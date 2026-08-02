Friendship Day सबसे पहले कहां मनाया गया था? जानें दुनिया भर में कैसे लोकप्रिय हुआ दोस्ती का यह खास दिन

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Pragya Bharti | Aug 02, 2026, 07:47 AM IST
1.When Was Friendship Day Celebrated First
हमारी जिंदगी में दोस्तों का रोल बहुत अहम होता है, क्यों वे सिर्फ सुख के नहीं, बल्कि दुखों के भी साथी होते हैं. इसी अटूट रिश्ते को सम्मान देने के लिए हर साल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है. इस दिन का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं. खास अवसर पर दोस्त एक-दूसरे को बैंड बांधते हैं और उपहार देकर अपने पुराने दिनों को याद मिस करते हैं. लेकिन क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि दोस्ती के लिए एक खास दिन समर्पित करने का विचार सबसे पहले किसे आया था, इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई, फिर पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? आइए इस दिलचस्प इतिहास के बारे में विस्तार से जानते हैं.
2.फ्रेंडशिप डे मनाने का आइडिया सबसे पहले किसे आया था?
इस खास उत्सव की नींव करीब एक सदी पहले अमेरिका में पड़ी थी. ग्रीटिंग कार्ड बनाने वाली कंपनी हॉलमार्क के संस्थापक जॉयस हॉल ने यह सोचा था कि लोगों को अपने प्रिय मित्रों के प्रति आभार जताने के लिए एक दिन मिलना चाहिए. हालांकि, शुरुआती दौर में इसे केवल व्यापारिक नजरिए से देखा गया, जिस वजह से लोगों ने इसे तुरंत स्वीकार नहीं किया गया था.
3.सबसे पहले कहां मनाया गया था फ्रेंडशिप डे?
समय बीतने के साथ, साल 1958 में पैराग्वे देश में इस विचार को एक नई पहचान मिली. वहां के लोगों ने दोस्ती दिवस मनाकर इसके जरिए आपसी रिश्तों को मजबूत करने की पहल की. उनका मानना था कि दोस्ती सिर्फ दो लोगों की बॉन्डिंग नहीं, बल्कि यह अलग-अलग देशों को भी करीब ला सकता है.
4.इस दिन हुई इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे की शुरुआत
साल 2011 में संयुक्त राष्ट्र (UN) ने आधिकारिक तौर पर 30 जुलाई को 'अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस' के रूप में घोषित कर दिया. हालांकि, दुनिया के अलग-अलग देशों में इसे मनाने की तारीखें भिन्न हैं.
5.भारत में कब मनाया जाता है फ्रेंडशिप डे?
हमारे देश भारत में फ्रेंडशिप डे हर साल अगस्त महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है. रविवार का दिन होने के कारण युवाओं और बच्चों को अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाने का बेहतरीन मौका मिल जाता है. नब्बे के दशक से शुरू हुआ यह दौर आज सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुका है, जहां लोग ऑनलाइन माध्यमों से अपनी दोस्ती का जश्न मनाते हैं.
6.जुलाई और अगस्त वाले फ्रेंडशिप डे में क्या अंतर है?
दोनों ही दिन दोस्ती को समर्पित हैं, हालांकि उनका उद्देश्य अलग है. 30 जुलाई का इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है, जो कि वैश्विक स्तर पर शांति, सहयोग और देशों के बीच संबंध मजबूत करने की पहल है. वहीं, अगस्त के पहले रविवार वाला फ्रेंडशिप डे व्यक्तिगत तौर पर दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने का दिन होता है.