अरावली खत्म होने का अंजाम क्या होगा? उत्तर भारत पर पड़ेंगे ये 5 गंभीर असर

राजा राम | Dec 21, 2025, 08:20 PM IST
1.नई परिभाषा ने चिंता बढ़ा दी है
अरावली पर्वत श्रृंखला को दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत शृंखलाओं में गिना जाता है. यह गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली है. अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर हालिया नई परिभाषा ने पर्यावरण कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है.
2.करीब 90 प्रतिशत पहाड़ियां कानूनी संरक्षण से बाहर हो सकती हैं
अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर हाल ही में सामने आई नई परिभाषा के अनुसार, केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची भू-आकृतियों को ही अरावली माना जाएग. विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव से अरावली की करीब 90 प्रतिशत पहाड़ियां कानूनी संरक्षण से बाहर हो सकती हैं.
3.बंजर भूमि और सूखे का खतरा
इसका सीधा फायदा खनन, निर्माण कार्य और बड़े पैमाने पर पेड़ कटाई को मिलेगा, जो पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. पहला बड़ा असर रेगिस्तान के फैलाव के रूप में दिखेगा. अरावली थार रेगिस्तान को उत्तर और पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है. इसके कमजोर पड़ते ही उत्तर भारत में बंजर भूमि और सूखे का खतरा बढ़ जाएगा.
4.जल संकट
दूसरा असर जल संकट से जुड़ा है. अरावली की चट्टानें वर्षा जल को संजोकर भूजल को रिचार्ज करती हैं. इनके नष्ट होने से दिल्ली-NCR, हरियाणा और राजस्थान में पानी की कमी और गंभीर हो सकती है.
5.प्रदूषण बढ़ेगा
तीसरा प्रभाव वायु गुणवत्ता पर पड़ेगा. अरावली पश्चिम से आने वाली धूल भरी हवाओं को रोकती है. इसके बिना प्रदूषण बढ़ेगा और AQI खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है.
6.जैव विविधता
चौथा असर जैव विविधता पर होगा. अरावली हजारों प्रजातियों के पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं का घर है. इनके आवास खत्म होने से कई प्रजातियों पर विलुप्ति का खतरा मंडराएगा.
7.असर सीधे इंसानी जीवन पर पड़ेगा
अंत में, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अरावली का नुकसान केवल पहाड़ों का नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत के पर्यावरणीय संतुलन का नुकसान होगा, जिसका असर सीधे इंसानी जीवन पर पड़ेगा.