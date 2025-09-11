FacebookTwitterYoutubeInstagram
Chanakya Niti: जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें

Mirai Review: श्रीराम के दिव्य अस्त्र ‘मिराई’ की गाथा में तेजा सज्जा बने रक्षक वेदा, देखिए रहस्य-जादू और VFX का बेजोड़ संयोजन

हाई राइज बिल्डिंग्स पर 29 सितंबर तक लगाने होंगे एंटी-स्मॉग गन, दिल्ली सरकार का निर्देश जारी

हंसिका मोटवानी पर चलेगा मुकदमा, भाभी संग क्रूरता मामले में एक्ट्रेस की हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की 

क्या होती है Yellow Book? जिसके नियम हर VVIP को करने होते हैं फॉलो, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री पर नहीं होते लागू!

Rashifal 12 September 2025: मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 सितंबर का दिन? पढ़ें आज का राशिफल

ये हैं दुनिया में अब तक के 10 सबसे खतरनाक तानाशाह, यहां देखें पूरी लिस्ट

Donald Trump के करीबी चार्ली किर्क हत्याकांड में बड़ा खुलासा, FBI ने जारी की संदिग्ध की तस्वीर

अभी खरीदें iPhone 16 या फिर iPhone 17 का इंतजार साबित होगा फायदे का सौदा?

कहानी उस एक्ट्रेस की जिसकी 'एक हिचकी' ने उजाड़ दी उसकी दुनिया, सिर मुंडवाकर कराया...

HomePhotos

भारत

क्या होती है Yellow Book? जिसके नियम हर VVIP को करने होते हैं फॉलो, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री पर नहीं होते लागू!

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CISF) ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खगड़े को पत्र लिखकर राहुल गांधी पर 'येलो बुक' के प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया है. सीआईएसएफ ने कहा कि राहुल गांधी पिछले 9 महीने में बिना सूचना दिए 6 बार विदेश यात्रा पर गए. इससे उनकी Z+ कैटेगरी सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है.

रईश खान | Sep 11, 2025, 11:59 PM IST

1.'येलो बुक' क्या नियम होते हैं?

'येलो बुक' क्या नियम होते हैं?
1

CRPF ने कहा कि राहुल गांधी को वह इस बात को कई बार अवगत करा चुके हैं. लेकिन वो यह गलती बार-बार दोहरा रहे हैं. ऐसे में जानना जरूरी है कि ये 'येलो बुक' होती क्या है? इसके नियम क्या होते हैं?

2.किसने बनाई 'येलो बुक'

किसने बनाई 'येलो बुक'
2

देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी VVIP यानी बड़ी हस्तियों की सुरक्षा निर्धारित मानक नियमों और दिशानिर्देशों के आधार पर तय होती है. गृह मंत्रालय की ओर से इस सुरक्षा प्रोटोकॉल का विवरण एक पुस्तिका में दिया हुआ है. इस पुस्तिका को 'येलोबुक' कहा जाता है.

3.VVIP को देनी होती है ये जानकारी

VVIP को देनी होती है ये जानकारी
3

इस पुस्तिका में सुरक्षा व्यवस्था के अलग-अलग स्तर को लेकर अलग-अलग प्रोटोकॉल दिए हुए हैं. जिसे फॉलो करना उस बड़ी हस्ती के लिए जरूरी होता है. येलो बुक के तहत जब VVIP को कहीं जाना होता है तो उसकी पूरी जानकारी सिक्योरिटी पर्सनल को देनी होती है, ताकि वह उस जगह की जोखिम को देखते हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था तय कर सके.

4.सुरक्षा के अलग-अलग मापदंड

सुरक्षा के अलग-अलग मापदंड
4

Yellow Book में दिए दिशानिर्देशों के अनुसार, वीवीआईपी की सुरक्षा में लगी सुरक्षा एजेंसी को अलग-अलग व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था आतंकवादियों, उग्रवादियों और संगठित अपराधी गिरोहों से उत्पन्न होने खतरे को देखकर अलग-अलग स्तर का आंकलन किया जाता है.

5.भारत में कितने कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है?

भारत में कितने कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है?
5

गृह मंत्रालय की ओर से बड़ी हस्तियों को चार प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है. इनमें Z+, Z, Y और X होती है. Z+ सुरक्षा उच्चतम स्तर की होती है, जिसमें अत्यधिक खतरे वाले व्यक्तियों को कवर किया जाता है. इसमें NSG कमांडो और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीम शामिल होती है.

6.Z सुरक्षा में CRPF के जवान

Z सुरक्षा में CRPF के जवान
6

Z सुरक्षा में CRPF या अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवान शामिल होते हैं. Y सुरक्षा दो सुरक्षा गार्ड और X में कम खतरे वाले व्यक्तियों को कवर किया जाता है. इसमें एक सुरक्षा गार्ड शामिल हो सकता है.

