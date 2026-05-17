Whatsapp पर कोई चोरी-छिपे तो नहीं पढ़ रहा आपकी चैट? ऐसे करें तुरंत चेक

1 . व्हाट्सएप पर ये चूक पड़ेगी भारी

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व्हाट्सएप आज हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन चुका है कि हमारी प्रोफेशनल फाइल्स से लेकर निजी राज तक, सब कुछ इसी पर मौजूद है. भारत में लगभग 85 करोड़ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन' सुरक्षा मानी जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी चूक इस अभेद्य सुरक्षा में सेंध लगा सकती है?

