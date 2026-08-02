Friendship Day सबसे पहले कहां मनाया गया था? जानें दुनिया भर में कैसे लोकप्रिय हुआ दोस्ती का यह खास दिन

1 . When Was Friendship Day Celebrated First

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हमारी जिंदगी में दोस्तों का रोल बहुत अहम होता है, क्यों वे सिर्फ सुख के नहीं, बल्कि दुखों के भी साथी होते हैं. इसी अटूट रिश्ते को सम्मान देने के लिए हर साल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है. इस दिन का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं. खास अवसर पर दोस्त एक-दूसरे को बैंड बांधते हैं और उपहार देकर अपने पुराने दिनों को याद मिस करते हैं. लेकिन क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि दोस्ती के लिए एक खास दिन समर्पित करने का विचार सबसे पहले किसे आया था, इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई, फिर पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? आइए इस दिलचस्प इतिहास के बारे में विस्तार से जानते हैं.

