है कि आप गहराई तक देख सकते हैं. यह नजारा उन लोगों को हैरान कर देता है जिन्होंने दिल्ली की यमुना देखी है.
10.क्या यमुना खुद को साफ कर लेती है?
वैज्ञानिकों की मानें तो नदियों में खुद को साफ करने की क्षमता होती है. लेकिन दिल्ली का प्रदूषण इतना ज्यादा है कि यमुना का दम घुटने लगता है. उसे बचाने के लिए चंबल, केन और बेतवा जैसी नदियों का साथ जरूरी होता है. ये नदियां यमुना को नया जीवन देती हैं, वरना दिल्ली ने तो इसे 'डेड रिवर' घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी.
11.हैरानी की बात क्या है?
हैरानी इस बात की है कि जो नदी दिल्ली में एक बूंद पीने लायक नहीं बचती, वही नदी कुछ सौ किलोमीटर आगे जाकर फिर से पूजनीय और दर्शनीय बन जाती है. अगर हम नदियों में गंदगी डालना बंद कर दें और उनमें दूसरी साफ नदियों का प्रवाह बना रहे, तो आज भी दिल्ली की यमुना को 'नीला' किया जा सकता है.