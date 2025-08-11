Twitter
भारत में कहां-कहां है ‘सोने का खजाना’? देखिए 5 बड़ी गोल्ड माइन्स की लिस्ट

भारत

भारत में कहां-कहां है ‘सोने का खजाना’? देखिए 5 बड़ी गोल्ड माइन्स की लिस्ट

भारत की धरती सोने से भरपूर है. हाल ही में मध्य प्रदेश में बड़ा भंडार मिलने की पुष्टि हुई है. जानिए देश की 5 प्रमुख गोल्ड माइन्स, जो आर्थिक मजबूती और रोजगार का बड़ा स्रोत हैं.

राजा राम | Aug 11, 2025, 11:30 PM IST

1.देश के गोल्ड रिजर्व पर चर्चा तेज

देश के गोल्ड रिजर्व पर चर्चा तेज
1

भारत हमेशा से अपनी खनिज संपदा और खासतौर पर सोने के लिए मशहूर रहा है. हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में सोने का बड़ा भंडार मिलने की पुष्टि ने एक बार फिर देश के गोल्ड रिजर्व पर चर्चा तेज कर दी है. शुरुआती सर्वे में पता चला है कि यह भंडार करीब 100 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और इसमें लाखों टन सोना मौजूद हो सकता है.

2.देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी

देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी
2

भूवैज्ञानिकों का कहना है कि महगवां केवलारी गांव के पास मिला यह सोना प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है. इसके चलते स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी.
 

3.भारत के पास अनुमानित 879.58 मीट्रिक टन सोने का भंडार

भारत के पास अनुमानित 879.58 मीट्रिक टन सोने का भंडार
3

सोना भारतीय संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा है. शादी-ब्याह से लेकर त्योहारों तक इसकी मांग हमेशा बनी रहती है. 31 मार्च 2025 तक भारत के पास अनुमानित 879.58 मीट्रिक टन सोने का भंडार है, जो दुनिया के प्रमुख देशों में उसकी गिनती कराता है.

4.हट्टी गोल्ड माइंस, कर्नाटक

हट्टी गोल्ड माइंस, कर्नाटक
4

करीब 2000 साल पुरानी यह खदान आज भी सक्रिय है. हर साल यहां से लगभग 1.8 टन सोना निकाला जाता है.
 

5.कोलार गोल्ड फील्ड्स (KGF), कर्नाटक

कोलार गोल्ड फील्ड्स (KGF), कर्नाटक
5

1880 में ब्रिटिश शासन के दौरान यहां खनन शुरू हुआ था. 2001 तक 800 टन सोना निकाला गया. फिलहाल यह बंद है, लेकिन दोबारा शुरू करने की योजना है.
 

6.सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

सोनभद्र, उत्तर प्रदेश
6

2020 में यहां सोने के संभावित भंडार की खोज हुई थी. सफल खनन से यह उत्तर प्रदेश का गोल्ड हब बन सकता है.

7.रामगिरी गोल्ड फील्ड, आंध्र प्रदेश

रामगिरी गोल्ड फील्ड, आंध्र प्रदेश
7

ऐतिहासिक महत्व वाला यह इलाका भविष्य में बड़े पैमाने पर सोने का उत्पादन कर सकता है.

8.चिगरगुंटा-बिसनाथम, आंध्र प्रदेश

चिगरगुंटा-बिसनाथम, आंध्र प्रदेश
8

यह क्षेत्र भी सोने की अच्छी संभावनाओं के लिए जाना जाता है, जो आने वाले समय में देश की सप्लाई में योगदान देगा. भारत की इन खदानों और हालिया खोज से साफ है कि देश के पास सोने का खजाना आने वाले वर्षों में आर्थिक मजबूती और रोजगार का बड़ा आधार बन सकता है.

