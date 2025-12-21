अरावली खत्म होने का अंजाम क्या होगा? उत्तर भारत पर पड़ेंगे ये 5 गंभीर असर

3 . बंजर भूमि और सूखे का खतरा

इसका सीधा फायदा खनन, निर्माण कार्य और बड़े पैमाने पर पेड़ कटाई को मिलेगा, जो पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. पहला बड़ा असर रेगिस्तान के फैलाव के रूप में दिखेगा. अरावली थार रेगिस्तान को उत्तर और पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है. इसके कमजोर पड़ते ही उत्तर भारत में बंजर भूमि और सूखे का खतरा बढ़ जाएगा.

