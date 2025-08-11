भारत में कहां-कहां है ‘सोने का खजाना’? देखिए 5 बड़ी गोल्ड माइन्स की लिस्ट

1 . देश के गोल्ड रिजर्व पर चर्चा तेज

भारत हमेशा से अपनी खनिज संपदा और खासतौर पर सोने के लिए मशहूर रहा है. हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में सोने का बड़ा भंडार मिलने की पुष्टि ने एक बार फिर देश के गोल्ड रिजर्व पर चर्चा तेज कर दी है. शुरुआती सर्वे में पता चला है कि यह भंडार करीब 100 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और इसमें लाखों टन सोना मौजूद हो सकता है.